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Σε αύξηση των τιμών στόχων για τις ελληνικές τράπεζες και την Τράπεζα Κύπρου προχωρά η Alpha Finance-AXIA, διατηρώντας θετική μεσοπρόθεσμη στάση για τον κλάδο, παρά το ισχυρό ράλι που έχει ήδη προηγηθεί και το ενδεχόμενο βραχυπρόθεσμης κατοχύρωσης κερδών.

Η χρηματιστηριακή ανεβάζει την τιμή στόχο για τη Eurobank στα 5,70 ευρώ από 5,30 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 19 ευρώ από 17,50 ευρώ, για την Πειραιώς στα 11,60 ευρώ από 10,60 ευρώ και για την Τράπεζα Κύπρου στα 12,30 ευρώ από 11,60 ευρώ. Η σύσταση παραμένει «Buy» και για τις τέσσερις μετοχές. Για την Alpha Bank η Alpha Finance-AXIA βρίσκεται σε καθεστώς περιορισμού και δεν δημοσιεύει σύσταση ή τιμή στόχο.

Με βάση τις τιμές της 24ης Σεπτεμβρίου, η συνολική δυνητική απόδοση, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων, υπολογίζεται σε 27,9% για τη Eurobank, 25,7% για την Τράπεζα Κύπρου, 21,6% για την Εθνική και 19,7% για την Πειραιώς.

Η Alpha Finance επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν καταγράψει εξαιρετικά ισχυρή χρηματιστηριακή πορεία το 2026. Ο κλαδικός δείκτης είχε ενισχυθεί κατά 37,7% από την αρχή του έτους έως τις 22 Σεπτεμβρίου, με σημαντική υπεραπόδοση έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών. Η πορεία αυτή αποδίδεται τόσο στη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών όσο και στις εισροές που συνδέθηκαν με τη μετάβαση της ελληνικής αγοράς σε καθεστώς αναπτυγμένης αγοράς.

Ταυτόχρονα, όμως, η αποτίμηση έχει πλέον καλύψει μεγάλο μέρος της απόστασης από τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Για τον λόγο αυτό η χρηματιστηριακή θεωρεί πιθανή μια περίοδο συσσώρευσης ή ήπιας διόρθωσης μετά το ισχυρό ράλι, χωρίς να αλλάζει η θετική εικόνα σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

Αναβαθμίσεις κερδών και απόδοση ιδίων κεφαλαίων άνω του 16%

Βασικός λόγος για την αύξηση των τιμών στόχων είναι η αναβάθμιση των προβλέψεων κερδοφορίας. Η Alpha Finance-AXIA ενσωματώνει στις εκτιμήσεις της υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καλύτερη του αναμενομένου πορεία των προμηθειών και τις αναθεωρημένες προβλέψεις των διοικήσεων μετά τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου.

Σε επίπεδο κλάδου, οι προβλέψεις για τα έσοδα της περιόδου 2026-2028 αυξάνονται κατά περίπου 4,1%, τα κέρδη προ προβλέψεων κατά 5,5% και τα καθαρά κέρδη κατά 5%. Η αναμενόμενη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται πλέον άνω του 16% για τον κλάδο.

Η Alpha Finance-AXIA εκτιμά ότι η υψηλή κερδοφορία δεν αποτελεί μόνο αποτέλεσμα του κύκλου των επιτοκίων. Θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν δομικά χαρακτηριστικά που μπορούν να στηρίξουν απόδοση ιδίων κεφαλαίων κοντά στα υψηλά επίπεδα της δεκαετίας, καθώς περιορίζονται τα μη παραγωγικά στοιχεία ενεργητικού και μειώνονται σταδιακά οι κεφαλαιακές επιβαρύνσεις.

Σημαντικό στήριγμα παραμένει και η πιστωτική επέκταση. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση στο πρώτο εξάμηνο, με τα επιχειρηματικά δάνεια να ενισχύονται κατά 12,4%. Η χρηματιστηριακή αναμένει ότι η εταιρική πίστη θα συνεχίσει να αυξάνεται με ρυθμούς 9%-11% μεσοπρόθεσμα, καθώς ο επενδυτικός κύκλος σε ενέργεια και υποδομές δημιουργεί αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης.

Παράλληλα, οι προμήθειες εξελίσσονται σε δεύτερο βασικό πυλώνα κερδοφορίας. Η Alpha Finance-AXIA προβλέπει μέση ετήσια αύξησή τους κατά 11,2% την περίοδο 2026-2028, με το μερίδιό τους στα συνολικά έσοδα να αυξάνεται σε περίπου 21% έως το 2027-2028. Η στροφή προς διαχείριση περιουσίας, ασφάλειες και επενδυτική τραπεζική περιορίζει σταδιακά την εξάρτηση από τα καθαρά έσοδα τόκων.

Eurobank στα 5,70 ευρώ, Εθνική στα 19 ευρώ

Για τη Eurobank, η Alpha Finance-AXIA βλέπει την πιο διαφοροποιημένη πλατφόρμα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, υψηλή κερδοφορία και δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης του πλεονάζοντος κεφαλαίου. Προβλέπει καθαρά κέρδη 1,64 δισ. ευρώ το 2026, 1,85 δισ. το 2027 και σχεδόν 1,99 δισ. ευρώ το 2028, ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται στο 17,1%-17,8%.

Για την Εθνική, το βασικό στοιχείο παραμένει η ισχυρή κεφαλαιακή θέση και η δυνατότητα υψηλών διανομών προς τους μετόχους. Τα καθαρά κέρδη εκτιμώνται σε 1,27 δισ. ευρώ φέτος, 1,46 δισ. ευρώ το 2027 και 1,55 δισ. ευρώ το 2028, με τη μερισματική απόδοση να προβλέπεται ότι θα αυξηθεί από 6,9% το 2026 σε 8,4% το 2028.

Πειραιώς στα 11,60 ευρώ και Τράπεζα Κύπρου στα 12,30 ευρώ

Στην Πειραιώς, η Alpha Finance-AXIA εστιάζει στην ισχυρή εγχώρια πιστωτική ανάπτυξη και στη συμβολή της Εθνικής Ασφαλιστικής στα έσοδα από προμήθειες. Τα καθαρά κέρδη προβλέπονται στα 1,24 δισ. ευρώ το 2026, 1,44 δισ. ευρώ το 2027 και 1,55 δισ. ευρώ το 2028, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να κινείται γύρω από το 17% από το 2027.

Για την Τράπεζα Κύπρου, το επενδυτικό σενάριο στηρίζεται κυρίως στην υψηλή κερδοφορία, την ισχυρή κεφαλαιακή βάση και τις διανομές προς τους μετόχους. Η Alpha Finance-AXIA προβλέπει μερισματική απόδοση 9,5% το 2026, 10,8% το 2027 και 11,2% το 2028, από τις υψηλότερες στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.

Η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι το επενδυτικό αφήγημα των ελληνικών τραπεζών μετακινείται πλέον από το discount έναντι της Ευρώπης προς την ίδια την ανάπτυξη των κερδών. Για το 2027 ο κλάδος αποτιμάται περίπου στις 1,5 φορές την ενσώματη λογιστική αξία και στις 9,5 φορές τα κέρδη, με αναμενόμενη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 16% και μέση ετήσια αύξηση κερδών ανά μετοχή περίπου 11% την περίοδο 2026-2028.

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