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Νέο κύμα πωλήσεων σαρώνει τις ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές, με τον κλάδο να κινείται προς τα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο, καθώς η επιδείνωση του κλίματος στις αγορές ομολόγων ενισχύει την ανησυχία των επενδυτών.

Οι μετοχές της Société Générale και της Deutsche Bank υποχώρησαν περισσότερο από 5%, ενώ ο δείκτης Euro Stoxx Banks κατέγραψε απώλειες έως και 4%, οδεύοντας προς το χαμηλότερο κλείσιμο των τελευταίων περίπου τριών μηνών.

Οι πιέσεις ήταν γενικευμένες, καθώς όλες οι μετοχές που συμμετέχουν στον τραπεζικό δείκτη κινούνταν σε αρνητικό έδαφος, μεταξύ των οποίων εκείνες των BNP Paribas, Crédit Agricole και UniCredit.

Στο επίκεντρο η γαλλική κρίση

Η νέα επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές αγορές βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενη αβεβαιότητα γύρω από τη Γαλλία, καθώς εντείνονται οι φόβοι για κυβερνητική κρίση και νέα δημοσιονομική εκτροπή.

Οι επενδυτές αντιδρούν στις πολιτικές και οικονομικές αναταράξεις της χώρας μειώνοντας την έκθεσή τους στα γαλλικά κρατικά ομόλογα. Ως αποτέλεσμα, το spread μεταξύ των αποδόσεων των 10ετών γαλλικών και γερμανικών ομολόγων διευρύνθηκε περίπου στις 140 μονάδες βάσης.

Η εξέλιξη προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία επειδή μια παρατεταμένη αναταραχή στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης θα μπορούσε να φέρει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντιμέτωπη με πιέσεις στις αγορές κρατικού χρέους που θυμίζουν, ως προς την ένταση των διλημμάτων, την κρίση χρέους της Ευρωζώνης πριν από περισσότερο από μία δεκαετία.

Χάνεται μέρος του ισχυρού ράλι του 2026

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες είχαν εμφανίσει σημαντική υπεραπόδοση τόσο έναντι της ευρύτερης ευρωπαϊκής αγοράς όσο και έναντι των αμερικανικών τραπεζών στη διάρκεια του έτους.

Παρά τη νέα διόρθωση, ο κλάδος εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο περίπου 12% από την αρχή του 2026. Ωστόσο, η τελευταία υποχώρηση έχει οδηγήσει τον δείκτη των ευρωπαϊκών τραπεζών περισσότερο από 8% χαμηλότερα σε σχέση με το υψηλό του Αυγούστου.

Οι αναλυτές της JPMorgan, εκτιμούν ότι η πτώση μοιάζει περισσότερο με ένα επεισόδιο μείωσης ρίσκου που τροφοδοτείται από το επενδυτικό κλίμα και τις τοποθετήσεις στην αγορά, παρά με την αρχή μιας υποχώρησης που δικαιολογείται από επιδείνωση των θεμελιωδών μεγεθών των τραπεζών.

Μάλιστα, θεωρούν τη διόρθωση πιθανό σημείο εισόδου στον τραπεζικό κλάδο, με ιδιαίτερη αναφορά στις γαλλικές τράπεζες. Η βασική τους εκτίμηση είναι ότι οι αποδόσεις των ομολόγων δεν θα κινηθούν σημαντικά υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα.

Παράλληλα, εκτιμούν ότι οι άμεσες επιπτώσεις στους ισολογισμούς των τραπεζών από τη διεύρυνση των spreads των κρατικών ομολόγων αναμένεται να παραμείνουν περιορισμένες.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις τράπεζες

Πιο σημαντικές θα μπορούσαν να αποδειχθούν οι έμμεσες επιπτώσεις μιας παρατεταμένης αναταραχής. Σε αυτές περιλαμβάνονται πιθανές αλλαγές στη σύνθεση των καταθέσεων, αλλά και οι επιπτώσεις μιας επιδείνωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην ποιότητα των τραπεζικών χαρτοφυλακίων και των δανείων.

Σύμφωνα με την JPMorgan, ωστόσο, αυτοί οι κίνδυνοι συνδέονται προς το παρόν περισσότερο με το επενδυτικό κλίμα, την πιθανότητα περαιτέρω επιδείνωσης και τη διάρκεια της διεύρυνσης των spreads, παρά με μια άμεση και μηχανική επιβάρυνση της κεφαλαιακής επάρκειας ή της ρευστότητας των τραπεζών.

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