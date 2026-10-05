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Η Πειραιώς ανακοίνωσε την έναρξη του νέου κύκλου του προγράμματος «Ψηφιακή Αυτονομία 60+», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας EQUALL και εντάσσεται στον Πυλώνα της Γενιάς 60+, σε συνεργασία με την εταιρεία 100mentors και τον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό Bizrupt.

Μετά την ολοκλήρωση του 1ου κύκλου τον Ιούνιο του 2026, η Πειραιώς συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση του προγράμματος που στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής αυτονομίας των ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών. Μέσα από την παροχή εξειδικευμένης επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες/ουσες αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να πραγματοποιούν τις καθημερινές τους συναλλαγές με μεγαλύτερη ασφάλεια, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν νέες δεξιότητες στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και στις βασικές αρχές οικονομικής διαχείρισης. Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα συμβάλλει στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των ατόμων 60+ στη σύγχρονη ψηφιακή κοινωνία.

Ο νέος κύκλος περιλαμβάνει τέσσερα ολιγομελή τμήματα και θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά για ενδιαφερόμενους/νες άνω των 60 ετών από όλη την Ελλάδα.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα παρακολουθήσουν έναν κύκλο 20 ωρών επιμόρφωσης συνολικά, με έμφαση στην πρακτική μάθηση και την άμεση εφαρμογή στην καθημερινότητα, από την επικοινωνία και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές έως τη χρήση υπηρεσιών του Δημοσίου και την καθημερινή οικονομική οργάνωση.

Το πρόγραμμα διαρκεί 2,5 μήνες και επικεντρώνεται στους παρακάτω βασικούς άξονες:

Ψηφιακός εγγραμματισμός & Επικοινωνία:

Εξοικείωση με τη χρήση κινητού τηλεφώνου, υπολογιστή και βασικών ψηφιακών εφαρμογών επικοινωνίας, για την κάλυψη καθημερινών αναγκών και τη διατήρηση της επαφής με το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Ψηφιακή ασφάλεια & Ηλεκτρονικές συναλλαγές:

Αναγνώριση και αποφυγή ψηφιακών απατών, ασφαλής εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών και εξοικείωση με βασικές ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr.

Βασικός οικονομικός εγγραμματισμός:

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες διαχείρισης εισοδήματος και εξόδων, καθώς και υποστήριξη στη λήψη απλών οικονομικών αποφάσεων της καθημερινότητα.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από τις 5 Οκτωβρίου, στις 12.00 μ.μ. και θα διαρκέσουν έως τις 19 Οκτωβρίου στις 12.00 μ.μ., μέσω της ειδικά διαμορφωμένης σελίδας του προγράμματος «Ψηφιακή Αυτονομία 60+», στο www.equall.gr

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