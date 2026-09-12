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Την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, λίγες ώρες πριν από την ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές προγραμματικές θέσεις του κόμματος.

Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ συνόδευαν στην περιοδεία του τομεάρχες, βουλευτές και στελέχη του κόμματος.

Πρώτος σταθμός ήταν η συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo. Ο πρόεδρος Χρήστος Τσεντεμείδης και ο διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Μαυρομμάτης ενημέρωσαν τον κ. Ανδρουλάκη για τη φετινή διοργάνωση, αλλά και για το σχέδιο ανάπλασης του εκθεσιακού χώρου. Ακολούθησε συνάντηση με εκπροσώπους των εργαζομένων της εταιρείας.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης περιηγήθηκε στους χώρους της 90ής ΔΕΘ, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων σε περίπτερα φορέων, επιχειρήσεων και οργανισμών.

Μεταξύ άλλων, βρέθηκε στο περίπτερο της Ιαπωνίας, η οποία είναι η φετινή Τιμώμενη Χώρα, καθώς και σε εκείνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, του Πυροσβεστικού Σώματος, των Επιμελητηρίων, του Εμπορικού Συλλόγου, της Ελληνικής Αστυνομίας, της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της ΔΕΗ.

Στο περίπτερο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου είχε σύντομη συνομιλία με τον πρόεδρό του, Κυριάκο Μερελή, ο οποίος τον υποδέχθηκε στον χώρο.

Στα πανεπιστήμια και τις φοιτητικές ομάδες

Ιδιαίτερη στάση έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο περίπτερο «AKADEMIA», όπου παρουσιάζεται το έργο των ελληνικών πανεπιστημίων.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ενημερώθηκε για επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα φοιτητικών ομάδων και είδε από κοντά κατασκευές όπως αυτοκίνητα, ρομπότ και άλλα καινοτόμα projects.

Στο σταντ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης τον υποδέχθηκε η πρύτανης Μαρία Μιχαλοπούλου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρουσία του ιδρύματος, καθώς είναι και ο ίδιος απόφοιτος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου.

Στο σταντ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον υποδέχθηκε ο πρύτανης Κυριάκος Αναστασιάδης, ενώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συναντήθηκε με τον πρύτανη Θεόδωρο Θεοδουλίδη.

Κατά την επίσκεψή του στο περίπτερο 16, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε και ένα μικρό διάλειμμα από τις συναντήσεις, βρίσκοντας την ευκαιρία να παίξει πινγκ πονγκ.

Η φανέλα και η μπάλα για «να βάζει γκολ»

Από την περιοδεία δεν έλειψαν και οι αθλητικές συναντήσεις. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε τα σταντ του ΠΑΟΚ και του Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Ο πρόεδρος του Απόλλωνα Καλαμαριάς, Φώτης Μπαλτίδης, και ο υπεύθυνος μάρκετινγκ, Γιώργος Δημητριάδης, του πρόσφεραν μία φανέλα της ομάδας, μία μπάλα για «να βάζει γκολ», καθώς και ένα καπέλο για «να είναι καλός καπετάνιος».

Στο περίπτερο της ΕΡΤ, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε ζωντανά σε εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3, 102 FM, όπου ρωτήθηκε για τα όσα πρόκειται να παρουσιάσει στην αποψινή ομιλία του.

Η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις προγραμματικές προτάσεις που θα παρουσιάσει.

Ο γενικός διευθυντής της ΕΡΤ3, Άρης Παναγιωτίδης, ενημέρωσε τον κ. Ανδρουλάκη για τη μετάβαση της ΕΡΤ στην ψηφιακή εποχή και του προσέφερε ένα σακίδιο πλάτης.

Η περιοδεία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ολοκληρώθηκε με επισκέψεις σε περίπτερα μέσων ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης αλλά και πανελλαδικής εμβέλειας, πριν από την κεντρική πολιτική παρέμβασή του στη ΔΕΘ.

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