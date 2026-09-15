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Παράταση τριών εβδομάδων δόθηκε στον διαγωνισμό για τη μεγάλη ανάπλαση της ΔΕΘ-Helexpo στη Θεσσαλονίκη, συνολικού προϋπολογισμού 165 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 204,6 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ.

Με απόφαση του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, πρώην Υπερταμείου, η προθεσμία υποβολής των προσφορών μετατέθηκε από τις 21 Σεπτεμβρίου στις 12 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 11.00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, στις 13.00. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα έως την 1η Οκτωβρίου, ενώ οι συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις θα δοθούν το αργότερο έως τις 6 Οκτωβρίου. Η απόφαση δεν αναφέρει τον λόγο για τον οποίο χορηγήθηκε η παράταση.

Ο διαγωνισμός δημοσιεύθηκε στις 7 Αυγούστου και διενεργείται από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου για λογαριασμό της ΔΕΘ-Helexpo. Προβλέπει την επιλογή αναδόχου με το σύστημα μελέτης-κατασκευής, με τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου να έχει οριστεί σε 48 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η ανάπλαση περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εκθεσιακών κτιρίων, την αναβάθμιση του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης», τη δημιουργία εκτεταμένων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, καθώς και υπόγειου σταθμού 1.064 θέσεων. Οι εργασίες προβλέπεται να υλοποιηθούν σταδιακά, ώστε να συνεχίζεται η εκθεσιακή δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Με τη νέα απόφαση τροποποιείται και η διάρκεια ισχύος της εγγύησης συμμετοχής, η οποία πρέπει να καλύπτει το διάστημα έως τις 11 Φεβρουαρίου 2028. Κατά τα λοιπά, οι όροι της αρχικής διακήρυξης παραμένουν αμετάβλητοι.

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