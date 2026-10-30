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Την βεβαιότητα ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει και τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027 εξέφρασε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας απόψε στα Ιωάννινα σε εκδήλωση του κόμματος στο πλαίσιο περιοδείας κυβερνητικού κλιμακίου στην Ήπειρο.

Ο Κωστής Χατζηδάκης απαρίθμησε 5 λόγους για την επόμενη εκλογική νίκη της ΝΔ που είναι:

1. Το έργο της κυβέρνησης. Σημείωσε μεταξύ άλλων την πτώση της ανεργίας από 18% το 2019 σε 7,7% σήμερα, την ψηφιακή επανάσταση, την εκκαθάριση των εκκρεμών συντάξεων, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, μικρής και μεγάλης. Υπογράμμισε δε την εξωτερική και αμυντική πολιτική «χωρίς φωνές και φανφάρες, με αποτύπωμα όμως επί του πεδίου». «Σήμερα, μερικούς μήνες πριν από τις εκλογές, μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια τους Έλληνες πολίτες και να τους πούμε ότι αυτά που είπαμε, αυτά κάναμε. Υποσχεθήκαμε λίγα για να τιμήσουμε ακριβώς τις υποσχέσεις μας», τόνισε.

2. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Στις επόμενες εκλογές το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος». Το δίλημμα είναι «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή Βελόπουλος ή Κουτσούμπας ή Κωνσταντοπούλου ή Λατινοπούλου». Αυτές είναι οι επιλογές και γι’ αυτό είμαι βέβαιος ότι το αποτέλεσμα προδιαγράφεται από τώρα νικηφόρο για τη Νέα Δημοκρατία. Διότι οι λαοί δεν αυτοκτονούν πολιτικά. Είναι ξεκάθαρο ότι η προοπτική της χώρας περνάει από τη στήριξη ενός ηγέτη ο οποίος είναι εργατικός, αποτελεσματικός και κυρίως, μπορεί να μας εκπροσωπεί στο εξωτερικό και να μας κάνει περήφανους, όπως έκανε και χθες στον ΟΗΕ», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης.

3. Οι ηγετικές ομάδες των στελεχών. «Συγκρίνετε τα στελέχη και τους υπουργούς με αντίστοιχα στελέχη των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με όρους διοίκησης θα έλεγε κανείς, ότι η μεγάλη πλειονότητα των αξιόλογων στελεχών που είναι σήμερα στην πολιτική, είναι στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας», επεσήμανε.

4. Το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. «Θα είναι ένα σχέδιο βασισμένο στην αλήθεια, στην εντιμότητα, στη μεταξύ μας σχέση. Να είστε βέβαιοι ότι θα πούμε λιγότερα, αλλά τα λιγότερα σημαίνουν περισσότερα. Και θα είναι και ένα σχέδιο με νέες ιδέες και με σύγχρονες, εφαρμόσιμες λύσεις. Έχουμε το επιτελείο που βλέπει τις εξελίξεις, αντιλαμβάνεται την πολυπλοκότητα των πραγμάτων διεθνώς, οικονομικά και τεχνολογικά. Και ήδη έχουμε ξεκινήσει να επεξεργαζόμαστε όλες αυτές τις λύσεις για την Ελλάδα του 2030», υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης. Κάλεσε δε τα στελέχη του κόμματος να καταθέσουν τις απόψεις τους μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, στην πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί. «Αυτές τις απόψεις θα τις επεξεργαστούμε.Ψάχνουμε λύσεις εφαρμόσιμες αλλά και έξω από το κουτί. Καινούργιες λύσεις. Να γνωρίζετε ότι είναι εξαιρετικά πιθανό, όταν θα δείτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει το πρόγραμμά μας για την Ελλάδα του 2030, να δείτε και τον εαυτό σας μέσα σε αυτές τις προτάσεις. Αξίζει να μπείτε στον κόπο».

5. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας. «Είστε εσείς που κερδίσατε τις εκλογές του 2019. Είστε εσείς που κερδίσατε μια σειρά από άλλες αναμετρήσεις, δημοτικές εκλογές και ευρωεκλογές. Εσείς που κερδίσατε κόντρα σε όλες τις προβλέψεις και δώσατε αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία το 2023. Τα παλιά και καινούργια, αλλά δοκιμασμένα και αξιόμαχα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και κατέληξε:

«Θα δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη και θα την κερδίσουμε. Όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά για την Ελλάδα. Όσα καταφέραμε τα τελευταία χρόνια, δεν ήταν απλώς κυβερνητικές επιτυχίες. Ήταν εθνικές επιτυχίες. Και η Ελλάδα δεν θα αφήσει τις επιτυχίες των τελευταίων ετών να πάνε στράφι. Ναι, έγιναν και λάθη. Αλλά όταν δει κανείς την εικόνα και για το σήμερα και για το αύριο, είναι ξεκάθαρο το δίλημμα: Είναι ελπίδα, ρεαλιστική ελπίδα με τη Νέα Δημοκρατία από τη μια πλευρά ή περιπέτειες από την άλλη πλευρά».