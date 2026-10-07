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«Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ εξελίσσονται θετικά. Αναντίρρητα, βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που ήταν ποτέ. Ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ο κ. Ρούμπιο που είναι ταυτόχρονα σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας είχε διαχρονικά και ως γερουσιαστής θετική στάση απέναντι στην Ελλάδα». Αυτό ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Μεταξύ άλλων υπογράμμισε την πρόοδο στις σχέσεις των 2 χωρών σε συγκεκριμένους τομείς όπως:

– Η Άμυνα: «Έχουν παραγγελθεί F-35 από την Ελλάδα, που είναι τα πιο σύγχρονα πολεμικά αεροσκάφη. Η Τουρκία δεν έχει μπορέσει να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση».

– Η Ενέργεια: «Το περασμένο φθινόπωρο είχαμε τη συμφωνία για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου. Είχαμε την αναγγελία για γεωτρήσεις από την Exxon Mobil δυτικά της Κέρκυρας την άνοιξη του 2027. Έχουμε και τη Chevron νοτίως της Κρήτης».

– Οι επενδύσεις: «Έχουμε μια σειρά από αμερικανικούς κολοσσούς, είχαμε πολλές δεκαετίες να τους δούμε, οι οποίοι επενδύουν στην Ελλάδα. Ξεκινώντας από τη Pfizer και καταλήγοντας στην συμφωνία που υπογράφηκε ανάμεσα στη ΔΕΗ και την Amazon για το data center στην Κοζάνη που θα είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση».

Σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει αυτό το ευρωπαϊκό project, το οποίο χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Δεν έχουμε υποχωρήσει σε κανένα ζήτημα. Απλώς δεν είμαστε κυβέρνηση των πολιτικών θεατρικών παραστάσεων. Υπηρετούμε τα εθνικά συμφέροντα με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα, χωρίς φανφάρες και πολιτικές σαπουνόφουσκες. Δεν θέλουμε να κάνουμε εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση. Η συμμετοχή του γαλλικού κολοσσού Meridiam είναι ψήφος εμπιστοσύνης για το project και το ενισχύει από όλες τις πλευρές. Το τέλος είναι αυτό το οποίο καθορίζει τα πράγματα. Αυτό που θα μείνει στο τέλος θα είναι το αν θα γίνει ή δεν θα γίνει το έργο. Και η δική μου πεποίθηση είναι ότι θα γίνει», σημείωσε.

Για το ζήτημα των καυσίμων, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι η κυβέρνηση δρα σε δύο επίπεδα, το εθνικό και το ευρωπαϊκό. «Αυτή την ώρα είμαστε τρίτοι από πλευράς έντασης βοήθειας σε σχέση με τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης. Μας ξεπερνάνε σε στήριξη η Σουηδία και η Ισπανία. Άρα η Ελλάδα με τα όποια προβλήματά της έχει προσπαθήσει να σταθεί όσο περισσότερο γίνεται δίπλα στους καταναλωτές. Από εδώ και πέρα, την άλλη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε τα μέτρα για το ντίζελ θέρμανσης. Θα υπάρχει μια διπλή στήριξη, επιδότηση στην αντλία αφενός και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός, μαζί με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία για να μην χτυπάει κόκκινο όταν πας να ξεπεράσεις το όριο των δαπανών. Η Ευρώπη δεν έχει αλλάξει άποψη αλλά εμείς δεν σταματάμε την προσπάθεια».

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ωστόσο ότι: «Με την κρίση που υπάρχει αυτήν την ώρα στην αγορά ομολόγων και με δύο πολέμους να συνεχίζονται, αν δείξουμε ότι ξεχάσαμε τα μαθήματα της προηγμένης δεκαετίας και πάμε απερίσκεπτα, τότε θα ζημιώσουμε και την οικονομία και τους Έλληνες. Δεν υπάρχει κανένας πολιτικός δεξιός, κεντρώος, αριστερός πουθενά στον κόσμο ο οποίος μπορεί να δώσει λεφτά και να μην τα δίνει. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν κάποια λεφτά στην άκρη. Προσπαθούμε να εξαντλούμε τα περιθώρια. Αλλά δεν ξέρει και κανείς πόσο θα κρατήσει η κρίση».

Τέλος, για τις πολιτικές εξελίξεις υπογράμμισε: «Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι τόσο ο Κώστας Καραμανλής όσο και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, γέννημα – θρέμμα και οι δύο της Νέας Δημοκρατίας, θα στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία και θα προχωρήσουμε μπροστά. Όχι μόνο για λόγους κομματικού πατριωτισμού αλλά και γιατί αυτή την ώρα η μόνη δύναμη πάνω στην οποία μπορεί να ακουμπήσει τις ελπίδες της η Ελλάδα είναι η Νέα Δημοκρατία. Οι υπόλοιποι δεν είναι καν συγκροτημένες δυνάμεις που μπορεί να προσφέρουν σοβαρή εναλλακτική λύση».

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