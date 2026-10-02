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«Οι επιστολές του πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν το χρώμα της Εθνικής Ελλάδος και έχουν λειτουργήσει ωφέλιμα, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη», τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Σχετικά με την πρόσφατη επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την ενεργειακή κρίση, ο κ. Χατζηβασιλείου υπενθύμισε ότι «με μία επιστολή Μητσοτάκη ξεκίνησε τότε η συζήτηση για κοινό εμβολιασμό. Με μία επιστολή Μητσοτάκη άρχισε η κουβέντα για να έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, το Ταμείο ‘Αμυνας. Με επιστολή Μητσοτάκη ξεκίνησε η συζήτηση για να μπει φρένο στη χρήση των social media από τα ανήλικα παιδιά».

Ο υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η ελληνική θέση στηρίζεται στην αρχή πως «όταν έχουμε μία κοινή πρόκληση, αυτή απαιτεί κοινή συλλογική δράση». Όπως είπε, η επιστολή του πρωθυπουργού έχει ήδη αρχίσει να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σημειώνοντας ότι κατά τη Σύνοδο των υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των μεσογειακών χωρών της ΕΕ στην Κροατία βρέθηκε στο επίκεντρο των συνομιλιών μεταξύ των ομολόγων του.

Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, με μείωση της οροφής δαπανών, ώστε να μπορούν τα κράτη-μέλη να στηρίξουν αποτελεσματικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε περίπτωση ενός δύσκολου χειμώνα.

‘Ασκησε παράλληλα κριτική στις οικονομικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντάς τες «απαρχαιωμένες» και υποστηρίζοντας ότι μέτρα τα οποία προτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση έχουν ήδη εφαρμοστεί σε μεγαλύτερη έκταση από την κυβέρνηση. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει διαθέσει περίπου 1 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή κρίση, ενώ ειδικά για τα καύσιμα, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ληφθεί τους τελευταίους οκτώ μήνες μέτρα άνω των 210 εκατ. ευρώ. «Αρκετά με τους μαθητευόμενους μάγους. Η χώρα δεν έχει ανάγκη από λαϊκισμό αλλά από ευθύνη», τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών.

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του σημείωσε ότι «στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο καθημερινά τάζει στους πάντες τα πάντα, θα τους παρακαλούσα να κοστολογούν και να μας λένε επακριβώς πόσο κάνουν όλα όσα ευαγγελίζονται». Επικαλέστηκε, μάλιστα, το κόστος συγκεκριμένων προτάσεων της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι, κατά τους κυβερνητικούς υπολογισμούς, η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και συντάξεων ανέρχεται σε περίπου 4 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ άλλες παρεμβάσεις συνεπάγονται επίσης σημαντικό δημοσιονομικό κόστος. Ερωτώμενος για την ΕΛΑΣ, τόνισε ότι και ο ίδιος ο τομεάρχης οικονομικών του κόμματος Τσίπρα υπολογίζει το κόστος του σχεδίου τους στα 7,5 δισεκατομμύρια. «Ας πουν όλοι από πού θα κόψουν, για να χρηματοδοτήσουν όσα υπόσχονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα δημοσιονομικό περιθώριο ακριβώς επειδή, όπως είπε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ακολούθησε τα προηγούμενα χρόνια συνετή οικονομική πολιτική.

Αναφερόμενος, τέλος, στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, ο κ. Χατζηβασιλείου επανέλαβε ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός για το έργο προχωρά κανονικά και χωρίς αλλαγές. «Η Ελλάδα δεν έκανε υποχώρηση στον σχεδιασμό της, ούτε πρόκειται να κάνει στο μέλλον. Ο σχεδιασμός είναι συγκεκριμένος, είναι ακριβής και προχωρά κανονικά», τόνισε.

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