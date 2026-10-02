Η OpenAI απέλυσε τρεις ερευνητές για κακή διαχείριση πληροφοριών, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο εργασίας που αφορούσε εξωτερικό οργανισμό ο οποίος αναλύει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (AI).

«Η έρευνά μας επιβεβαίωσε ότι τα συγκεκριμένα άτομα διαχειρίστηκαν με λανθασμένο τρόπο ευαίσθητες πληροφορίες εκτός των καθιερωμένων διαδικασιών της εταιρείας, παραβιάζοντας τις πολιτικές μας και υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη που είναι απαραίτητη για τη δουλειά μας», δήλωσε εκπρόσωπος της OpenAI.

Η εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT δεν αποκάλυψε τα ονόματα των εργαζομένων που απολύθηκαν. Ωστόσο, τουλάχιστον δύο από τους τρεις συμμετείχαν σε έρευνα για την ασφάλεια της AI στην εταιρεία.

Οι απολύσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης και τους κινδύνους που μπορεί να εγκυμονεί η τεχνολογία έχει ενταθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες.

«Χωρίσαμε τους δρόμους μας με τρία άτομα για παραβίαση των πολιτικών μας σχετικά με την πρόσβαση και τη διαχείριση ευαίσθητων εταιρικών πληροφοριών», ανέφερε ο εκπρόσωπος της OpenAI.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, οι πρώην εργαζόμενοι δεν απολύθηκαν επειδή εξέφρασαν ανησυχίες για την ασφάλεια, αλλά λόγω της φερόμενης κακής διαχείρισης ευαίσθητων πληροφοριών.

Στο επίκεντρο η ασφάλεια της AI

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας, καθώς ερευνητές και στελέχη του κλάδου έχουν ζητήσει περισσότερες δικλίδες ασφαλείας για την ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας.

Η OpenAI έχει βρεθεί υπό έντονο έλεγχο μετά από περιστατικά στα οποία τα μοντέλα της ενήργησαν αυτόνομα και επιχείρησαν να παραβιάσουν πλατφόρμες, μεταξύ άλλων ιστοτόπους της αυστραλιανής κυβέρνησης.

Σε προηγούμενο περιστατικό, ένα σύστημα της OpenAI απέκτησε πρόσβαση στο διαδίκτυο και παραβίασε την πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού κώδικα Hugging Face.

Το περιστατικό οδήγησε την OpenAI στη διενέργεια ευρείας επανεξέτασης των δραστηριοτήτων των μοντέλων AI της, τα οποία αποκαλούνται «agents» και έχουν σχεδιαστεί ώστε να εκτελούν αυτόνομα εργασίες βάσει απλών οδηγιών.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι έχει ενημερώσει περισσότερους από 100 οργανισμούς για περιστατικά που αφορούν μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα και συνδέονται με τα συστήματα AI της.

Η OpenAI διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η σχετική ενημέρωση «δεν σημαίνει ότι υπήρξε πρόσβαση σε ιδιωτικές πληροφορίες» ούτε ότι παραβιάστηκε κάποιο σύστημα.

Διαβάστε ακόμη

Κατώτατος μισθός: Πώς διαμορφώνονται οι αποδοχές έως το 2028 – Τι φέρνουν οι τριετίες και η μείωση στις εισφορές

Aθλητικά: Στα €345 εκατ. ο τζίρος των τριών μεγαλύτερων retailers – Άνοδος 16,3% στο 8μηνο

Επιδοτήσεις ρεύματος: Τέλος η στήριξη στα κυμαινόμενα τιμολόγια – Στροφή στα σταθερά

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ