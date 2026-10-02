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Το μεγαλύτερο συνδικάτο εργαζομένων γραφείου της Boeing ενέκρινε τη βελτιωμένη πρόταση συλλογικής σύμβασης, απομακρύνοντας τον κίνδυνο απεργίας που θα μπορούσε να καθυστερήσει περαιτέρω την παραγωγή δύο αεροσκαφών με ήδη σημαντικές καθυστερήσεις και να επιβραδύνει τις παραδόσεις αεροσκαφών.

Η Society of Professional Engineering Employees in Aerospace (SPEEA), η οποία εκπροσωπεί περίπου 17.000 εργαζομένους της Boeing, ανακοίνωσε ότι και οι δύο μονάδες διαπραγμάτευσης ψήφισαν υπέρ της νέας τετραετούς σύμβασης.

«Κατακτήσαμε πολλές νίκες που κάποιοι θεωρούσαν εντελώς απρόσιτες όταν ξεκίνησε αυτός ο κύκλος διαπραγματεύσεων. Όλα αυτά τα κέρδη δεν θα ήταν δυνατά χωρίς τις ατομικές σας ενέργειες και τη συλλογική μας δύναμη», ανέφερε η διαπραγματευτική ομάδα της SPEEA σε δημόσια ανακοίνωσή της προς τα μέλη.

Το συνδικάτο πρόσθεσε ότι τα μέλη του θα πρέπει πλέον να συνεργαστούν με την Boeing και, όπου χρειάζεται, να ασκήσουν πίεση στη διοίκηση, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των εργαζομένων, η οποία, όπως σημείωσε, έχει διαβρωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, και να επανέλθουν οι επαγγελματίες και οι τεχνικοί της αεροδιαστημικής στο επίκεντρο της εταιρείας.

Απομακρύνεται ο κίνδυνος απεργίας

Η επικύρωση της σύμβασης αποτελεί σημαντική ανακούφιση για την Boeing, καθώς περιορίζει τις ανησυχίες για πιθανή απεργία από τις 7 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά τη λήξη των υφιστάμενων συμβάσεων.

«Είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Προσβλέπουμε στη συνεργασία με την ομάδα μας για να στηρίξουμε τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της εταιρείας και να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις μας προς τους πελάτες μας τώρα και στο μέλλον», δήλωσε ο Μπεν Νίμερ­γκουτ, αντιπρόεδρος της Boeing και επικεφαλής μηχανικός παραγωγής.

Μια απεργία θα μπορούσε να καθυστερήσει κρίσιμες διαδικασίες πιστοποίησης για τα 737 MAX 10 και 777X, ενώ παράλληλα θα δημιουργούσε προβλήματα στα σχέδια της Boeing για αύξηση της παραγωγής και επιτάχυνση των παραδόσεων.

Η νέα πρόταση προβλέπει άμεση αύξηση μισθών 10% μετά την επικύρωση της σύμβασης, καθώς και ετήσιες αυξήσεις 4% και δυνατότητα πρόσθετης αύξησης 2%, ανάλογα με την απόδοση.

Περίπου 68% των εργαζομένων της επαγγελματικής μονάδας, η οποία εκπροσωπεί περίπου 13.000 μηχανικούς και επιστήμονες, ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας.

Στην τεχνική μονάδα, η οποία αριθμεί περίπου 4.000 σχεδιαστές, αναλυτές και τεχνικούς, υπέρ της νέας σύμβασης τάχθηκε ποσοστό άνω του 53%.

Οι δύο μονάδες διαπραγματεύονται από κοινού, αλλά πραγματοποιούν ξεχωριστές ψηφοφορίες.

Τα μέλη και των δύο μονάδων είχαν απορρίψει προηγουμένως την αρχική πρόταση της Boeing. Εκείνη προέβλεπε εγγυημένες αυξήσεις που συνδέονταν με τον πληθωρισμό και περιορίζονταν στο 3%, με δυνατότητα πρόσθετης αύξησης έως 2,5% βάσει απόδοσης.

Η σκιά της κρίσης του 737 MAX

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Boeing εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της κρίσης του 737 MAX, η οποία ξεκίνησε μετά τα δύο θανατηφόρα δυστυχήματα του 2018 και του 2019.

Η κρίση ανέδειξε εκτεταμένα προβλήματα ασφάλειας και ποιότητας στην εταιρεία, τα οποία επικριτές απέδωσαν στην αυξανόμενη έμφαση της διοίκησης στα οικονομικά αποτελέσματα τις προηγούμενες δεκαετίες.

Η αποφυγή μιας νέας απεργιακής κινητοποίησης περιορίζει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, έναν ακόμη κίνδυνο για την προσπάθεια ανάκαμψης της Boeing.

Η τελευταία απεργία της SPEEA εναντίον της Boeing πραγματοποιήθηκε το 2000, όταν μηχανικοί και τεχνικοί εργαζόμενοι προχώρησαν σε απεργία διάρκειας 40 ημερών, με αντικείμενο τις αμοιβές και τις παροχές.

Η κινητοποίηση είχε επηρεάσει την παραγωγή και τις παραδόσεις εμπορικών αεροσκαφών και είχε αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες απεργίες εργαζομένων γραφείου στην ιστορία των ΗΠΑ.

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