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Με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην Αίγυπτο όπου βρίσκεται για την τριμερή συνάντηση των υπουργών Άμυνας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου.
Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας στο κοινωνικό δίκτυο «Χ», «του παρουσίασα την ελληνική οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο, την ευρύτερη περιοχή μας».
Είχα σήμερα την τιμή να γίνω δεκτός από τον Πρόεδρο της #Αιγύπτου Abdel Fattah El-Sisi @AlsisiOfficial.
Του παρουσίασα την ελληνικη οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο, την ευρύτερη περιοχή μας. Είχα επίσης την ευκαιρια να του παρουσιάσω την προσπάθεια μεταρρύθμισης των ελληνικών… pic.twitter.com/uJLTNGenPB
— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 22, 2026
Παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σημείωσε: «Είχα την ευκαιρία να του παρουσιάσω την προσπάθεια μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και τις σκέψεις για την εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών».
Τέλος, ο κ. Δένδιας συνεχάρη τον πρόεδρο της Αιγύπτου για το επίπεδο των αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτό παρουσιάστηκε στην άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ».
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