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Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, όπου θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων – Άμυνας της ΕΕ και σε συζήτηση για τη Στρατιωτική Κινητικότητα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ, ο Νίκος Δένδιας, σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση υπουργών Άμυνας των κρατών-μελών (ΣΕΥ-Άμυνας). Σύμφωνα με την επίσημη ατζέντα, εκεί οι υπουργοί Άμυνας θα συζητήσουν, μεταξύ άλλων, για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, καθώς και για τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Ακολούθως, αύριο Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συμμετάσχει σε συζήτηση με θέμα τη Στρατιωτική Κινητικότητα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Connecting Europe Days».

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν επίσης, ο επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο επίτροπος για την Άμυνα και το Διάστημα, Andrius Kubilius, ο Ρουμάνος αναπληρωτής πρωθυπουργός, υπουργός Άμυνας και εκτελών χρέη υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Radu-Dinel Miruta και ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδιος για τη Στρατιωτική Κινητικότητα, Roberts Zile.

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