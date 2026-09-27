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Περισσότερη από τη μισή ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται πλέον από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τις ΑΠΕ να διατηρούν το μεγαλύτερο μερίδιο στο ενεργειακό μείγμα. Ωστόσο, η συμμετοχή τους κατέγραψε οριακή υποχώρηση το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενώ σημαντικές παραμένουν οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών.

Συγκεκριμένα, οι ανανεώσιμες πηγές αντιστοιχούσαν στο 54,1% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι 54,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η εικόνα μεταξύ των χωρών παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις. Η Ελλάδα βρέθηκε πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ να υπολείπεται περίπου κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Ωστόσο, σε επίπεδο κατάταξης, η χώρα βρέθηκε στην 17η θέση μεταξύ των κρατών-μελών, ξεπερνώντας μόλις δέκα χώρες, κυρίως από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Στην κορυφή η Λετονία

Στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης βρέθηκε η Λετονία, όπου οι ανανεώσιμες πηγές κάλυψαν το 97,7% της ηλεκτροπαραγωγής κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Σημαντική ήταν η συμβολή της υδροηλεκτρικής και της ηλιακής ενέργειας.

Ακολούθησε η Δανία, με ποσοστό 94,3%, με την αιολική ενέργεια να αποτελεί την κυριότερη πηγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας. Την τρίτη θέση κατέλαβε η Κροατία, με 92,2%, κυρίως χάρη στην υδροηλεκτρική παραγωγή.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Σλοβακία, με 19,8%, στην Τσεχία, με 20,9%, και στη Μάλτα, με 24,5%.

Οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών αποτυπώνουν και τις διαφορετικές ενεργειακές δομές, τις διαθέσιμες φυσικές πηγές και τον βαθμό ανάπτυξης των ανανεώσιμων τεχνολογιών σε κάθε αγορά.

Η ηλιακή ενέργεια στην πρώτη θέση

Στο εσωτερικό του μείγματος των ΑΠΕ, η ηλιακή ενέργεια αποτέλεσε την κυριότερη πηγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής παραγωγής στην ΕΕ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Συγκεκριμένα, αντιστοιχούσε στο 41,6% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, αυξάνοντας σημαντικά τη συμμετοχή της από 37% το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Η αιολική ενέργεια ακολούθησε στη δεύτερη θέση, με μερίδιο 27,7%, ενώ η υδροηλεκτρική ενέργεια αντιστοιχούσε στο 22,6% της ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής.

Το υπόλοιπο μερίδιο προήλθε από ανανεώσιμα καύσιμα, με ποσοστό 7,7%, καθώς και από γεωθερμικές και άλλες ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες αντιπροσώπευαν το 0,4%.

Η εικόνα δείχνει ότι, παρά την οριακή μεταβολή του συνολικού ποσοστού των ΑΠΕ στην ευρωπαϊκή ηλεκτροπαραγωγή, η ηλιακή ενέργεια συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα, αυξάνοντας το μερίδιό της μέσα σε έναν χρόνο.

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