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Η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εθνικές εκλογές θα έχει μέτρα για τους επόμενους μήνες, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κοιτάξει πολύ πιο πέρα από το 2027. Στην όγδοη ομιλία του ως πρωθυπουργός από το βήμα του Βελλιδείου θα παρουσιάσει παρεμβάσεις που αρχίζουν να εφαρμόζονται από τον Νοέμβριο, μαζί όμως με έναν σχεδιασμό που φτάνει έως το 2030-2031.

Μετά τις περιόδους 2019-2023 και 2023-2027, στην αποψινή ομιλία του, όπως λένε οι πληροφορίες, θα περιγράψει για πρώτη φορά και βασικές επιλογές της επόμενης τετραετίας. Δεν είναι τυχαίο ότι μία λέξη αναμένεται να επανέρχεται στην ομιλία του πρωθυπουργού: «ορίζοντας».

Μέχρι εκεί, όμως, μεσολαβεί η καθημερινότητα. Η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει το διαθέσιμο εισόδημα και μεγάλο μέρος των αυριανών ανακοινώσεων θα επιχειρήσει να μεταφέρει πιο χειροπιαστά στο πορτοφόλι τη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών.

Τα μέτρα μπαίνουν σε ημερολόγιο

Η πρώτη διαφορά της φετινής ΔΕΘ θα φανεί στον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιαστούν οι εξαγγελίες. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να μην περιοριστεί στο τι αλλάζει, αλλά να προσδιορίσει και πότε θα εφαρμόζεται κάθε παρέμβαση, βάζοντας τα μέτρα σε ένα δημόσιο ημερολόγιο που ξεκινά από τον Νοέμβριο του 2026.

Η επιλογή έχει και πολιτική σημασία. Η κυβέρνηση θέλει να πάει προς τις εκλογές με κοστολογημένες δεσμεύσεις και συγκεκριμένους χρόνους εφαρμογής, αντιπαραβάλλοντας αυτό το μοντέλο με τις προτάσεις που καταθέτουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το στίγμα έδωσε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ της Παρασκευής, στη συνάντησή του με δημοσιογράφους στο Electra Palace.

«Δεν ανησυχώ για τον χειμώνα. Δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε», είπε, επιμένοντας ότι το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο «μέχρι ευρώ» και ότι η χώρα βρίσκεται στην οροφή των δαπανών.

Η κουβέντα πήγε και στις αγορές. Ο πρωθυπουργός στάθηκε στο χαμηλό κόστος δανεισμού της χώρας, σημειώνοντας ότι «δεν είναι τυχαίο που οι αγορές δεν ανησυχούν για την Ελλάδα μαζί μας», για να προσθέσει με ερώτημα: «Μήπως προεξοφλούν και το αποτέλεσμα των εκλογών;» Και συνέχισε: «Πριν μερικά χρόνια ποιος θα φανταζόταν πως θα δανειζόμαστε φθηνότερα από τέσσερις χώρες της G7;»

Μέσα σε αυτά τα δημοσιονομικά όρια έχει χτιστεί και το πακέτο της Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση θέλει να απλώσει τις ελαφρύνσεις σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, χωρίς να ξεπεράσει τα περιθώρια δαπανών.

Ο κατώτατος μισθός

Μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις της αυριανής ομιλίας αφορά στον κατώτατο μισθό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα βρεθεί πάνω από τα 950 ευρώ, που ήταν ο στόχος για το τέλος της τετραετίας. Από το Βελλίδειο, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή η προαναγγελία αναμένεται να επικυρωθεί και να αποκτήσει συγκεκριμένο αριθμό, με κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ.

Η αλλαγή δεν αφορά μόνο όσους αμείβονται με τον κατώτατο. Επηρεάζει τις τριετίες και επιδόματα που συνδέονται μαζί του, ενώ η αύξηση περνά και στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων.

Στο Δημόσιο θα υπάρξει και δεύτερη παρέμβαση. Πέρα από την αύξηση των μισθών που θα ακολουθήσει εκείνη του κατώτατου, στον σχεδιασμό βρίσκεται ετήσια ενίσχυση 500 ευρώ. Η αύξηση επηρεάζει επίσης επιδόματα που συνδέονται με τα παιδιά και τις θέσεις ευθύνης.

Ένα σημαντικό μέρος του πακέτου περνά έτσι απευθείας στις αποδοχές, την ώρα που η ακρίβεια παραμένει η βασική πίεση για τα νοικοκυριά.

Το «μαχαίρι» στα τεκμήρια

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες η βασική παρέμβαση θα γίνει στο τεκμαρτό εισόδημα. Το σύστημα δεν καταργείται και η βάση υπολογισμού παραμένει. Αυτό που αλλάζει είναι τα πρόσθετα κριτήρια που σήμερα μπορούν να ανεβάσουν το τεκμήριο, μεταξύ των οποίων και εκείνο που συνδέεται με τον τζίρο.

Το αποτέλεσμα θα είναι σημαντικό «κούρεμα» του τεκμαρτού για ατομικές επιχειρήσεις και χαμηλότερη τελική φορολογική επιβάρυνση για όσους επηρεάζονται από τα συγκεκριμένα κριτήρια.

Οι παρεμβάσεις για τις επιχειρήσεις δεν σταματούν εκεί. Στο πακέτο περιλαμβάνονται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5 μονάδες τον χρόνο, νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και μείωση του χρόνου αποσβέσεων.

Παράλληλα, προβλέπεται χρηματοδοτικό πακέτο χαμηλότοκων δανείων ύψους 5 δισ. ευρώ, ώστε μαζί με τις φορολογικές παρεμβάσεις να διευρυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.

Οι προτεραιότητες

Η στήριξη των οικογενειών θα έχει ξεχωριστή θέση στις ανακοινώσεις, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις που συνδέονται ευθέως με το κόστος ανατροφής των παιδιών. Η νέα στρατηγική θα περιλαμβάνει μέτρα που έχουν στόχο να περιορίσουν αυτό το κόστος, αλλά και να διευκολύνουν τον συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Στο οικονομικό επιτελείο έχει παράλληλα προχωρήσει η συζήτηση για ένα πάγιο αίτημα των οικογενειών με τρία παιδιά, με τον σχεδιασμό να οδηγεί σε ουσιαστική εξίσωση των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει το νέο «Σπίτι μου 3», προϋπολογισμού σχεδόν 2 δισ. ευρώ, με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Το πρόγραμμα θα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου για την προσιτή κατοικία. Στον σχεδιασμό βρίσκονται η αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας για νέες κοινωνικές κατοικίες, η ανακαίνιση κλειστών ακινήτων ώστε να επιστρέψουν στην αγορά και η διευκόλυνση της απόκτησης πρώτης κατοικίας από νέα ζευγάρια.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη θα υπάρχει και για εργαζομένους πρώτης γραμμής, καθώς το κόστος κατοικίας έχει εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα για όσους καλούνται να εργαστούν σε περιοχές με πολύ υψηλά ενοίκια. Στέγη και κόστος ανατροφής μπαίνουν έτσι στην ίδια συζήτηση για το δημογραφικό, με παρεμβάσεις που επιχειρούν να αγγίξουν δύο από τα μεγαλύτερα έξοδα μιας νέας οικογένειας.

Ξεχωριστή παρέμβαση θα αφορά τον αγροτικό κόσμο, ένα από τα ανοιχτά μέτωπα για την κυβέρνηση. Για τους αγρότες αναμένεται μείωση φόρου μέσω παρέμβασης στη φορολογική κλίμακα, ώστε το όφελος να περάσει απευθείας στο καθαρό εισόδημα και να έχει μόνιμο χαρακτήρα αντί μιας έκτακτης ενίσχυσης.

Το πλαίσιο

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός θα περιγράψει μια ενιαία στρατηγική περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, με στόχο οι εθνικές προτεραιότητες να συνδεθούν περισσότερο με τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής.

Το εύρος των παρεμβάσεων εξηγεί γιατί η κυβέρνηση επιμένει ότι η φετινή ΔΕΘ δεν έχει έναν μόνο αποδέκτη. Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες και οικογένειες βρίσκονται στον σχεδιασμό, ενώ τα νέα μέτρα έρχονται να προστεθούν στις αλλαγές της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Η επιδίωξη είναι το συνδυαστικό όφελος να γίνει περισσότερο αισθητό στο διαθέσιμο εισόδημα και να λειτουργήσει ως ανάχωμα στην ακρίβεια.

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