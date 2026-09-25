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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με τον Τζέιμι Ντάιμον, CEO της JP Morgan Chase.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Ντάιμον συνεχάρη τον Πρωθυπουργό για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας.

Συζητήθηκαν ακόμη οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της.

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