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Τριψήφιο αριθμό φρέσκων προσώπων από τον «πάγκο» της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης επιστρατεύει η Αμαλίας, επιχειρώντας ένα «ολικό λίφτινγκ» στο στελεχιακό δυναμικό του κόμματος, μια εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της τριπλής επίσκεψης του Αλέξη Τσίπρα, στην 90η ΔΕΘ.

Όπως μετέδωσε το «ΘΕΜΑ», οι αλλαγές συνδέονται με την προσπάθεια της Αμαλίας να αναδείξει νέα στελέχη από μια μεγάλη -καθώς φαίνεται- δεξαμενή, έχοντας προηγουμένως εξάγει πολλαπλά συμπεράσματα κατά το πρώτο τρίμηνο ζωής του νέου κόμματος.

Κατόπιν αυτού, τα 596 νέα πρόσωπα θα δραστηριοποιηθούν σε 59 περιφέρειες της χώρας με στόχο την κοινωνική γείωση του νέου κόμματος. Για το λόγο αυτό, τα πρόσωπα αυτά δεν θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια των επόμενων εθνικών εκλογών, αφού θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη δικτύων σε τοπικό επίπεδο, ανά την Ελλάδα.

Ταυτόχρονα με την νέα γενιά στελεχών, ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες και το πλάνο δράσεων της ΕΛ.Α.Σ με ορίζοντα τα Χριστούγεννα, ενώ αναμένεται να πυκνώσουν και οι εμφανίσεις του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα, στα πλαίσια ενός νέου κύκλου περιοδειών του.

Οι 59 Συντονιστικές Επιτροπές της ΕΛ.Α.Σ

Ειδικότερα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προχώρησε στην συγκρότηση των Συντονιστικών της Επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

Πρόκειται για τον επιτελικό οργανωτικό κορμό της ΕΛ.Α.Σ που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη που θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας, όπως επισημαίνει η Αμαλίας.

Επιπλέον, για την ΕΛ.Α.Σ οι Συντονιστικές Επιτροπές θα έχουν μεταξύ άλλων την ευθύνη της διοργάνωσης και στήριξης δράσεων σε τοπικό επίπεδο, την εγγραφή νέων μελών καθώς και την προώθηση της οικονομικής καμπάνιας του κόμματος, ενώ σύμφωνα με σχετική απόφαση των συλλογικών οργάνων της Συμπαράταξης, τα στελέχη που συγκροτούν τις Συντονιστικές Επιτροπές και θα έχουν την ευθύνη του συντονισμού του προεκλογικού αγώνα, δεν θα είναι υποψήφια στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

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