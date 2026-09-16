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Ένα ιδιότυπο μπρα ντε φερ του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα Τσίπρα και με αφορμή τις δηλώσεις του «πράσινου» βουλευτή, Απόστολου Πάνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου σπεύδει να πυροδοτήσει την ένταση μεταξύ των δύο κομμάτων.

Η ΕΛΑΣ απέφυγε να κάνει την παραμικρή δήλωση –πρόκειται για την τακτική που ακολουθεί μετά από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ- αλλά νωρίτερα ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία αντιπαρατέθηκαν με σφοδρότητα για το ενδεχόμενο συνεργασίας της Χαριλάου Τρικούπη με το κόμμα Τσίπρα.

Η δήλωση με την οποία ο κ. Πάνας «όρισε» το κόμμα Τσίπρα στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και δεν απέκλεισε τη συνεργασία των δύο κομμάτων προκάλεσε εκνευρισμό στη Χαριλάου Τρικούπη, ωστόσο αρκέστηκε στο να κάνει λόγο για άστοχες προσωπικές απόψεις του βουλευτή Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης όμως είδε ως ξεκάθαρη ομολογία του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι βασική επιδίωξη είναι η συνεργασία με το κόμμα του κ. Τσίπρα, λέγοντας μάλιστα ότι: «είναι, πλέον, φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα «δορυφόρος» του κ. Τσίπρα.

Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ αναμένουν με αγωνία το νέο κύκλο των δημοσκοπήσεων με το «αποτύπωμα» του κόμματος στη ΔΕΘ και μια νέα αναταραχή στο εσωτερικό, ειδικά για τα ζητήματα μετεκλογικών συνεργασιών, κάθε άλλο παρά είναι μια θετική εξέλιξη. Γι’ αυτό και η Χαριλάου Τρικούπη προσπάθησε να φρενάρει τη σχετική σεναριολογία «αδειάζοντας» τον κ. Πάνα για τη δήλωσή του.

«Εγώ βλέπω ότι η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας, τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση; Πού είναι το κακό;» ήταν η δήλωση του κ. Πάνα που άναψε φωτιές στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, με τον παριστάμενο βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη να παρατηρεί ότι «ψηφίζοντας Ανδρουλάκης ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη-Τσίπρα». Ο κ. Πάνας συνέχισε στο να υποστηρίζει την άποψή του, προσπερνώντας δε το γεγονός ότι στελέχη της ΕΛΑΣ, όπως η Θεώνη Κουφονικολάκου, έχουν δηλώσει ότι ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμοροι χώροι.

«Τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα: το ΠΑΣΟΚ», απάντησε το ΠΑΣΟΚ, τόσο προς το Μέγαρο Μαξίμου, όσο και προς την ΕΛΑΣ, που προτίμησε και αυτή τη φορά να μην σχολιάσει ζήτημα που αφορά στη Χαριλάου Τρικούπη, υποστηρίζοντας την διακηρυγμένη γραμμή του κ. Τσίπρα που θέλει να αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ ως «ανταγωνιστή» και όχι ως «αντίπαλο».

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η τακτική της Αμαλίας είναι η χωρίς συγκρούσεις με το ΠΑΣΟΚ διείσδυση στο χώρο των ψηφοφόρων του, με την έμμεση αμφισβήτηση της δυναμικής του. Τα ίδια στελέχη ξορκίζουν δηλώσεις που θυμίζουν «αυτογκόλ», ωστόσο προβλέπουν ότι το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών δεν πρόκειται να χαθεί από το προεκλογικό πλάνο, αφού οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα δείχνουν ότι το βράδυ των εκλογών κανένα κόμμα δεν πρόκειται να κινηθεί προς την επόμενη μέρα κάνοντας διαχείριση της αυτοδυναμίας του.

Στην παρούσα φάση πάντως η Χαριλάου Τρικούπη κρίνει την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με τις δηλώσεις Πάνα ως μια προσπάθεια να απεγκλωβιστεί από τη συζήτηση για το επίδομα ανεργίας. «Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται.

Ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά τόσο την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας που ο ίδιος ως λαγός αποκάλυψε, όσο και τις ευθύνες της κυβέρνησης του που επτά χρόνια μετά ομολογεί το τραγικό λάθος της να καταργηθούν οι «ράμπο υγείας», που είχαν νομοθετηθεί επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, και ήλεγχαν τις ιδιωτικές δομές υγείας.

Μάταιος ο κόπος σας», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς υποστηρίζοντας ότι υπάρχει αντιθέτως σύμπτωση απόψεων της Νέας Δημοκρατίας με τον κ. Τσίπρα «στη διατήρηση του πάρτι κερδοσκοπίας των funds, του νόμου Κατρούγκαλου, την επιμονή στα θηριώδη υπερπλεονάσματα από τη φορολογική αφαίμαξη της μεσαίας τάξης και τις επιθέσεις στους θεσμούς και τις ανεξάρτητες αρχές».

Ο Απόστολος Πάνας από τη πλευρά του, φαίνεται ότι δεν θα δώσει συνέχεια στο θέμα, αποφεύγοντας τις δημόσιες δηλώσεις και παρεμβάσεις τις προσεχείς μέρες. Η Άννα Διαμαντοπούλου πάντως μιλώντας χθες στο Open πυρά εναντίον του κόμματος Τσίπρα αλλά και της Νέας Δημοκρατίας για τη «διάχυση» σεναρίων που βλέπουν την ίδια πρωταγωνίστρια στο σενάριο επώασης της μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ. «Το ανέκδοτο με το που θα πάει η Διαμαντοπούλου πρέπει να κλείσει εδώ. Το ερώτημα είναι ποιοι κρύβονται πίσω από αυτά τα σενάρια και γιατί;», είπε η κυρία Διαμαντοπούλου διαψεύδοντας για άλλη μια φορά το σχετικό σενάριο.

Σήμερα εν τω μεταξύ το ΠΑΣΟΚ στρέφεται εν αναμονή και των δημοσκοπήσεων στην κόντρα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα είναι η πρώτη κόντρα στην Ολομέλεια μετά από τη ΔΕΘ και σίγουρα δεν θα περιοριστεί στα ζητήματα του Συντάγματος αλλά θα «απλωθεί» και στα επίδικα της προεκλογικής συγκυρίας.

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