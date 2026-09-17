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Διαφορά 11,6 μονάδων από την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της εταιρείας MRB που παρουσιάστηκε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΟΡΕΝ.

Το κυβερνών κόμμα στην αναγωγή επί των εγκύρων συγκεντρώνει ποσοστό 29% ενώ η ΕΛ.Α.Σ. βρίσκεται στο 17,4% παρουσιάζοντας μια οριακή μείωση του ποσοστού της (0,2%) σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας. Σταθερά στην τρίτη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ με 12,4%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,4%, το ΚΚΕ με 6,7%, η Ελπίδα με 5,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,9% και η Φωνή της Λογικής με 3,8%.

Σε σύγκριση με την αναγωγή της μέτρησης του Ιουλίου, η ΝΔ παραμένει στο 29%, η ΕΛΑΣ έχει ελαφρά κάμψη από το 17,6% στο 17,4% και το ΠΑΣΟΚ άνοδο από το 11,1% στο 12,4%. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πλέον στην 11η θέση και εκτός βουλής καθώς συγκεντρώνει ποσοστό 1,2% μειωμένο κατά 0,3% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

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Πρόθεση ψήφου

Στη πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 23,8%, η ΕΛΑΣ 14,3%, το ΠΑΣΟΚ 10,2%, η ΛΥΣΗ 7,7%, το ΚΚΕ 5,5%, η ΕΛΠΙΔΑ 4,3%, η ΠΛΕΥΣΗ 3,2%, η Φωνή Λογικής 3,1%.

Ο Μητσοτάκης είναι ο μόνος αρχηγός που αυξάνει την καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με την MRB είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που αυξάνει το ποσοστό του στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός το οποίο είναι στο 23,7% (+0,6%). Ο Αλέξης Τσίπρας εντοπίζεται στο 14%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 6,9% (-1,1%), ο Κυριάκος Βελόπουλος 6,1% (-1,8%) η Μαρία Καρυστιανού 4,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 4,1% (-3,7%) και ο Δημήτρης Κουτσούμπας σταθερός στο 2,3%.

Οι έδρες κάθε κόμματος

Σε ότι αφορά τις έδρες που λαμβάνει κάθε κόμμα με βάση τις εκτιμήσεις της MRB, η Νέα Δημοκρατία είναι στις 118, η ΕΛΑΣ στις 54, και το ΠΑΣΟΚ στις 38. Η μόνη συνεργασία που ξεπερνά τις 151 έδρες είναι αυτή της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώνει 156 έδρες.

Πώς αξιολογούνται τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Στο σκέλος της έρευνας που αφορά την αποτελεσματικότητα των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, το 30,2% τα αξιολογεί θετικά: 6,7% «πολύ θετικά» και 23,5% «αρκετά θετικά».

Αντίθετα, το 58,9% τα αξιολογεί αρνητικά, με το 23,7% να απαντά «αρκετά αρνητικά» και το 35,2% «πολύ αρνητικά». Το 10,9% δηλώνει «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Σε ξεχωριστό ερώτημα για το εάν τα μέτρα ανταποκρίνονται στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, το 53,7% εκτιμά ότι ανακοινώθηκαν λιγότερα μέτρα από αυτά που επιτρέπει η κατάσταση της οικονομίας. Το 24,7% θεωρεί ότι ανακοινώθηκαν όσα επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες της χώρας, το 9,6% ότι ανακοινώθηκαν περισσότερα και το 12% δεν τοποθετείται.

Η αξιολόγηση των εξαγγελιών Ανδρουλάκη – Τσίπρα

Για τα μέτρα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, το 25% των ερωτηθέντων τα αξιολογεί θετικά ως προς την αποτελεσματικότητά τους – 4,3% «πολύ θετικά» και 20,7% «αρκετά θετικά».

Αρνητική αξιολόγηση δίνει συνολικά το 31,5%, με 13,5% να απαντά «αρκετά αρνητικά» και 18% «πολύ αρνητικά». Παράλληλα, 38% δηλώνει ότι δεν παρακολούθησε τις σχετικές εξαγγελίες, ενώ το 5,5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Για τα μέτρα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, το 22,3% τα αξιολογεί θετικά, με 5,5% να απαντά «πολύ θετικά» και 16,8% «αρκετά θετικά».

Το 37,3% τα αξιολογεί αρνητικά – 14% «αρκετά αρνητικά» και 23,3% «πολύ αρνητικά» — ενώ 35,1% δηλώνει ότι δεν παρακολούθησε τις εξαγγελίες. Το 5,3% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Ειδικά για το κατά πόσο θεωρούν οι πολίτες πιθανό ο Αλέξης Τσίπρας να φορολογήσει τον μεγάλο πλούτο, το 22,1% το θεωρεί «πολύ» ή «αρκετά πιθανό». Αντίθετα, το 67,5% απαντά ότι το θεωρεί «μάλλον» ή «σίγουρα απίθανο», ενώ 10,4% δεν παίρνει θέση.

Δείτε την δημοσκόπηση της MRB για το Open

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