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Νέα δεδομένα στις γεωπολιτικές ισορροπίες της Ανατολικής Μεσογείου δημιουργεί η απόφαση Ελλάδας και Αιγύπτου να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών τους, στον απόηχο της κύρωσης του αμφισβητούμενου Τουρκολιβυκού Μνημονίου από τη λιβυκή πλευρά.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως απάντηση στις κινήσεις της Άγκυρας και της Λιβύης, οι οποίες έχουν προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στην ευρύτερη περιοχή όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, σηματοδοτεί μια σημαντική μετατόπιση στη στάση του Καΐρου, το οποίο μέχρι σήμερα εμφανιζόταν επιφυλακτικό απέναντι στο ενδεχόμενο επέκτασης της υφιστάμενης συμφωνίας με την Αθήνα προς τα ανατολικά.

Όπως μεταδίδει το protothema.gr, η αιγυπτιακή πλευρά φαίνεται πλέον διατεθειμένη να εξετάσει την επέκταση της μερικής οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) με την Ελλάδα, εγκαταλείποντας μια μακροχρόνια επιφυλακτική στάση απέναντι σε συζητήσεις για περιοχές όπου η Τουρκία προβάλλει δικές της διεκδικήσεις.

Η επικοινωνία Γεραπετρίτη – Αμπντελάτι και ο 28ος μεσημβρινός

Η επανεκκίνηση των συνομιλιών συμφωνήθηκε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελάτι.

Οι δύο υπουργοί επανέλαβαν την αντίθεσή τους στην κύρωση του Τουρκολιβυκού Μνημονίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εφαρμογής του Δικαίου της Θάλασσας και της προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε να συνεχιστούν οι συζητήσεις για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, με βάση τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην πιθανότητα επέκτασης της συμφωνίας του 2020 ανατολικά του 28ου μεσημβρινού, σημείο στο οποίο είχε σταματήσει η προηγούμενη οριοθέτηση.

Τότε, το Κάιρο είχε επιλέξει να μην προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για θαλάσσιες περιοχές στις οποίες η Άγκυρα διατυπώνει αξιώσεις, στηριζόμενη στη θέση της περί περιορισμένης ή μηδενικής επήρειας του Καστελόριζου.

Η επαναφορά του ζητήματος στο τραπέζι των συνομιλιών αποκτά, επομένως, ιδιαίτερη διπλωματική βαρύτητα, καθώς αφορά μία από τις πιο σύνθετες εκκρεμότητες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η στάση της Αιγύπτου απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις

Η αιγυπτιακή πολιτική στο συγκεκριμένο ζήτημα έχει περάσει από διαφορετικές φάσεις.

Κατά την περίοδο της προεδρίας του Χόσνι Μουμπάρακ, το Κάιρο δεν απέκλειε το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με την Τουρκία για θαλάσσιες ζώνες, παρά το γεγονός ότι μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσε να επηρεάσει περιοχές ελληνικών διεκδικήσεων στην υφαλοκρηπίδα.

Ωστόσο, μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, η Αίγυπτος δεν προχώρησε σε αντίστοιχες συνομιλίες, παρά τις πιέσεις που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ασκήθηκαν τόσο από την τουρκική πλευρά όσο και από κύκλους της αιγυπτιακής διπλωματίας.

Η στάση αυτή διατηρήθηκε ακόμη και όταν ξεκίνησε η διαδικασία εξομάλυνσης των διμερών σχέσεων μεταξύ Άγκυρας και Καΐρου.

Η Τουρκία επιχείρησε να προσεγγίσει την Αίγυπτο προβάλλοντας το επιχείρημα ότι, εφόσον το Κάιρο αποδεχόταν την τουρκική αντίληψη περί «Γαλάζιας Πατρίδας», θα μπορούσε να εξασφαλίσει μεγαλύτερες θαλάσσιες εκτάσεις.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση, ωστόσο, προϋποθέτει οριοθετήσεις που συγκρούονται με τις ελληνικές θέσεις για την υφαλοκρηπίδα και την επήρεια των νησιών.

Αντί να υιοθετήσει την τουρκική πρόταση, η Αίγυπτος προχώρησε το 2020 στη συμφωνία μερικής οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ελλάδα, σε μια κίνηση που αμφισβήτησε στην πράξη τις προβλέψεις του Τουρκολιβυκού Μνημονίου.

Η συμφωνία εκείνη προέκυψε μέσα από διαπραγματεύσεις και αμοιβαίους συμβιβασμούς, με την ελληνική πλευρά να αποδέχεται περιορισμένη επήρεια των νησιών σε τμήματα της οριοθέτησης.

Οι τεχνικές επιτροπές και τα νέα διπλωματικά δεδομένα

Η συμφωνία για συνέχιση των διαβουλεύσεων αναμένεται να οδηγήσει στη συγκρότηση τεχνικών επιτροπών, οι οποίες θα εξετάσουν τις δυνατότητες περαιτέρω οριοθέτησης.

Ανεξάρτητα από το εάν οι επαφές καταλήξουν σύντομα σε νέα συμφωνία, η επανέναρξή τους έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία.

Η Αθήνα επιδιώκει να ενισχύσει το πλαίσιο συνεννόησης με το Κάιρο, περιορίζοντας παράλληλα τα διπλωματικά περιθώρια της Τουρκίας να προωθήσει εναλλακτικές διευθετήσεις θαλάσσιων ζωνών με την Αίγυπτο.

Η εξέλιξη προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου, η οποία αποκτά αυξημένη σημασία σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Λιβύη στο επίκεντρο του ανταγωνισμού Τουρκίας – Αιγύπτου

Η αντίδραση του Καΐρου συνδέεται όχι μόνο με τις θαλάσσιες διεκδικήσεις, αλλά και με τις ευρύτερες επιδιώξεις της Άγκυρας στη Λιβύη.

Η αιγυπτιακή πλευρά εκτιμά ότι το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο επηρεάζει τα δικά της δικαιώματα σε θαλάσσιες περιοχές, ενώ αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ανησυχία την προσπάθεια της Τουρκίας να διευρύνει την πολιτική και στρατηγική επιρροή της στη γειτονική χώρα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Άγκυρα επιχειρεί πλέον να αποκτήσει ισχυρότερα ερείσματα και στην Ανατολική Λιβύη, μια περιοχή που παραδοσιακά βρίσκεται στη σφαίρα επιρροής της Αιγύπτου.

Η κίνηση αυτή εντείνει τον ανταγωνισμό των δύο περιφερειακών δυνάμεων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική διαδικασία στη Λιβύη βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο.

Παρά την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου, οι εξελίξεις καταδεικνύουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν βαθιές διαφορές συμφερόντων και αμοιβαία καχυποψία.

Το Κάιρο εμφανίζεται αποφασισμένο να προστατεύσει τον περιφερειακό του ρόλο και να αποτρέψει την ενίσχυση της τουρκικής επιρροής σε περιοχές ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας για την αιγυπτιακή εξωτερική πολιτική.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η επανέναρξη των ελληνοαιγυπτιακών συνομιλιών για την ΑΟΖ αποκτά ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση, καθώς συνδέεται τόσο με την οριοθέτηση θαλάσσιων δικαιωμάτων όσο και με τις ισορροπίες ισχύος που διαμορφώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο.