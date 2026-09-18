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Η χθεσινή προαναγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το κεντρικό δελτίο του ERTNEWS για το πλαίσιο στήριξης των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια των καυσίμων και ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα δεν ήταν πολιτικά τυχαία. Με δεδομένο ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις η ακρίβεια και το κόστος ζωής καταγράφονται ως τα βασικά προβλήματα των πολιτών, η κυβέρνηση βλέπει έναν κίνδυνο αδρανοποίησης του πακέτου που εξαγγέλθηκε στη ΔΕΘ, αν δεν παρέμβει αποτελεσματική στην κατεύθυνση της μείωσης των τιμών. Και έτσι προαναγγέλθηκε η ευθεία παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η παράταση της επιδότησης του diesel κίνησης, αλλά και η επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, σε μια δράση συνδυαστική με τα δύο διυλιστήρια της χώρας.

Ευρύτερα όμως ο κ. Μητσοτάκης προδιέγραψε και την πολιτική του στρατηγική ενόψει της επικείμενης πολιτικής περιόδου. Επιμένοντας στο αφήγημα της αυτοδυναμίας, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που παρουσιάζει αυτή την ώρα εναλλακτική διακυβέρνησης, με δεδομένο ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα διαγκωνίζονται για το ποιος θα είναι δεύτερος και άπαντες αρνούνται κάθε πιθανή εναλλακτική συνεργασίας.

«Μόνο εμείς έχουμε μια κυβερνητική πρόταση που μπορεί να συγκροτήσει κυβέρνηση», είπε χθες ο κ. Μητσοτάκης, βάζοντας παράλληλα στην εξίσωση και το στοιχείο της αξιοπιστίας των εξαγγελιών του, υπογραμμίζοντας ότι 1 στους 2 πολίτες-ανεξαρτήτως του αν ψηφίζουν τη ΝΔ-εκτιμούν ότι οι εξαγγελίες της ΔΕΘ θα υλοποιηθούν. Είναι το περίφημο «διαβατήριο αξιοπιστίας» που ο κ. Μητσοτάκης αρκετές φορές έχει περιγράψει.

Και σε αυτή την κατεύθυνση συντείνουν και τα ευρήματα των δύο χθεσινών δημοσκοπήσεων, της MARC για τον ΑΝΤ1 και της MRB για το Open, που αποτυπώνουν ευρύ προβάδισμα της ΝΔ έναντι των υπολοίπων κομμάτων, με το ποσοστό της να τοποθετείται στην περιοχή του 30% στην εκτίμηψη ψήφου (31% στην MARC, 29% στην MRB). Η δε αξιολόγηση των μέτρων που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ αντιμετωπίζονται θετικά και μάλλον θετικά με ποσοστά από το 30% έως το 38% στις δύο έρευνες, κάτι που υπερβαίνει τα ποσοστά της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου.

Σε κάθε περίπτωση, ξορκίζοντας την αλαζονεία και την αίσθηση «μονοκρατορίας» της ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης επιδιώκει τη συσπείρωση ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος, απεθυνόμενος εν πολλοίς σε ένα γνώριμο γι’ αυτόν κοινό. Και επιμένει ότι σε ένα ταραγμένο περιβάλλον, όπως δηλοί και η εντεινόμενη ενεργειακή αστάθεια που γίνεται ορατή στις τιμές των πρατηρίων, δεν νοείται να μην υπάρχει σταθερό χέρι στο τιμόνι της χώρας.

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