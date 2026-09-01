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Στην Ελλάδα βρίσκεται η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, υπεύθυνη για Πολιτικές Υποθέσεις ‘Αλισον Χούκερ, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο «Χ» η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Ανυπομονώ να πραγματοποιήσουμε μια σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου με τους Έλληνες εταίρους μας, προκειμένου να διερευνήσουμε νέες ευκαιρίες για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, την επέκταση της οικονομικής συνεργασίας και την εμβάθυνση των μακροχρόνιων διμερών σχέσεων των ΗΠΑ με την Ελλάδα», αναφέρει η κα Γκιλφόιλ.

«Η Ελλάδα αποτελεί ζωτικό σύμμαχο και πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή», προσθέτει και καταλήγει: «Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε την ισχυρή συνεργασία μας».

I am pleased to welcome Under Secretary of State for Political Affairs @UnderSecStateP Allison Hooker to Greece. 🇺🇸🇬🇷 I look forward to a series of high-level meetings with our Greek partners to explore new opportunities to strengthen regional security, expand economic… — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) September 1, 2026

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