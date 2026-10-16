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Στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, στη στάση του Κώστα Καραμανλή, στις πολιτικές κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα αλλά και στη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1.

Ειδικότερα, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε έχει εκφραστεί αρνητικά για τον πρώην πρωθυπουργό. Ωστόσο, εξέφρασε την ενόχλησή του για τη συνεχή δημόσια συζήτηση γύρω από ένα πολιτικό εγχείρημα που παραμένει υποθετικό. «Είναι κωμικό το να μιλάμε συνέχεια για κάτι που δεν υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο πολιτικού σχολιασμού μόνο εφόσον και όταν δημιουργηθεί.

«ΝΔ χωρίς Καραμανλή δεν υπάρχει»

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον Κώστα Καραμανλή και τις πληροφορίες που θέλουν τον πρώην πρωθυπουργό να μη στηρίζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

«Δεν μου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό η ιδέα ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν θα είναι στη ΝΔ. ΝΔ χωρίς Καραμανλή δεν υπάρχει» υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης. «Όσο ο Σαμαράς ήταν σε μια διαδικασία αμφισβήτησης επιλογών πολιτικών του Μητσοτάκη και όχι της ΝΔ, ναι, είχε πολλές φορές βρεθεί μαζί του ο Καραμανλής, γιατί μπορεί να έχει κι αυτός τις δικές του διαφωνίες. Όταν όμως έγινε συνείδηση ότι ο Σαμαράς έχει μια άλλου τύπου ατζέντα, η οποία έχει να κάνει με τη δημιουργία κόμματος, νομίζω εκεί έγινε η στροφή και εκεί τελείωσε αυτή η συμβίωση» τόνισε. «Εγώ θα προτιμούσα να βλέπω τον Καραμανλή πιο ενεργό» πρόσθεσε.

Για Τσίπρα και Ανδρουλάκη

Κληθείς να σχολιάσει για τον Νίκο Ανδρουλάκη καθώς και τον Αλέξη Τσίπρα ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός διαθέτει επικοινωνιακό πλεονέκτημα έναντι του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι οι πρόσφατες κινήσεις του ενδέχεται να περιορίσουν αυτή τη δυναμική.

«Πάντα πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Τσίπρας σε αυτή τη σύγκριση έχει πλεονέκτημα. Οφείλω να πω ότι και το πλεονέκτημα κάποια στιγμή εξαφανίζεται αν κάνεις συνεχώς λάθη», δήλωσε.

Στη συνέχεια άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα έχει υποπέσει σε διαδοχικά πολιτικά σφάλματα: «Ο κ. Τσίπρας εδώ κι έναν μήνα είναι σε μια συναστρία λαθών. Αθροιστικά τα λάθη μπορεί να τον κάνουν και τρίτο, ενώ έχει το επικοινωνιακό πλεονέκτημα. Όμως το επικοινωνιακό πλεονέκτημα δεν λέει κάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το μεταναστευτικό

Εκτενή αναφορά έκανε ο υπουργός Υγείας στο μεταναστευτικό, το οποίο χαρακτήρισε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη.

«Πλέον ο κόσμος έχει φύγει από την αφέλεια των περασμένων ετών. Το μεταναστευτικό έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο πρόβλημα για όλη την Ευρώπη», υποστήριξε.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στην κατάσταση στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνδέοντας τη μεταναστευτική πολιτική με τις κοινωνικές εντάσεις και την άνοδο της Μαρίν Λεπέν: «Δείτε τι παθαίνουν οι Γάλλοι. Εγώ τη λυπάμαι αυτή τη χώρα, τόσο σπουδαία και ωραία χώρα, την καίνε από το ένα άκρο στο άλλο, οι περισσότεροι μετανάστες είναι. Τυχαίο είναι που βγαίνει η Λεπέν πρώτη; Βλέπουν ότι καταστρέφεται η χώρα τους, γι’ αυτό ψηφίζουν Λεπέν».

Αντίθετα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση, αποδίδοντας την εικόνα αυτή στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Το μεταναστευτικό, για όλη την Ευρώπη, είναι κορυφαίο πρόβλημα. Η Ελλάδα ευτυχώς από αυτό εξαιρείται, δηλαδή είναι η χώρα με το χαμηλότερο πρόβλημα μεταναστευτικού από όλη την Ευρώπη, με μεγάλη διαφορά», δήλωσε.

Όπως σημείωσε, «σε αυτό έχει παίξει μεγάλο ρόλο η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης από την πρώτη μέρα που εξελέγη έχει ακολουθήσει μια πολύ αυστηρή αντιμεταναστευτική πολιτική». «Χάρη σε αυτή την πολιτική της κυβερνήσεως, που είναι πάρα πολύ σκληρή με τη φύλαξη των συνόρων, η Ελλάδα έχει μείνει προστατευμένη από όλο αυτό το πρόβλημα», συμπλήρωσε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επικαλέστηκε και την πρόσφατη ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα, υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναγνώρισε την αποτελεσματικότητα της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής. «Στην ομιλία στην Πνύκα ο Ρούμπιο έκανε ειδική αναφορά στη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ότι πρέπει να τη μιμηθούν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι», είπε.

Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε τη στήριξή του στις πρωτοβουλίες του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, σημειώνοντας ότι «κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση».

Ο υπουργός Υγείας τάχθηκε, παράλληλα, υπέρ ενός σαφούς διαχωρισμού μεταξύ νόμιμης και παράτυπης μετανάστευσης, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να διαμορφώσει κανόνες για την είσοδο εργαζομένων από τρίτες χώρες: «Η ιδέα ότι μπαίνει κάποιος σε μια χώρα χωρίς να έχει δουλειά πρέπει να κοπεί. Η Ευρώπη πρέπει να ενθαρρύνει τη νόμιμη μετανάστευση και να βρει κανόνες για τη νόμιμη μετανάστευση», ανέφερε.

«Η νόμιμη μετανάστευση έχει κανόνες πας σε μια χώρα, είσαι προσκεκλημένος, έχεις δουλειά, μένεις για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά φεύγεις, αυτό ναι αλλά η ιδέα ότι έρχονται από όποιο μέρος του κόσμου τους έρθει η όρεξη και μπαίνουν σε μια ευρωπαϊκή χώρα και ζούνε με επιδόματα. Οι μεταναστευτικές ροές στην Ελλάδα έχουν πέσει μείον 90%».

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