Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τη δύσκολη γέφυρα που πρέπει να διανύσει ο όμιλος Fourlis από τις ζημίες του πρώτου εξαμήνου έως την αποκατάσταση των περιθωρίων κερδοφορίας από το 2027 περιέγραψε η διοίκηση κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, προαναγγέλλοντας ότι στις 20 Οκτωβρίου, στο Investor Day που διοργανώνει, θα παρουσιάσει αναλυτικά τους μεσοπρόθεσμους στόχους του μεγάλου σχεδίου αναδιάρθρωσης, το οποίο είχε ανακοινώσει τον περασμένο Ιούνιο στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

«Μείνετε μαζί μας. Θα επιτύχουμε το guidance, θα φέρουμε τις επιδόσεις που έχουμε περιγράψει και, παράλληλα, θα μετασχηματίσουμε τον όμιλο, δημιουργώντας μια πιο αποτελεσματική, παραγωγική και επεκτάσιμη πλατφόρμα λιανικής», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Fourlis, Γιάννης Βασιλάκος, ολοκληρώνοντας την ενημέρωση.

Δείτε ΕΔΩ την παρουσίαση που έγινε στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές

«Αυτό είναι το λιανεμπόριο. Νικητές δεν είναι εκείνοι που παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα κάθε τρίμηνο. Νικητές είναι εκείνοι που μπορούν να προσαρμόζουν τόσο μεγάλους οργανισμούς σε ένα δύσκολο και ασταθές εξωτερικό περιβάλλον και, μέσα από την προσαρμογή και τον μετασχηματισμό, να βγαίνουν καλύτεροι, ισχυρότεροι και έτοιμοι για τις επόμενες προκλήσεις», σημείωσε.

Το μήνυμα απευθυνόταν ευθέως στην επενδυτική κοινότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία η μετοχή έχει απομακρυνθεί από τα υψηλά του περυσινού καλοκαιριού και η αύξηση των πωλήσεων δεν μεταφέρεται ακόμη στην κερδοφορία. Στο α’ εξάμηνο ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 7,6%, στα 284 εκατ. ευρώ, αλλά το μικτό περιθώριο υποχώρησε στο 46,7% από 47,9% και το EBITDA στα 27,7 εκατ. ευρώ από 30,8 εκατ. ευρώ. Το EBIT πέρασε σε ζημίες 1,6 εκατ. ευρώ από κέρδη 6 εκατ. ευρώ, ενώ το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημίες 1,7 εκατ. ευρώ.

Πριν δώσει τον λόγο στον διευθύνοντα σύμβουλο για την παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών, ο πρόεδρος του ομίλου, Βασίλης Φουρλής, έδωσε το ευρύτερο πλαίσιο του σχεδίου. Αναγνώρισε ότι οι καταναλωτές παραμένουν επιφυλακτικοί, το διαθέσιμο εισόδημα πιέζεται και το λιανεμπόριο καλείται να προσαρμοστεί σε υψηλότερα λειτουργικά κόστη και μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες. Υποστήριξε, πάντως, ότι τα εμπορικά σήματα του ομίλου συνεχίζουν να κερδίζουν μερίδια και να εμφανίζουν καλύτερη εικόνα από τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται.

«Δεν προσθέτουμε απλώς καταστήματα στο υφιστάμενο μοντέλο της Fourlis. Αλλάζουμε το ίδιο το μοντέλο», τόνισε. Η επιδίωξη είναι η δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας, στην οποία η τεχνολογία, η εφοδιαστική αλυσίδα, τα δεδομένα, οι ψηφιακές δυνατότητες και οι κεντρικές υπηρεσίες θα υποστηρίζουν όλες τις δραστηριότητες. Έτσι, η Fourlis θέλει να προσθέτει νέα καταστήματα, πωλήσεις και εμπορικά σήματα χωρίς να αναπαράγει πίσω από καθένα ολόκληρη τη δομή κόστους.

Ο κ. Φουρλής άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο η πλατφόρμα να υποστηρίξει στο μέλλον και άλλα εμπορικά σήματα πέραν των IKEA, Intersport, Foot Locker και Holland & Barrett. «Όταν μιλάμε για τον μετασχηματισμό της Fourlis, δεν αναφερόμαστε απλώς σε ένα πρόγραμμα μείωσης του κόστους ή σε μια εσωτερική αναδιοργάνωση. Χτίζουμε ένα διαφορετικό είδος ομίλου λιανικής», ανέφερε.

Η διοίκηση διευκρίνισε στη συνέχεια ότι δεν υπάρχει σήμερα συγκεκριμένο concept προς ανακοίνωση. Οποιαδήποτε νέα κίνηση θα πρέπει να προσφέρει τις απαιτούμενες αποδόσεις, χωρίς να επιβαρύνει τον μετασχηματισμό που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η δύσκολη εξίσωση

Η Fourlis διατηρεί τον στόχο για πωλήσεις περίπου 645 εκατ. ευρώ, μικτό περιθώριο 46,5% και EBIT 15-17 εκατ. ευρώ το 2026, συμπεριλαμβανομένων έκτακτων δαπανών αναδιοργάνωσης 10,7 εκατ. ευρώ.

Με EBIT ζημιών 1,6 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, ο όμιλος χρειάζεται 16,6-18,6 εκατ. ευρώ στο δεύτερο. Παράλληλα, για να φτάσει τον ετήσιο στόχο πωλήσεων, πρέπει να πραγματοποιήσει τζίρο περίπου 361 εκατ. ευρώ στο δεύτερο εξάμηνο, αυξημένο κατά περίπου 9,4% σε σχέση με πέρυσι. Έως τις 5 Σεπτεμβρίου οι πωλήσεις του ομίλου αυξάνονταν κατά περίπου 6% από την αρχή του έτους.

Αναλυτής υπολόγισε ότι, με βάση και τις έκτακτες δαπάνες που έχουν ήδη αναληφθεί μετά το τέλος Ιουνίου, το δ’ τρίμηνο θα χρειαστεί να παραγάγει υποκείμενο EBIT περίπου 16-19 εκατ. ευρώ, έναντι 14,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ο κ. Βασιλάκος δεν αμφισβήτησε τον υπολογισμό. «Δεν είναι εύκολο, αλλά εάν επιτύχουμε τις βασικές παραδοχές μας είναι εφικτό. Οι αριθμοί που αναφέρετε είναι σωστοί και αυτόν τον στόχο επιδιώκουμε», απάντησε.

Κρίσιμο ρόλο στην προσπάθεια θα έχει η IKEA, καθώς οι συγκρίσιμες πωλήσεις της επιβραδύνθηκαν από αύξηση περίπου 3% στο πρώτο τρίμηνο σε 1% στο εξάμηνο και μηδενική μεταβολή έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Για να επιτευχθεί το guidance, η διοίκηση υπολογίζει ότι η συγκρίσιμη ανάπτυξη στον οικιακό εξοπλισμό θα πρέπει να κινηθεί κοντά στο 3% το επόμενο διάστημα. Με την αγορά επίπλωσης στάσιμη ή ακόμη και πτωτική, αυτό προϋποθέτει την απόκτηση πρόσθετων μεριδίων αγοράς.

Για τον λόγο αυτό προανήγγειλε επιθετικότερη εμπορική πολιτική τους επόμενους μήνες, με αιχμή τις προσιτές τιμές. Η IKEA δεν έχει προχωρήσει σε αυξήσεις τα τελευταία τριάμισι χρόνια και έχει πραγματοποιήσει δύο γύρους μειώσεων τιμών, έναν το 2024 και έναν περίπου μία εβδομάδα πριν από την τηλεδιάσκεψη, ο οποίος κάλυψε 300 κωδικούς προϊόντων.

«Τους επόμενους μήνες θα είμαστε αρκετά επιθετικοί και θα επενδύσουμε έντονα στις προσιτές τιμές, ώστε να κερδίσουμε μερίδιο αγοράς», ανέφερε ο κ. Βασιλάκος. Η εμπορική επίθεση, ωστόσο, πρέπει να αποδώσει χωρίς να συμπιέσει το μικτό περιθώριο κάτω από το 46,5%.

Η διοίκηση στηρίζει επίσης το guidance στην ισχυρή εποχικότητα του δ’ τριμήνου, στην ωρίμανση των νέων καταστημάτων και στα μέτρα περιορισμού των λειτουργικών δαπανών. Εκτιμά ότι οι πληθωριστικές πιέσεις περίπου 2,5 εκατ. ευρώ που είχαν εντοπιστεί από την αρχή της χρονιάς θα απορροφηθούν σε μεγάλο βαθμό μέσω των παρεμβάσεων στο κόστος.

Το έκτακτο κέρδος 9,3 εκατ. ευρώ που αναμένεται να προκύψει μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της έμμεσης συμμετοχής 50% στο Sofia South Ring Mall, σε θυγατρική της Trade Estates, θα ενισχύσει τα προ φόρων αποτελέσματα και όχι το EBIT. Η συναλλαγή, συνολικού τιμήματος 49,35 εκατ. ευρώ, αναμένεται παράλληλα να περιορίσει σημαντικά τον καθαρό δανεισμό, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων θα κατευθυνθεί στην απομόχλευση.

Οι 63 αποχωρήσεις

Η πρώτη φάση της εθελουσίας ολοκληρώθηκε στο τέλος Αυγούστου, έναν μήνα νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, με την αποχώρηση 63 εργαζομένων. Το πρόγραμμα δεν έχει κλείσει οριστικά, καθώς θα παραμείνει ανοικτό ένα μικρό δεύτερο παράθυρο έως το τέλος του έτους. Η διοίκηση είχε δηλώσει στη Γενική Συνέλευση ότι θα ήταν ικανοποιημένη εάν ο συνολικός αριθμός των αποχωρήσεων έφθανε περίπου τις 80.

Η εφαρμογή του προγράμματος είχε ήδη δημιουργήσει έως την τηλεδιάσκεψη δαπάνες περίπου 3,7 εκατ. ευρώ, έναντι συνολικού προϋπολογισμού 4,4 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Βασιλάκο, έχουν εξασφαλιστεί επαναλαμβανόμενες ετήσιες εξοικονομήσεις 2,9 εκατ. ευρώ από τον συνολικό στόχο των 3,4 εκατ. ευρώ.

Η κεντροποίηση αφορά λειτουργίες όπως τα οικονομικά, η τεχνολογία, οι προμήθειες, το ανθρώπινο δυναμικό και οι νομικές υπηρεσίες. Από το συνολικό έκτακτο κόστος αναδιοργάνωσης των 10,7 εκατ. ευρώ είχαν καταγραφεί στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου μόλις 1,6 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 9,1 εκατ. ευρώ προορίζονται να περάσουν στο δεύτερο εξάμηνο, με μέρος τους να έχει ήδη αναληφθεί κατά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Τα νέα λουκέτα

Ο εξορθολογισμός δεν ανακόπτει την επιλεκτική ανάπτυξη του δικτύου. Η Foot Locker έχει προσθέσει επτά νέα καταστήματα από την αρχή του έτους, ενώ η Intersport άνοιξε ένα νέο σημείο στην Ελλάδα και προχώρησε σε μία μετεγκατάσταση στη Ρουμανία. Το κόστος ανάπτυξης της Foot Locker αποτελεί, πάντως, έναν από τους βασικούς λόγους για την υποχώρηση της κερδοφορίας του κλάδου αθλητικών ειδών.

Την ίδια ώρα, δύο καταστήματα Intersport έχουν ήδη κλείσει στη Ρουμανία και έχει συμφωνηθεί το κλείσιμο ενός τρίτου, το οποίο αναμένεται να ακολουθήσει σύντομα. Η διοίκηση εκτιμά ότι έως το τέλος της χρονιάς ενδέχεται να κλείσουν άλλα τέσσερα ή πέντε καταστήματα Intersport στη χώρα, ενώ υπό αξιολόγηση βρίσκονται επίσης ένα ή δύο καταστήματα Foot Locker.

Το κατάστημα IKEA στον Πειραιά έκλεισε στις 22 Αυγούστου, καθώς ήταν ζημιογόνο, χωρίς να εξετάζεται αυτή τη στιγμή άλλο λουκέτο στο δίκτυο της IKEA. Σύμφωνα με τον CEO, οι πωλήσεις του καταστήματος δεν χάθηκαν, αλλά κατευθύνθηκαν εξ ολοκλήρου στο μεγάλο IKEA του Κηφισού.

Για τις παρεμβάσεις στο δίκτυο είχαν αναληφθεί έως την τηλεδιάσκεψη δαπάνες περίπου 2,2 εκατ. ευρώ, έναντι συνολικού προϋπολογισμού 3,9 εκατ. ευρώ. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε το κλείσιμο περίπου δέκα ζημιογόνων σημείων. Η διοίκηση προσδοκά πρόσθετα οφέλη και από την επαναδιαπραγμάτευση μισθωμάτων κατά τη διαδικασία αποχώρησης από καταστήματα, χωρίς ακόμη να τα έχει εντάξει στις προβλέψεις της.

Η Ρουμανία

Η Ρουμανία παραμένει η μεγαλύτερη εστία πίεσης, με εκτιμώμενη αρνητική επίπτωση περίπου 5 εκατ. ευρώ στη λειτουργική κερδοφορία του 2026. Η διαφορά στις πωλήσεις των αθλητικών ειδών αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος: έως τις αρχές Σεπτεμβρίου αυξάνονταν κατά περίπου 12% συνολικά, αλλά κατά 24% εάν εξαιρεθεί η Ρουμανία.

Ο πληθωρισμός στη χώρα κινείται κοντά στο 7%, από περίπου 10% στην αρχή της χρονιάς, και επηρεάζει άμεσα τα μισθώματα και το λειτουργικό κόστος. Παράλληλα, η ασθενής κατανάλωση έχει αυξήσει την εξάρτηση της αγοράς από τις προσφορές.

Όπως εξήγησε ο κ. Βασιλάκος, οι καταναλωτές αγοράζουν κυρίως μέσα από έντονες προωθητικές ενέργειες, με αποτέλεσμα να πιέζονται ταυτόχρονα ο τζίρος, η μέση τιμή πώλησης και το μικτό περιθώριο. Η Ρουμανία, τα έξοδα ανάπτυξης της Foot Locker, η εκκαθάριση παλαιών αποθεμάτων και οι δαπάνες για τα λουκέτα εξηγούν γιατί ο κλάδος αθλητικών ειδών εμφάνισε EBIT ζημιών 700.000 ευρώ, παρά την αύξηση των πωλήσεων κατά 14,2%, στα 109,5 εκατ. ευρώ.

Η IKEA

Η μεγαλύτερη πίεση στον κλάδο επίπλωσης κατοικίας προέρχεται πλέον από την Ελλάδα, όπου η άνοδος του ενεργειακού και μεταφορικού κόστους περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα. Οι καταναλωτές αναβάλλουν τις ανακαινίσεις και τις αγορές προϊόντων μεγαλύτερης αξίας, με αποτέλεσμα να μειώνεται κυρίως η αξία του καλαθιού και, σε ορισμένες περιόδους, η επισκεψιμότητα.

Αντίθετα, η μετατροπή των επισκέψεων σε αγορές και η παραγωγικότητα των καταστημάτων έχουν βελτιωθεί. Η διαθεσιμότητα προϊόντων βρίσκεται, σύμφωνα με τη διοίκηση, στο καλύτερο επίπεδο της τελευταίας πενταετίας, αν και αυτό οφείλεται εν μέρει και στην ασθενέστερη ζήτηση.

Στη Βουλγαρία ο όμιλος προσδοκά ανάκαμψη μετά την αναστάτωση που προκάλεσε στην κατανάλωση η μετάβαση στο ευρώ. Ο κ. Βασιλάκος χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη αγορά ως την πλέον υποσχόμενη για την IKEA τους επόμενους μήνες και από το 2027, ενώ η Κύπρος συνεχίζει να παρουσιάζει θετική εικόνα.

Το μικτό περιθώριο στον κλάδο επίπλωσης κατοικίας υποχώρησε στο πρώτο εξάμηνο στο 46,7% από 47,7%. Μέρος της πτώσης ήταν σχεδιασμένο, καθώς ο όμιλος προχώρησε σε προσφορές και εκκαθάριση προϊόντων χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας και παλαιών αποθεμάτων.

Η Fourlis εγκαθιστά νέο σύστημα πρόβλεψης της ζήτησης, αναπλήρωσης και εξισορρόπησης των αποθεμάτων, το οποίο αναμένεται να αποδώσει πλήρως το 2027. Η διοίκηση εκτιμά ότι τα αποθέματα θα μειωθούν έως το τέλος της χρονιάς και ότι μελλοντικά θα αυξάνονται μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την υποστήριξη των νέων καταστημάτων.

Τα νέα IKEA

Το μικρό κατάστημα IKEA στη Ρόδο, επιφάνειας περίπου 2.700 τ.μ., λειτουργεί ως οδηγός για την επέκταση του μοντέλου σε μικρότερες πόλεις. Η Κέρκυρα έχει ήδη ενταχθεί στον σχεδιασμό, ενώ ο όμιλος αναζητεί κατάλληλο ακίνητο στη Λαμία. Το νέο τυποποιημένο μοντέλο αναπτύσσεται σε συνολική επιφάνεια περίπου 2.500 τ.μ., με χώρο πώλησης κοντά στα 2.000 τ.μ.

Για το μεγάλο IKEA στο Ελληνικό προβλέπεται επένδυση 10-12 εκατ. ευρώ, η οποία θα κατανεμηθεί μεταξύ 2028 και 2029. Η κατασκευή προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2028 και η λειτουργία του καταστήματος το 2029.

Το νέο διεθνές κέντρο διανομής της IKEA, που πέρασε στη φάση έναρξης της λειτουργίας του τον Ιούλιο, επιβάρυνε το πρώτο εξάμηνο κατά 1 εκατ. ευρώ και αναμένεται να προκαλέσει ζημίες περίπου 1,7 εκατ. ευρώ στο σύνολο του 2026. Η ανάπτυξη της λειτουργίας του προχωρά, πάντως, ταχύτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι έως το τέλος του έτους η αξιοποίηση της δυναμικότητας θα βρίσκεται αισθητά υψηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις.

Η διοίκηση τοποθετεί την επίτευξη του νεκρού σημείου στα τέλη του 2027 και προσδοκά κέρδη και συνέργειες τα επόμενα χρόνια, καθώς θα αυξάνονται οι όγκοι διακίνησης.

Η επιστροφή

Η αναδιοργάνωση προβλέπεται να δημιουργήσει επαναλαμβανόμενο ετήσιο όφελος 9,1 εκατ. ευρώ από το 2027: 3,4 εκατ. ευρώ από την εθελούσια και την κεντροποίηση λειτουργιών, 3,5 εκατ. ευρώ από το κλείσιμο ζημιογόνων καταστημάτων και 2,2 εκατ. ευρώ από τη νέα δομή της Holland & Barrett.

Η συμφωνία με τους μετόχους της DrP Group για τη Holland & Barrett υπογράφηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης, έναν μήνα αργότερα από τον αρχικό σχεδιασμό, χωρίς όμως απόκλιση από τον προϋπολογισμό. Στο πρώτο εξάμηνο η δραστηριότητα κατέγραψε πωλήσεις 1,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 16,3%, αλλά παρέμεινε ζημιογόνος, με αρνητικό EBIT 1,3 εκατ. ευρώ.

Η Fourlis διατηρεί ποσοστό 15% στη δραστηριότητα, αλλά δεν έχει συμπεριλάβει στις προβλέψεις της έσοδα ή μερίσματα από τη συμμετοχή για τουλάχιστον δύο χρόνια, καθώς το νέο μοντέλο ανάπτυξης μέσω των φαρμακείων θα βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης.

Ο όμιλος προσδοκά το 2027 να επιστρέψει σε επίπεδα κερδοφορίας αντίστοιχα ή και υψηλότερα από εκείνα του 2025, έχοντας συνυπολογίσει ότι τα καταστήματα που θα κλείσουν αντιστοιχούν σε ετήσιες πωλήσεις 15-17 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την πρώτη κατεύθυνση που έδωσε η διοίκηση, το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA θα μπορούσε να κινηθεί κοντά στο 5%-6% το 2027. Από εκεί και πέρα, ο σχεδιασμός προβλέπει ετήσια βελτίωση κατά 0,5-1 ποσοστιαία μονάδα, ώστε το περιθώριο να προσεγγίσει το 7% το 2028 και το 7,5%-8% το 2029, ανάλογα με την ταχύτητα υλοποίησης του μετασχηματισμού και ωρίμανσης των νέων επενδύσεων.

Η κατεύθυνση αυτή μεταθέτει ουσιαστικά προς το 2029 την προσέγγιση του προηγούμενου μεσοπρόθεσμου στόχου για περιθώριο 8%. Οι αναλυτικοί μεσοπρόθεσμοι στόχοι, μαζί με το νέο τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, θα παρουσιαστούν στην Ημέρα Επενδυτών της 20ής Οκτωβρίου.

Ο κ. Βασιλάκος ανέφερε επίσης ότι οι ίδιες μετοχές που αποκτώνται μέσω του νέου προγράμματος επαναγοράς θα ακυρωθούν. Παράλληλα, ο όμιλος επανεξετάζει το σύστημα αξιολόγησης και αμοιβών, μαζί με τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κίνητρα της διοικητικής ομάδας. Το νέο πλαίσιο θα παρουσιαστεί στην Ημέρα Επενδυτών και στη συνέχεια θα τεθεί προς έγκριση στους μετόχους.

Η Quest

Kατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη έγινε αναφορά και στην Quest Holdings του Θεόδωρου Φέσσα, η συμμετοχή της οποίας στη Fourlis έχει ανέλθει περίπου στο 13%. Ο κ. Βασίλης Φουρλής διευκρίνισε ότι η Quest δεν έχει ζητήσει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συμφωνία μετόχων ή άλλη αντίστοιχη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Διαβάστε ακόμη

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η έπαυλη στη Φλόριντα και οι «χρυσές» business στο real estate (pics)

Πόσα πληρώνουν οι πλούσιοι για να εξαφανίσουν τα ψηφιακά τους ίχνη

Λουξ: Πώς αύξησε τα κέρδη της με χαμηλότερες πωλήσεις (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ