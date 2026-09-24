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Την επιστροφή σε υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους σηματοδοτεί η χθεσινή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα, καθώς εμφανίστηκε αποφασισμένος για την διεκδίκηση της πρωτιάς στις επόμενες εθνικές εκλογές, θέτοντας δημόσια το εκλογικό του δίλημμα.

Η επανεμφάνιση, ωστόσο, του πρώην Πρωθυπουργού -για πρώτη φορά μετά την τριπλή παρουσία του στη ΔΕΘ- προκάλεσε ντόμινο αντιδράσεων εντός και εκτός ΕΛΑΣ, αφού το δίλημμα «ή εμείς ή κανείς» πυροδότησε σειρά αντιδράσεων, πολώνει κατακόρυφα το πολιτικό κλίμα.

Το δίλημμα

«Το κρίσιμο είναι να έχεις απαντήσεις για τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία, ένα σχέδιο ρεαλιστικό, εναλλακτικό όμως για την επόμενη μέρα», τόνισε ο κ. Τσίπρας μιλώντας στον ΣΚΑΪ και συνέχισε, λέγοντας πως «αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα είναι με αυτόν που θα είναι ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά και σε επίπεδο εμπειρίας είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η ΕΛ.Α.Σ. Άρα, να το πω αλλιώς: ή εμείς ή κανείς, ή Μητσοτάκης. Αυτή είναι η πραγματικότητα».

Η διπλή ατζέντα

Στην οπτική του πρώην Πρωθυπουργού, το δίλημμα που έθεσε αποκτά νόημα στη λογική του «αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός που είναι πιο κοντά του», όπως είπε, την στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε τις τελευταίες ημέρες να θέσει μια διπλή ατζέντα.

Συγκεκριμένα, στην στρατηγική της Αμαλίας προηγήθηκε η «κοινωνική ατζέντα», δηλαδή η ανάδειξη του μεγαλύτερου προβλήματος για την ελληνική κοινωνία στην παρούσα φάση, ήτοι το κόστος της ενέργειας και ακολούθησε με την συνέντευξή του η «πολιτική ατζέντα», δηλαδή ένα σκληρό προεκλογικό δίλημμα που συνοψίστηκε στη φράση «ή εμείς ή κανείς».

Για τους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού το δίλημμα που τέθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα αποτελεί ένα «βροντερό παρών» του στη διεκδίκηση της εξουσίας, αλλά και μια «αντικειμενική πραγματικότητα», αφού η ΕΛ.Α.Σ έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, οπότε και η αριθμητική της υπεροχή έναντι του ΠΑΣΟΚ «νομιμοποιεί» τη χθεσινή διατύπωση του διλήμματος από τον Πρόεδρό της.

Οι αντιδράσεις

Ωστόσο, από τις πρώτες ώρες μετά την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, καταγράφηκε μεγάλη κινητικότητα εντός του προοδευτικού χώρου, αφού ο πρώην Πρωθυπουργός εμφανίστηκε αποφασισμένος μεν για να διεκδικήσει σκληρά την πρωτιά, αλλά ταυτόχρονα πολύ κατηγορηματικός στις διατυπώσεις του για τα δεδομένα του κόμματός του.

Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, λέγοντας «ή εμείς» στο πρώτο σκέλος του διλήμματός του προκάλεσε έντονη αμηχανία, αλλά και προβληματισμό ακόμη και σε στελέχη στην περίμετρο της ΕΛ.Α.Σ, καθώς, όπως εξηγούσαν, η χρήση του «εμείς» παραπέμπει σε ένα «υπουργικό συμβούλιο», το οποίο αυτόματα θα αποτελέσει σημείο σύγκρισης για τους πολίτες με το σημερινό υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

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