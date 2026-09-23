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Το τοπίο γύρω από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα και το αίτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Ευρώπη ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης: η κυβέρνηση δεν ζητά άδεια για να μειώσει τον φόρο, αλλά τη δυνατότητα μια έκτακτη παρέμβαση στον ΕΦΚ ή στον ΦΠΑ των καυσίμων να μη μετρήσει στις ευρωπαϊκές οροφές δαπανών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσδιόρισε παράλληλα το κόστος μιας μεγάλης μείωσης του ΕΦΚ: ο φόρος αποφέρει περίπου 4 δισ. ευρώ τον χρόνο και, εάν κοπεί στο μισό, θα πρέπει να καλυφθούν περίπου 2 δισ. ευρώ.

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, επιτέθηκε επίσης στον Αλέξη Τσίπρα για τις προτάσεις του στα καύσιμα, κάνοντας λόγο για «λόγια του αέρα», ενώ ζήτησε αυστηρούς και συνεχείς ελέγχους στα ιατρεία.

ΕΦΚ: «Δεν ζητάμε άδεια για να τον μειώσουμε»

«Ο Πρωθυπουργός δεν είπε “δεν μας επιτρέπεται να μειώσουμε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και ζητάμε άδεια να μας επιτραπεί”», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Όπως εξήγησε, κάθε κυβέρνηση μπορεί να μειώσει ή να αυξήσει έναν φόρο. Το αίτημα προς την Ευρώπη αφορά την εξαίρεση μιας έκτακτης παρέμβασης στα καύσιμα από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών.

«Αν δεν δοθεί αυτή η άδεια και πάρουμε ένα μέτρο χωρίς αντίμετρο, που εμείς άλλο φόρο δεν θέλουμε να πάρουμε σε βάρος των πολιτών, τότε θα ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών και θα μπούμε σε επιτήρηση», ανέφερε.

Για το κόστος μιας μείωσης του ΕΦΚ ήταν επίσης σαφής: «Όποιος λοιπόν βγαίνει και λέει “μειώστε τον στο μισό”, στην πραγματικότητα τάζει κάτι το οποίο κοστίζει 2 δισ. Άρα ή κρύβει έναν φόρο ή μία μείωση δαπάνης για να χρηματοδοτήσει αυτή τη φοροελάφρυνση ή μιλάει… στον αέρα».

«Λόγια του αέρα» από Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέβασε τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα για τις προτάσεις του στα καύσιμα.

«Είναι αυτό που ξέρει να κάνει καλά ο κ. Τσίπρας, είτε σε μία ομιλία είτε σε ένα βίντεο κάποιων δευτερολέπτων, να λύνει όλα τα θέματα στα λόγια», είπε, αντιπαραβάλλοντας τις σημερινές προτάσεις του με τη φορολογική πολιτική της περιόδου διακυβέρνησής του.

Και επανήλθε στο κόστος: «Άμα θες να πας, για παράδειγμα, στο μισό τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, πρέπει να πεις από πού θα βρεις 2 δισ.».

«Ο κ. Τσίπρας, νομίζω, λέει για άλλη μια φορά λόγια του αέρα. Δεν τεκμηριώνει από πού θα βρεθούν τα λεφτά αυτά», πρόσθεσε.

Ιατρεία: Αυστηροί έλεγχοι και όταν φύγουν τα φώτα

Για τους ελέγχους στα ιατρεία, με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι το ποινικό σκέλος βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης και ότι δεν πρέπει να στηθεί «τηλεδικαστήριο».

Αναφέρθηκε στις αρμοδιότητες των Ιατρικών Συλλόγων και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τονίζοντας ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται «όσο πιο αυστηρά γίνεται» και να μη σταματούν όταν μια υπόθεση φύγει από την επικαιρότητα.

«Το κράτος πρέπει να βλέπει τα κενά, να τα κλείνει, να παραδέχεται τις διαχρονικές αστοχίες, να μην ωραιοποιεί καταστάσεις», είπε.

Έθεσε παράλληλα τον κίνδυνο ένας ασθενής, σε μια δύσκολη στιγμή, να πειστεί να ακολουθήσει μια «ολιστική» αντιμετώπιση και να χάσει πολύτιμο χρόνο από την ενδεδειγμένη θεραπεία.

Τι είπε για το «καβάλησαν το καλάμι»

Για τη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη περί υπουργών που έχουν «καβαλήσει το καλάμι», απέφυγε να αναφερθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα, σημειώνοντας πάντως ότι «το ύφος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο».

Συνέδεσε τέτοιες συμπεριφορές και με την απόσταση των νεότερων γενεών από το πολιτικό σύστημα, καταλήγοντας ότι εκείνο που ζητούν οι πολίτες είναι «αποτέλεσμα, ουσία».

«Τι σχέση έχει αυτό που μου λες με τη ζωή μου; Πώς μπορείς να την κάνεις καλύτερη; Και πόσο κοστίζει;», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

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