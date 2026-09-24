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Αλαζονεία και αυτοθαυμασμό διακρίνει το ΠΑΣΟΚ πίσω από το «ή εμείς ή κανείς» του Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο θεωρεί ότι η επιλογή του συγκεκριμένου διλήμματος από τον πρώην πρωθυπουργό δείχνει ταυτόχρονα την έντονη ανησυχία της ΕΛΑΣ για το εκλογικό της αποτύπωμα.

«Μετά το «Μητσοτάκης ή χάος», μας προέκυψε το δίλημμα «Τσίπρας ή χάος», αναφέρουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ θυμίζοντας ότι ο κ. Τσίπρας ηττήθηκε ως πρωθυπουργός το 2019 και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Τα ίδια στελέχη δηλώνουν ότι «η μόνη επιτυχία» του κ. Τσίπρα στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις ήταν η κατάρρευση του κόμματός του, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, στην κάλπη, αντί της μείωσης της δυναμικής του πρώτου κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, που κέρδισε με διαφορά άνω των 20 ποσοστιαίων μονάδων.

Στην παρούσα φάση παρατηρούν επιπλέον μια απότομη στροφή της ΕΛΑΣ προς το πεδίο της αντιπαράθεσης με το ΠΑΣΟΚ, την ηγεσία και τα στελέχη του- κάτι που η Αμαλίας απέφευγε και όχι τυχαία το προηγούμενο διάστημα, θεωρώντας ότι η «κολλημένη βελόνα» ήταν μόνο «πράσινη» υπόθεση.

Από τη ΔΕΘ και μετά, στο ΠΑΣΟΚ κάνουν πιο αισιόδοξες προβλέψεις και πιστεύουν ότι η προγραμματική παρουσία της ΕΛΑΣ αποκάλυψε την αδυναμία του κ. Τσίπρα να πείσει ότι ηγείται του εναλλακτικού πόλου διακυβέρνησης απέναντι στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, τη στιγμή μάλιστα που το δικό τους κόμμα καταφέρνει να κερδίσει πόντους από την σύγκριση στο κεντροαριστερό πεδίο.

Στόχος του ΠΑΣΟΚ αδιαμφισβήτητα είναι η επιστροφή στη δεύτερη θέση στα γκάλοπ σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να πλασαριστεί εκ νέου ως ο βασικός αντίπαλος της ΝΔ και να διευρύνει μέχρι τις κάλπες το εκλογικό του ακροατήριο. Το εγχείρημα κάθε άλλο παρά εύκολο είναι, όμως ποντάρουν σε «συγκριτικά πλεονεκτήματα», που κατά την άποψή τους είναι ικανά να ακυρώσουν την στρατηγική επικράτησης στον κεντροαριστερό χώρο του Αλέξη Τσίπρα.

Το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός με τη συνέντευξή του στο ΣΚΑΙ επέλεξε να «χλευάσει» την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να «καλύψει το κενό» τα τρία τελευταία χρόνια» και να εμφανιστεί ως ο «σωτήρας» της κεντροαριστερής «πολυκατοικίας», αποδεικνύει αν μη τι άλλο –σύμφωνα με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη- την έλλειψη ουσιαστικών «όπλων» της ΕΛΑΣ για την κεντρική αναμέτρηση με τη Νέα Δημοκρατία.

Η δε απόφαση του κ. Τσίπρα να εγκαινιάσει τη νέα τακτική με το «εμείς ή κανείς» προέρχεται – όπως σημειώνουν- από το φόβο του για τη δημοσκοπική υποχώρηση. «Δεν πείθει πλέον ότι μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή, παρότι μπορεί με μεγάλη ευκολία όπως απέδειξε και με τη συνέντευξή του να πει το ίδιο και το αντίθετο, υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών», λέει στέλεχος του ΠΑΣΟΚ κάνοντας αναφορά στην προσπάθεια του κ. Τσίπρα να εξηγήσει γιατί δεν πρότεινε από τη ΔΕΘ, όπως το ΠΑΣΟΚ, 13η σύνταξη και 13ο μισθό, αν και είχε δεσμευτεί γι’ αυτό το βήμα ως αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. «Όσο και να λέει «δεν είμαι λαϊκιστής», δεν πείθει πλέον τους πολίτες», υποστηρίζουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ εστιάζοντας επίσης στις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα περί συνεργασιών: «Αυτό που ήταν όμως πραγματικά κωμικό, ήταν ότι στην προσπάθεια του να μιλήσει για μετεκλογικές συνεργασίες έφερε ως παράδειγμα τη συγκυβέρνηση του -δύο φορές- με τον ακροδεξιό Πάνο Καμμένο».

Το ΠΑΣΟΚ από την άλλη πλευρά όταν καλείται να τοποθετηθεί για το ζήτημα των πιθανών μετεκλογικών συνεργασιών, βλέπει βουλευτές και στελέχη να κινούνται όχι πάντα στη βάση της κεντρικής «γραμμής».

Χθες για δεύτερη φορά ο βουλευτής Κέρκυρας, Αλέξανδρος Αυλωνίτης που εντάχθηκε προ ημερών στο ΠΑΣΟΚ προκάλεσε αναταραχή στο εσωτερικό, υποστηρίζοντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη μπορεί να συνεργαστεί με το κόμμα Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Πλεύση Ελευθερίας- «αν συνεργαστεί με τη ΝΔ θα πάω σπίτι μου», είπε χαρακτηριστικά. Η Χαριλάου Τρικούπη προσπάθησε να «προσπεράσει» το θέμα λέγοντας ότι είναι καθαρή η θέση του ΠΑΣΟΚ: αυτόνομη πορεία και πρωτιά στις κάλπες. Σύμφωνα με πληροφορίες έστειλε μήνυμα στον κ. Αυλωνίτη ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να κινείται εκτός γραμμής, με τον βουλευτή Κέρκυρας να ακυρώνει αμέσως μετά τις άλλες προγραμματισμένες τηλεοπτικές εμφανίσεις. Η αλήθεια πάντως είναι ότι η δήλωση του κ. Αυλωνίτη ότι «εγώ δεν είμαι φερέφωνο και θα λέω την άποψή μου», έχει προκαλέσει τον εκνευρισμό των άλλων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι θέτουν το ερώτημα «δηλαδή τι, εμείς που ακολουθούμε εδώ και χρόνια τη «γραμμή», είμαστε φερέφωνα;».

Στη βουλή

Η απάντηση στον κ. Τσίπρα από το Νίκο Ανδρουλάκη θα επιχειρηθεί ενδεχομένως με έμμεσες αναφορές σήμερα από το βήμα της βουλής, αν και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σκοπεύει να εστιάσει στο μέτωπο με την κυβέρνηση και στην επίθεση εφ’ όλης της ύλης. Τα ζητήματα της ακρίβειας εν αναμονή και των μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για τις τιμές των καυσίμων είναι «πρώτα» στην ατζέντα του κ. Ανδρουλάκη, καθώς είναι κοινή η εκτίμηση στο ΠΑΣΟΚ ότι εκεί θα κριθεί και η μάχη με την ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα.

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