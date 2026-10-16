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Μια σημαντική αλλαγή στη διατύπωση των ευρωπαϊκών συμπερασμάτων για την ενεργειακή ακρίβεια πιστώνει στην ελληνική παρέμβαση η Αθήνα, με κυβερνητικές πηγές να εκφράζουν ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι «27» αναγνωρίζουν πλέον την ανάγκη πρόσθετων μέτρων, αλλά και τις διαφορετικές ανάγκες κάθε χώρας.

Η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι πέτυχε να περάσει στο κείμενο των συμπερασμάτων η ανάγκη για στοχευμένες και προσωρινές παρεμβάσεις απέναντι στις υψηλές τιμές της ενέργειας, που εξακολουθούν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το μεγαλύτερο κέρδος, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, βρίσκεται στην αναγνώριση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων. Η αναφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Αθήνα, καθώς η ενεργειακή κρίση δεν πλήττει με την ίδια ένταση όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες και, κατά συνέπεια, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται όλες με τον ίδιο τρόπο.

Πρόκειται για κατεύθυνση που συνδέεται ευθέως με όσα υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση των Ευρωπαίων ηγετών, ζητώντας μεγαλύτερη ευελιξία και ουσιαστικότερη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι ίδιες πηγές χαρακτηρίζουν τα συμπεράσματα «στη σωστή κατεύθυνση», αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι η ανάγκη πρόσθετων παρεμβάσεων παραμένει στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

Το κρίσιμο βήμα, ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμη. Οι «27» αναγνωρίζουν την ανάγκη δράσης, χωρίς να έχουν συμφωνήσει σε συγκεκριμένα πρόσθετα μέτρα στήριξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να εξετάσει τις δυνατότητες παρέμβασης και να υποβάλει, εφόσον χρειάζεται, σχετικές προτάσεις.

Για την Αθήνα, συνεπώς, το πρώτο ζητούμενο ήταν να ανοίξει ο δρόμος για πρόσθετες παρεμβάσεις. Το επόμενο είναι να αποκτήσουν αυτές συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Τι αναφέρεται στην παράγραφο 6 του κειμένου των συμπερασμάτων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία της αντιμετώπισης των υψηλών τιμών της ενέργειας. Συζήτησε τον αντίκτυπο της σημερινής γεωπολιτικής συγκυρίας στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, στην ενεργειακή ασφάλεια και στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στους πολίτες, ιδιαίτερα στους πιο ευάλωτους, στη βιομηχανία και στην ευρύτερη οικονομία.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η σημερινή κατάσταση απαιτεί επειγόντως μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση με στοχευμένα και προσωρινά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των κρατών-μελών και διαφυλάσσοντας την ενιαία αγορά.

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