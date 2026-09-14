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Συμπληρώνονται σήμερα 27 χρόνια από την αδόκητη απώλεια του Γιάννου Κρανιδιώτη, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. «Ο Γιάννος Κρανιδιώτης, οραματιστής πολιτικός και διαπρεπής διπλωμάτης, υπηρέτησε με συνέπεια και αυταπάρνηση τα εθνικά συμφέροντα και αποτέλεσε εμβληματική μορφή της κοινής πορείας του ελλαδικού και κυπριακού Ελληνισμού», σημειώνει.

«Πρωτοπόρος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και υπέρμαχος των ευρωπαϊκών ιδεωδών, συνέβαλε καταλυτικά στην ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ευρωπαϊκή της πορεία».

«Καθώς διανοίγεται εκ νέου η προοπτική επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού Ζητήματος, υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η διπλωματική παρακαταθήκη του Γιάννου Κρανιδιώτη εξακολουθεί να αποτελεί πολύτιμο οδηγό για την ελληνική εξωτερική πολιτική», επισημαίνει.

«Καθώς Ελλάδα και Κύπρος συνεχίζουν, με σύμπνοια και αποφασιστικότητα, τις προσπάθειές τους για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, αλλά και για μια σθεναρή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινών περιφερειακών και παγκόσμιων προκλήσεων, η ακόλουθη αποστροφή του Γιάννου Κρανιδιώτη παραμένει πιο επίκαιρη παρά ποτέ:

«Γνωρίζουμε πολύ καλά τα εθνικά μας δίκαια και τα προβάλλουμε σθεναρά. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε συνομιλώντας με οποιονδήποτε, φίλο ή αντίπαλο. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, στις ικανότητές μας και στη διαύγεια των επιχειρημάτων μας».

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