Στην επόμενη φάση περνά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, καθώς Αθήνα και Λευκωσία προχώρησαν στην έκδοση NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου Abeille Marengo, ανοίγοντας τον δρόμο για την επανέναρξη των εργασιών. Η εξέλιξη προκάλεσε, ωστόσο, την άμεση αντίδραση της Άγκυρας, η οποία εξέδωσε αντι-NAVTEX, αμφισβητώντας την ελληνική αρμοδιότητα σε τμήμα της θαλάσσιας περιοχής και προβάλλοντας αξιώσεις για τη χορήγηση άδειας.

Η ελληνική NAVTEX τίθεται σε ισχύ από τις 6 Νοεμβρίου 2026 έως τις 6 Μαρτίου 2027 και αφορά τη διαδρομή του υποθαλάσσιου καλωδίου μέχρι τα όρια της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).

Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών εργασιών που εκκρεμούν εντοπίζεται ανατολικά της Κάσου, σε μια περιοχή που έχει βρεθεί στο επίκεντρο των ελληνοτουρκικών διαφωνιών. Αντίθετα, οι έρευνες στις θαλάσσιες ζώνες βόρεια της Κρήτης, συμπεριλαμβανομένων διεθνών υδάτων, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, παρά την ένταση που είχε σημειωθεί στην περιοχή της Κάσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το protothema.gr, η έκδοση της NAVTEX με άμεση ισχύ επιτρέπει στο γαλλικό ερευνητικό, το οποίο βρισκόταν τις προηγούμενες ημέρες στο λιμάνι του Ηρακλείου, να κατευθυνθεί στην περιοχή των εργασιών χωρίς νέα αναμονή για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

Όπως τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η γαλλική εταιρεία NEXANS, για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI.

Ειδικότερα, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), ο υπουργός Εξωτερικών εξέδωσε σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2026, τη σχετική απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου. Ακολούθως, το ερευνητικό πλοίο αιτήθηκε την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για την εκτέλεση των εργασιών, η οποία εκδόθηκε αμέσως.

Είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία του ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη με τον ομόλογό του της Κυπριακής Δημοκρατίας K. Κόμπο στο πλαίσιο του στενού συντονισμού των δύο χωρών.

Η ανακοίνωση από τον ΑΔΜΗΕ και την Great Sea Interconnector Α.Ε.

Ο ΑΔΜΗΕ και η Great Sea Interconnector Α.Ε. ανακοινώνουν ότι οι αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές εξέδωσαν τις σχετικές αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για τη διενέργεια ερευνών βυθού από το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, σε θαλάσσιες περιοχές κατά μήκος της προβλεπόμενης διαδρομής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου.

Οι έρευνες εντάσσονται στις συνεχιζόμενες τεχνικές εργασίες για την ανάπτυξη του Great Sea Interconnector, της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, και θα παράσχουν πρόσθετα δεδομένα που απαιτούνται για τον λεπτομερή τεχνικό σχεδιασμό του έργου.

Η Τουρκία απαντά με αντι-NAVTEX και διεκδικεί ρόλο στις αδειοδοτήσεις

Η επανεκκίνηση των διαδικασιών για το υποθαλάσσιο καλώδιο συνοδεύτηκε από νέα ελληνοτουρκική αντιπαράθεση. Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της ελληνικής NAVTEX, η Τουρκία εξέδωσε την αντι-NAVTEX 1105/26, επιχειρώντας να αμφισβητήσει τη νομιμοποίηση των ελληνικών αρχών να προχωρήσουν στην αναγγελία των ερευνών για λογαριασμό του γαλλικού πλοίου.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι ορισμένες από τις περιοχές στις οποίες πρόκειται να κινηθεί το Abeille Marengo εμπίπτουν στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, όπως αυτή έχει μονομερώς αποτυπωθεί από την τουρκική πλευρά.

Για να στηρίξει τη θέση της, επικαλείται εκ νέου την επιστολή που είχε καταθέσει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στις 18 Μαρτίου 2020, με αριθμό αναφοράς A/74/757, μέσω της οποίας είχε παρουσιάσει τις θαλάσσιες διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η τουρκική αντίδραση δεν περιορίζεται στην αμφισβήτηση των θαλάσσιων ορίων. Με την αντι-NAVTEX, η Άγκυρα δηλώνει ότι δεν έχει παράσχει τη συγκατάθεσή της για τη διεξαγωγή των ερευνών και χαρακτηρίζει την ελληνική αναγγελία μη εξουσιοδοτημένη.

Παράλληλα, αξιώνει οι ερευνητικές δραστηριότητες σε θαλάσσιες ζώνες τις οποίες θεωρεί ότι υπάγονται στη δικαιοδοσία της να πραγματοποιούνται κατόπιν συντονισμού με τις αρμόδιες τουρκικές υπηρεσίες.

Έτσι, η προγραμματισμένη επιστροφή του Abeille Marengo στην περιοχή των ερευνών αποκτά και διπλωματική διάσταση, καθώς η προσπάθεια προώθησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με τις τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.