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Αρκούσε μια εβδομάδα και η δήλωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Πάνα, για να ανοίξει δημόσια η συζήτηση για τη δυνητική συνεργασία μεταξύ Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) και ΠΑΣΟΚ, αμέσως μετά την αυλαία της 90ης ΔΕΘ.

Μολονότι η Χαριλάου Τρικούπη απέδωσε σε προσωπικές απόψεις την ιδεολογική γειτνίαση μεταξύ των δύο κομμάτων, όπως την αποτύπωσε ο βουλευτής της, εντούτοις μια «καταιγίδα» δηλώσεων και αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα που ακολούθησαν, απέδειξαν πως μια προοδευτική συνεργασία δεν είναι τίποτα άλλο παρά «ο ελέφαντας είναι στο δωμάτιο» της Κεντροαριστεράς.

Αντίστοιχη άποψη διατύπωσε ο Χάρης Τσιόκας, «πασοκογενές» στέλεχος του μέχρι πρότινος ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, την σκυτάλη των προοδευτικών συγκλίσεων έλαβε ο πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Καστανίδης, ενώ ακολούθησε -με κρότο- η παρέμβαση του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς, Γιάννη Δραγασάκη.

«Υπάρχουν όχι μόνο συγκλίσεις αλλά και κοινοί τόποι τόσο ανάμεσα στην Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ όσο και άλλων μικρότερων κομμάτων που αυτοτοποθετούνται αριστερά του Κέντρου», τόνισε ο Γιάννης Δραγασάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο libre και κατέληξε: «για να αποφύγουμε την «ιταλοποίηση» της πολιτικής ζωής, οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου πρέπει να παραμερίσουν τις διαφορές, να υπερβούν υποκειμενισμούς, να συνδιαμορφώσουν ένα κλίμα διαλόγου και να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις για τον οδικό χάρτη της δημοκρατικής εξόδου από την πολυκρίση του ζούμε».

Μεσολάβησαν λίγες ώρες μόνο και για το ζήτημα τοποθετήθηκε ο Γιώργος Σιακαντάρης, συγγραφέας του «Μανιφέστου» του Ινστιτούτου Τσίπρα, λέγοντας πως «το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταδίκασε τον Απόστολο Πάνα για τη δήλωσή του πως η ΕΛΑΣ κινείται στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Ο Γιάννης Δραγασάκης το πήγε παραπέρα μιλώντας για κοινούς τόπους και συγκλίσεις μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ. Και ΣΥΡΙΖΑ φυσικά θα πρόσθετα. Το πρόβλημα ξεκινά πως τώρα είμαστε σε προεκλογική περίοδο και όλα αυτά είναι δύσκολο να μπουν σε εφαρμογή. Μετά τις εκλογές, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος, όπου όλα αυτά θα τεθούν επί τάπητος».

«Να ξεκινήσει ένας διάλογος για ένα Συνασπισμό κομμάτων ή ακόμη καλύτερα για κάτι εντελώς νέο. Για το περίφημο big bang ή το ελληνικό Επινέ. Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα του Μανιφέστου του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας» κατέληγε ο κ. Σιακαντάρης, ενώ η ίδια συζήτηση κυριαρχεί τις τελευταίες ώρες μεταξύ των στελεχών των δύο κομμάτων.

Η περίπτωση Αυλωνίτη

Μάλιστα, χθες, ο βουλευτής που εντάχθηκε προσφάτως στο ΠΑΣΟΚ, Αλέξανδρος Αυλωνίτης, δήλωσε αρχικά σε συνέντευξή του στον Αθήνα 9,84 πως «αν προκύπτει ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει κυβερνητική συνεργασία, βέβαια να αφήσουμε έξω τους εγωισμούς, τις αυτονομίες και τις αυτοτέλειες, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας κυβέρνησης η οποία να καταφέρει να κυβερνήσει σε αυτόν τον τόπο. Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσε να συζητήσει, εφόσον υπάρχουν αυτά τα κόμματα στη Βουλή και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, παρά την ιδιομορφία του χαρακτήρα της αλλά και τη δυναμικότητα του χαρακτήρα της».

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