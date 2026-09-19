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Πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία με 30,3% στην εκτίμηση ψήφου δίνει δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ με 15,8% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,1%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 8,9%, το ΚΚΕ 8,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,7%, η Φωνή Λογικής 4%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,8%, το ΜεΡΑ 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, Νίκη και Νέα Αριστερά 1,2% και «άλλο κόμμα» επιλέγει το 4,7%

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 25,8%, ΕΛΑΣ 13,5%, ΠΑΣΟΚ 11,2%, Ελληνική Λύση 7,6%, ΚΚΕ 7,4%, Πλεύση Ελευθερίας 4%, Φωνή Λογικής 3,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,2%, ΜεΡΑ 1,8%, ΣΥΡΙΖΑ 1,3%, Νίκη και Νέα Αριστερά 1%, «άλλο κόμμα» 4% και αναποφάσιστοι δηλώνουν το 13,7%.

Στη δημοσκόπηση μετρήθηκε και η επιθυμία των πολιτών για την επόμενη κυβέρνηση με το 49,6% να θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση ακόμα και αν χρειαστούν δεύτερες εκλογές ενώ κυβέρνηση συνεργασίας θέλει το 47,6%. Παράλληλα στο ερώτημα τι θα πρέπει να συμβεί σε κυβέρνηση συνεργασίας, το 52,1% ζητά πρωθυπουργός να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος και το 43,6% ένα άλλο πρόσωπο κοινής αποδοχής.

Όσον αφορά τα προγράμματα της ΔΕΘ το 28,5% απαντά ότι πείσθηκε περισσότερο από όσα άκουσε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το 15,5% από τον Αλέξη Τσίπρα και το 14% από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Παρόμοια είναι η κατάταξη και στο ερώτημα ποιος πολιτικός αρχηγός είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με το 29,5% να απαντά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το 14,6% ο Αλέξης Τσίπρας, το 8% ο Νίκος Ανδρουλάκης, το 5,1% ο Κυριάκος Βελόπουλος, το 4,1% ο Δημήτρης Κουτσούμπας, το 3,6% η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Γιάνης Βαρουφάκης το 2,3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου το 2,2%, η Μαρία Καρυστιανού το 2,2%, ο Δημήτρης Νατσιός το 1,2%, η Ρένα Δούρου το 0,8%, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης το 0,5%, ο Στέφανος Κασσελάκης το 0,3%.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα της GPO ρωτήθηκαν και πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά με το 89,2% να απαντά λίγο και καθόλου ενώ το 9,5% απαντά πολύ και αρκετά. Παράλληλα το 55,2% εκτιμά ότι οι διαφορές του πρώην πρωθυπουργού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι προσωπικές και το 36,6% πολιτικές. Τέλος το 11,9% απαντά ότι ο Αντώνης Σαμαράς εκφράζει τις πολιτικές αρχές της ΝΔ, με τον Κώστα Καραμανλή να είναι στην πρώτη θέση με 34,1% και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη δεύτερη με 27,9%.

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