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«Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης ώστε το νησί θα συνεχίσει να ευημερεί και να προσελκύσουμε περισσότερο μόνιμο πληθυσμό στο νησί» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις μικρονήσους Ρω και Στρογγυλή, τις οποίες επισκέφθηκε – για πρώτη φορά μαζί – το πρωί του Σαββάτου.

Ο πρωθυπουργός συζήτησε σε σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς στο δημαρχείο τα θέματα για το λιμάνι, τα έργα υποδομής, τα ενεργειακά, το ζήτημα της στέγης καθώς και κίνητρα για δημόσιους λειτουργούς.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτρης Χούπης, και ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

Κατά την παρουσία του στη Ρω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τις νέες υποδομές του φυλακίου. Ειδικότερα, επισκέφθηκε τον νέο προβλήτα και ξεναγήθηκε στο νεόδμητο κεντρικό κτήριο, καθώς και στους χώρους του εστιατορίου και των μαγειρείων.

Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τους νέους ξενώνες των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι κατασκευάστηκαν πρόσφατα για τις ανάγκες του προσωπικού που υπηρετεί στο νησί.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της Ρω, ενώ επισκέφθηκε και το σπίτι της, το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που πρωθυπουργός επισκέπτεται τη Ρω και τη Στρογγύλη.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν επίσης οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παππάς, Εμμανουήλ Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης-Νικόλαος Υψηλάντης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε ακόμη το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων «Υποπλοίαρχος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο βρίσκεται ελλιμενισμένο στο Καστελλόριζο.

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