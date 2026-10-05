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(Last upd 13:14)

Ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία ώστε πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού, να μπορούν να κατευθύνονται σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας Gitanas Nausėda.

Παράλληλα, προανήγγειλε πρόσθετη οικονομική βοήθεια για τους αλιείς και έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για το SAFE, τονίζοντας ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται «δίχως όρους».

Αναφερόμενος στην αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η δημοσιονομική ισορροπία αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

«Έχω πλήρη αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παγκόσμια κρίση στην αγορά ομολόγων. Σε καμία περίπτωση η χώρα μας δεν θα έθετε σε κίνδυνο την πολύ μεγάλη κατάκτηση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των αγορών προς τη βούληση της κυβέρνησης να μείνει σταθερή στον δρόμο της δημοσιονομικής ισορροπίας. Αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο για τη χώρα μας», είπε.

Έθεσε, ωστόσο, το ζήτημα της αξιοποίησης των πρόσθετων φορολογικών εσόδων που δημιουργεί ο ενεργειακός πληθωρισμός.

«Αν η ελληνική κυβέρνηση, για παράδειγμα, έχει πρόσθετα έσοδα πέρα και πάνω από αυτό το οποίο προέβλεπε από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, εξαιτίας αποκλειστικά και μόνο του πληθωρισμού ο οποίος εκπορεύεται από την ενέργεια, ενδεχομένως λογιστικά αυτά τα πρόσθετα έσοδα να μπορούν να αξιοποιηθούν για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης της κοινωνίας».

Όπως τόνισε, κάτι τέτοιο «δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας», αλλά συνδέεται με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι με πρόσφατη επιστολή του προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζήτησε «μια άμεση και τολμηρή ευρωπαϊκή απάντηση», με λελογισμένη ευελιξία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Πρόσθετη βοήθεια στους αλιείς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε οικονομική παρέμβαση και για τους αλιείς.

«Ξέρουμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλιείς μας. Εργαζόμαστε για το πώς θα το αντιμετωπίσουμε και πώς θα τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια», είπε, επισημαίνοντας πάντως ότι «οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες».

Μήνυμα στην Τουρκία για το SAFE

Για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους προϋποθέτει τον σεβασμό των συμφερόντων ασφαλείας των κρατών-μελών.

«Η συμμετοχή τους σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους. Για να ενταχθεί επομένως κάποιος στο SAFE ή σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, πρέπει πρώτα να σέβεται τα συμφέροντα ασφαλείας των κρατών-μελών, χωρίς αστερίσκους».

Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή άμυνα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η άμυνα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ευρωπαϊκό κοινό αγαθό και ότι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής του άρθρου 42.7 πρέπει «να αποκτήσει περιεχόμενο».

Αναφερόμενος στη στήριξη της Ελλάδας και άλλων κρατών προς την Κύπρο, σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη «μπορεί και πρέπει να αποκτήσει και επιχειρησιακή έκφραση», συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ.

«Γι’ αυτό η ενίσχυση της άμυνας θα βρεθεί στο κέντρο της ελληνικής Προεδρίας», είπε.

Ρωσική απειλή, υβριδικές επιθέσεις και Έβρος

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Λιθουανία απέναντι στις υβριδικές επιθέσεις, σημειώνοντας ότι η Αθήνα αντιλαμβάνεται πλήρως τις ανησυχίες της για τη ρωσική απειλή.

«Οι μη εξουσιοδοτημένες διελεύσεις, οι δολιοφθορές, απειλούν πια ολόκληρη την Ευρώπη και απαιτούν μία συντονισμένη απάντηση», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι τα ανατολικά και νοτιοανατολικά σύνορα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ασφάλειας.

Συνέδεσε, μάλιστα, την εμπειρία της Λιθουανίας με όσα συνέβησαν στον Έβρο τον Μάρτιο του 2020.

«Η Ελλάδα αντιμετώπισε μια τέτοια υβριδική επίθεση στον Έβρο τον Μάρτιο του 2020. Και γι’ αυτό ήμασταν πρώτοι αυτοί που σταθήκαμε στο δικό σας πλευρό όταν έναν χρόνο μετά δεχθήκατε μια παρόμοια απειλή».

«Η συνοχή δεν είναι εχθρός της ανταγωνιστικότητας»

Για τον νέο Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό, ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι οι προτεινόμενοι πόροι δεν ανταποκρίνονται στις αυξημένες φιλοδοξίες της Ευρώπης.

«Η συνοχή δεν είναι εχθρός της ανταγωνιστικότητας. Είναι μάλλον προϋπόθεση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας», τόνισε.

Τέλος, ανέφερε ότι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας θα αποτελέσει προτεραιότητα της ελληνικής Προεδρίας και θα αναδειχθεί από την Αθήνα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Δείτε τις δηλώσεις

Νωρίτερα o Kυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Γκιτάνας Ναουσέντα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες πριν την έναρξη της κατ’ ιδίαν συνάντησής τους, ο κ. Μητσοτάκης είπε στον Λιθουανό πρόεδρο «το 2027 φαίνεται ότι θα είναι μια πολύ κρίσιμη χρονιά, χαίρομαι που είμαστε ευθυγραμμισμένοι σε σχεδόν όλες τις βασικές προτεραιότητες».

Όπως σημείωσε «καθόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κάτι που διευκολύνει την ανάπτυξη μιας προσωπικής σχέσης».

Από την πλευρά του ο κ. Ναουσέντα επισήμανε ότι «αντικείμενο της συζήτησής μας είναι κυρίως η Προεδρία, αλλά όχι μόνο αυτή» τονίζοντας ότι «οι διμερείς σχέσεις και το κοινό μας μέλλον αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για μένα».

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