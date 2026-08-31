Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, είχε σήμερα (31/8) στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε δηλώσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τονίζει ότι «η Ελλάδα στέκεται δίπλα στον Λίβανο στις πιο κρίσιμες στιγμές, είμαστε αδερφοί λαοί».

Κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική σχέση, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη σύσταση Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία και την ενότητα του Λιβάνου», επισημαίνοντας ότι «το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή και στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ υπό αμερικανική διαμεσολάβηση.

«Να επαναλάβω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την ενότητα του Λιβάνου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στη διαφύλαξη του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του Λιβάνου, στην προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων. Η θέση μας είναι σαφής. Το ισχυρό κράτος προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο με μία κεντρική διοίκηση που θα διαφυλάττει την ασφάλεια όλων των πολιτών. Θέλω να εκφράσω την αμέριστη στήριξή μας στην πρωτοβουλίες σας και χαιρετίζω την απόφασή σας να επενδύσετε στην διπλωματία και στον απευθείας διάλογο με το Ισραήλ με αμερικανική διαμεσολάβηση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η χώρα σας θα παραμείνει ψηλά τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Η ΕΕ έχει δηλώσει ότι θα δρομολογήσει τις διαδικασίες για τη διαμόρφωση εταιρικής σχέσης με τον Λίβανο και θα επιδιώξουμε οι σχετικές συζητήσεις να εκκινήσουν κατά την ελληνική Προεδρία. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη σταθερότητα και την προστασία της κυριαρχίας σας. Αποδίδουμε ξεχωριστή σημασία στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου ως τον βασικό πυλώνα για την ασφάλειά του», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

«Η αλληλεγγύη μας δεν εξαντλείται στα λόγια. Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στέκονται δίπλα σας και είμαστε διατεθειμένοι να στα στηρίξουμε ακόμα περισσότερο», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νέα αποστολή στρατιωτικού υλικού στον Λίβανο

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη δεύτερη αποστολή στρατιωτικού υλικού από την Ελλάδα προς τον Λίβανο, η οποία περιλαμβάνει τεθωρακισμένα οχήματα.

«Χαίρομαι για τη δεύτερη αποστολή στρατιωτικού υλικού από την Ελλάδα στον Λίβανο με τα τεθωρακισμένα οχήματα. Είναι μία ακόμη χειροπιαστή απόδειξη ότι η αλληλεγγύη μας δεν εξαντλείται στα λόγια», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να στηρίζουν τον Λίβανο με πρόσθετο υλικό, με στόχο την ενίσχυση των λιβανέζικων Ενόπλων Δυνάμεων ώστε «να μπορέσουν να ασκήσουν κυριαρχία, ειδικά στον λιβανέζικο Νότο».

«Η Ανατολική Μεσόγειος από περιοχή εντάσεων να γίνει περιοχή συνεργασίας»

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στον ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου, τονίζοντας τη συναντίληψη Αθήνας και Βηρυτού για τη μετατροπή της περιοχής από πεδίο εντάσεων σε χώρο συνεργασίας και διασυνδεσιμότητας.

«Έχουμε συναντίληψη ότι η Ανατολική Μεσόγειος από περιοχή εντάσεων μπορεί να μετατραπεί σε περιοχή συνεργασίας και διασυνδεσιμότητας», σημείωσε.

«Πιστεύουμε στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές. Φέρνουν πιο κοντά την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. Ο Λίβανος πρέπει να έχει κεντρική θέση με τις αποφάσεις να λαμβάνονται από τους θεσμούς του με γνώμονα το συμφέρον του λαού του. Είμαστε αδερφοί λαοί και σήμερα καλούμαστε να δώσουμε νέα δυναμική σε αυτή τη μακραίωνη συνύπαρξη με το βλέμμα στο μέλλον», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Διαβάστε ακόμη

Εφορία: Τα 4 δικαιώματα που γίνονται «όπλα» όταν αρχίζει ο έλεγχος

Κόκκινα δάνεια: Έξι ανοιχτά μέτωπα για δανειολήπτες και servicers

Τα δισεκατομμύρια πίσω από ένα κουμπί

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ