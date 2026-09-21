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Έως και τέσσερα ενοίκια δώρο για ενοικιαστές, αύξηση αποδοχών 130 ευρώ τον μήνα για τρίτεκνους, από 1.000 έως 8.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας, από 150 έως 400 ευρώ μεγαλύτερο επίδομα, 400 ευρώ σε συνταξιούχους, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις είναι μερικά μόνο από τα 14 νέα μέτρα και παροχές, τα οποία κάνουν πρεμιέρα από την επόμενη Παρασκευή και μέχρι τις γιορτές.

Τα μέτρα αυτά ενεργοποιούνται μέσα στις τελευταίες 100 ημέρες του έτους, εφαρμόζονται για πρώτη φορά, είναι μόνιμα και στόχο έχουν να ζεστάνουν τις τσέπες πάνω από 2,5 εκατομμυρίων δικαιούχων.

Ποιος θα πάρει έξτρα παροχές

Το συνολικό ποσό των νέων μέτρων που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ αλλά δεν έχουν ακόμη θεσμοθετηθεί υπερβαίνει τα 600 εκατ. ευρώ για το 2026. Παράλληλα, έρχονται μέτρα που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί αλλά δεν είχαν ακόμη αποδοθεί στους δικαιούχους, τα οποία αντιστοιχούν σε 940 εκατ. ευρώ για φέτος. Έτσι, το συνολικό ύψος των παροχών που ενεργοποιούνται προτού αλλάξει η χρονιά υπερβαίνει το 1,5 δισ. ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα των 100 ημερών προβλέπει διαδοχικές πληρωμές και παρεμβάσεις που θα γίνονται κατά κύματα, από τέλη του μήνα έως τα Χριστούγεννα. Συγκεκριμένα:

1/ Την επόμενη Παρασκευή έρχεται η καταβολή διπλής επιστροφής ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2024. Οι δικαιούχοι θα μοιραστούν 16 εκατ. ευρώ, πέραν των 245 εκατ. ευρώ που θα δοθούν συνολικά στις 30 Νοεμβρίου σε όλους τους περίπου 1 εκατομμύριο δικαιούχους ενοικιαστές.

2/ Στις 30 Νοεμβρίου καταβάλλεται η τακτική επιστροφή ενοικίου για μισθώσεις έτους 2025. Ωστόσο, γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην επαρχία θα βλέπουν από φέτος και κάθε επόμενο Νοέμβριο διπλάσια επιστροφή (συνολικά 32 εκατ. ευρώ αντί 16 εκατ. τον χρόνο που είχαν λάβει πέρυσι). Μαζί με όσα εισπράξουν εκτάκτως αυτό τον μήνα ως αναδρομικά του 2024, σε δύο μήνες θα λάβουν ποσό που αντιστοιχεί σε έως και τέσσερα μηνιαία μισθώματα.

3/ Στις 30 Νοεμβρίου ξεκινά και η καταβολή της αυξημένης ετήσιας ενίσχυσης ύψους 400 ευρώ σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες. Σε 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους θα δοθούν 150 ή 400 ευρώ περισσότερα σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2025 ή συνολικά σχεδόν 400 εκατ. ευρώ επιπλέον από πέρυσι.

4/ Στα τέλη Δεκεμβρίου θα γίνει η προπληρωμή των αυξημένων συντάξεων του Ιανουαρίου του 2027, με αύξηση τουλάχιστον 2,6%, που θα δοθεί σε όλους, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. Ετσι πάνω στις γιορτές τον Δεκέμβριο -και κάθε μήνα μετά- οι συνταξιούχοι θα βλέπουν 62,5 εκατ. ευρώ περισσότερα ως αύξηση, σε σχέση με όσα λαμβάνουν τώρα.

5/ Στα τέλη Δεκεμβρίου ξεκινά και η μειωμένη παρακράτηση φόρου για μισθωτούς Δημοσίου και συνταξιούχους με τρία εξαρτώμενα παιδιά, καθώς τότε προκαταβάλλεται σε αυτούς η μισθοδοσία του Ιανουαρίου. Συνολικά, 53.000 τρίτεκνοι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν μηνιαία αύξηση στους μισθούς τους, λόγω μείωσης παρακράτησης, της τάξεως των 7 εκατ. ευρώ μηνιαίως, δηλαδή 130 ευρώ επιπλέον κατά μέσο όρο κάθε μήνα.

Ενδεικτικά, τρίτεκνος μισθωτός Δημοσίου με εισόδημα 20.000 ευρώ είχε φόρο 620 ευρώ. Ο φόρος μηδενίζεται και κερδίζει 51,5 ευρώ καθαρά από τον πρώτο μήνα, λόγω μειωμένης παρακράτησης. Για εισόδημα 30.000 ευρώ ο φόρος πέφτει από 2.820 στα 1.020 ευρώ και κερδίζει 150 ευρώ μηνιαίως. Οσοι δημόσιοι υπάλληλοι ή συνταξιούχοι δεν δουν την αύξηση τον Δεκέμβριο -στην περίπτωση που δεν προλάβουν την εκκαθάριση οι υπεύθυνοι μισθοδοσίας-, θα τη λάβουν αναδρομικά διπλάσια στην επόμενη μισθοδοσία τον Ιανουάριο, μαζί με τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

6/ Από τα τέλη Δεκεμβρίου και κάθε χρόνο θα γίνεται πλέον αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή στα αναπηρικά επιδόματα ΟΠΕΚΑ και e-ΕΦΚΑ. Η πρώτη αύξηση θα είναι 2,6%, όπως στις συντάξεις. Και εδώ, σε περίπτωση καθυστέρησης της εκκαθάρισης, θα φανεί διπλάσια αύξηση τον Ιανουάριο. Το όφελος από τον πρώτο μήνα εφαρμογής -και κάθε επόμενο- για 218.000 δικαιούχους ανέρχεται σε 4 εκατ. ευρώ. Το μέσο ετήσιο όφελος για το 2027 εκτιμάται σε 220 ευρώ ανά δικαιούχο.

7/ Αυξάνεται το επίδομα γέννησης στις πολύτεκνες οικογένειες, κατά 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε τέκνο. Μέχρι τώρα για το 4ο παιδί δίνονται 3.500 ευρώ, χωρίς περαιτέρω αύξηση για κάθε επόμενο τέκνο. Πλέον αυξάνεται όμως σε 4.500 ευρώ για τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα, σε 5.500 ευρώ για πέντε τέκνα, σε 6.500 ευρώ για έξι τέκνα κ.ο.κ. Το επίδομα δίνεται αναδρομικά και για παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2026 και μετά. Για παράδειγμα, για το 14ο παιδί το οποίο απέκτησε τον Ιούλιο μια οικογένεια στην Καβάλα, το επίδομα ήταν 3.500, αλλά αυξάνεται σε 14.500 ευρώ. Με τα νέα δεδομένα θα της αποδοθούν αναδρομικά 11.000 ευρώ επιπλέον. Συνολικά, 2.500 πολύτεκνες οικογένειες θα λάβουν επιπλέον 4 εκατ. ευρώ φέτος.

8/ Για οικογένειες με παιδιά από φέτος αυξάνεται 10% η αποζημίωση των vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα εισοδηματικά όρια διευρύνονται στα 37.000 ευρώ ενώ τρίτεκνοι και πολύτεκνοι θα το λάβουν χωρίς κριτήρια.

9/ Καταργείται η μείωση 50% στις συντάξεις χηρείας μετά την τριετία. Οι δικαιούχοι θα ανακτήσουν από 400 έως 800 ευρώ.

10/ Επανέρχεται η καταβολή εθνικής σύνταξης σε δικαιούχους που λαμβάνουν διπλή σύνταξη (από ίδιο δικαίωμα και λόγω θανάτου) με όφελος περίπου 400 ευρώ καθαρά ο καθένας.

11/ Το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» επεκτείνεται και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, που έληξε 31 Αυγούστου. Από αυτό τον μήνα εκδίδονται με εθνικούς πόρους νέα παραπεμπτικά για δωρεάν εξετάσεις πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων και καρκίνου. Αφορά 6,9 εκατομμύρια πολίτες με κόστος 60 εκατ. ευρώ για φέτος.

12/ Μονιμοποιείται με εθνικούς πόρους μετά το τέλος του ΤΑΑ και ο «Προσωπικός Βοηθός» για άτομα με αναπηρία. Η πλατφόρμα άνοιξε στις 26 Αυγούστου και οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 27 Νοεμβρίου. Η μηνιαία αξία της παροχής φτάνει έως τα 1.939 ευρώ, ανάλογα με το επίπεδο ανάγκης του δικαιούχου. Η επέκταση του προγράμματος δίνει όφελος 20 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους έως τα τέλη του χρόνου – και άλλα 40 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο μετά.

13/ Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται η συνέχιση του προγράμματος ημιαυτόνομης διαβίωσης για νέους που αποχωρούν από μονάδες παιδικής προστασίας, ύψους 10 εκατ. ευρώ ετησίως.

14/ Από την 1η Νοεμβρίου ξεκινά η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην αντλία, καταργώντας το παλαιό σύστημα με τις αιτήσεις και εκ των υστέρων επιστροφές φόρου στους δικαιούχους αγρότες.

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