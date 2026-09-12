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Σκληρή απάντηση στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην 90ή ΔΕΘ έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «βροχή δισεκατομμυρίων», ανέξοδες υποσχέσεις και εξαγγελίες μέτρων που, όπως υποστηρίζει, ήδη εφαρμόζονται από την κυβέρνηση. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα κοστολόγησης των προτάσεων της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι από την ομιλία απουσίαζε ένα «ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο» για τη χώρα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Απ’ όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη. Βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την Κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει.

Υποσχέθηκε, για παράδειγμα, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, που, όμως, ήδη υπάρχουν και κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά σπίτια τα οποία επίσης εφαρμόζονται.

Έταξε εθνικά προγράμματα προληπτικών ιατρικών εξετάσεων, τα οποία η Κυβέρνηση ήδη εφαρμόζει και σύγχρονες υποδομές σε νοσοκομεία όταν υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μίλησε για Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο όταν η Κυβέρνηση ήδη έχει ανοίξει τον διάλογο για την αναμόρφωση του σχολείου, ενώ δήλωσε ότι θα αλλάξει στην Αναθεωρητική Βουλή το άρθρο 86 αλλά στην τρέχουσα Βουλή, το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε στην πρώτη ψηφοφορία την Αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου.

Ταυτόχρονα υποσχέθηκε 13ο μισθό και 13η σύνταξη χωρίς βέβαια για κανένα απολύτως οικονομικό μέτρο να αναφέρει συγκεκριμένες δαπάνες.

Το μόνο που δεν ακούσαμε, για ακόμα μία φορά, από τον κ. Ανδρουλάκη ήταν ένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο για τη χώρα.

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