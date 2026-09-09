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Οριστικό τέλος σε κάθε σενάριο επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά στο ίδιο πολιτικό τραπέζι με τη ΝΔ βάζει το Μαξίμου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε με ένα «καμία απολύτως» οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία και, όταν η συζήτηση πήγε στο ποιος έκλεισε την πόρτα, έδειξε ευθέως τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Τις γέφυρες τις έκοψε ο Πρωθυπουργός».

Το κατηγορηματικό «όχι» ήρθε όταν η συζήτηση έφτασε στις τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού για την εξωτερική πολιτική και στους βαρείς χαρακτηρισμούς που έχει χρησιμοποιήσει. Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στη στάση του Αντώνη Σαμαρά το 2023, όταν ήταν υποψήφιος με τη ΝΔ και συμμετείχε ενεργά στην εκλογική μάχη.

«Δεν είναι προσωπικό το “όχι”, είναι πολιτικό»

«Ένας άνθρωπος ο οποίος χαρακτηρίζει “μειοδοτική” την πιο αποτελεσματική εξωτερική πολιτική της Μεταπολίτευσης, στα πιο δύσκολα χρόνια πολέμων και κρίσεων, δεν θα μπορούσε ποτέ να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με την Κυβέρνηση αυτή, με το κόμμα αυτό», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο MEGARADIO.

Στάθηκε ιδιαίτερα και στην επίθεση του πρώην πρωθυπουργού κατά του υπουργού Εξωτερικών: «Δεν μπορεί να λες τη Δευτέρα “προδότη” τον Υπουργό Εξωτερικών που επί των ημερών του, όπως και του προκατόχου του, του κυρίου Δένδια, άρα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έγιναν όλα όσα σας είπα και πολλά παραπάνω και την Τρίτη, την Τετάρτη να λες θα συγκυβερνήσω μαζί τους. Άρα δεν είναι προσωπικό το “όχι”, είναι πολιτικό».

Παρά τη σκληρή αντιπαράθεση, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ουδέποτε αμφισβήτησε την προσφορά του Αντώνη Σαμαρά, ειδικά τα χρόνια που ήταν πρωθυπουργός της χώρας». Για τη διαγραφή του από τη ΝΔ σημείωσε ότι ήταν «μία αναπόφευκτη εξέλιξη, δυσάρεστη», προσθέτοντας ότι «τους τόνους δεν τους σήκωσε ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε η Κυβέρνηση».

Το 2023 και η σημερινή κριτική

Ο κ. Μαρινάκης στάθηκε και στο 2023. Το επιχείρημά του ήταν ότι ο Αντώνης Σαμαράς, μετά την πρώτη τετραετία της κυβέρνησης, επέλεξε να είναι ξανά υποψήφιος με τη ΝΔ και συμμετείχε ενεργά στην εκλογική μάχη.

«Εγώ θυμάμαι τον Αντώνη Σαμαρά στην πρώτη γραμμή το 2023», είπε, προσθέτοντας ότι «ήταν και πολύ σημαντική η συνεισφορά του στο εκλογικό αποτέλεσμα το 2023».

Συνέδεσε αυτή τη στάση με τη σημερινή κριτική του πρώην πρωθυπουργού για την οικονομική πολιτική, την εστίαση και τους ελεύθερους επαγγελματίες. «Άρα μετά τα τέσσερα πρώτα χρόνια ο κύριος Σαμαράς ήρθε και έβαλε το όνομά του […] στο ψηφοδέλτιο και συντάχθηκε με αυτή την κυβέρνηση», ανέφερε.

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