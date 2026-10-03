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Για «διπλό χτύπημα» μιλά ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αναφερόμενος στην πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και στη συμφωνία ανταλλαγής κειμηλίων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Για μεν την πρόεδρο της Κομισιόν αναρωτήθηκε ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, σχολιάζοντας ότι εξέφρασε θαυμασμό «για τη δήθεν μακεδονική γλώσσα», για δε τη συμφωνία με τη Βουλγαρία, ο κ.Σαμαράς υποστηρίζει ότι εκείνος είχε απαιτήσει να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα κειμήλια και αντ΄αυτού «σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς».

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης Σαμαρά

«Δεχτήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα. Η κυρία φον ντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για τη δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων.

Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών και εμείς παρακολουθούμε βουβοί.

Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε εμείς τι πήραμε: 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κειμήλια, που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα.

Ως Πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα και εμείς, δυστυχώς, σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς».

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