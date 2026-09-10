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«Μνημείο πολιτικής απάτης» χαρακτήρισε ο Παύλος Μαρινάκης το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, αμφισβητώντας ευθέως την κοστολόγηση των εξαγγελιών του. Στάθηκε στις αυξήσεις για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, στις προσλήψεις και στις φοροελαφρύνσεις, υποστηρίζοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι δαπάνες είτε υπολογίζονται πολύ χαμηλότερα είτε εμφανίζονται μόνο για μία χρονιά.

Για το ΠΑΣΟΚ, αρκούσε η δική του καταγγελία ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντέγραψε κατά 80% το πρόγραμμά του για να έρθει η μπηχτή: «Αφού ταιριάζουμε, γιατί δεν συμπεθεριάζουμε».

«Από τις αυταπάτες στις απάτες»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε την κοστολόγηση που παρουσίασε η πλευρά Τσίπρα και την αποτίμησή της από το υπουργείο Οικονομικών.

Πρώτο παράδειγμα, οι αυξήσεις σε γιατρούς και νοσηλευτές. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για 500 ευρώ τον μήνα κατά μέσο όρο, με τον Παύλο Μαρινάκη να υποστηρίζει ότι το ετήσιο κόστος φτάνει τα 900 εκατ. ευρώ από το 2027 έως το 2030, αντί των 225 εκατ. ευρώ που, όπως είπε, εμφανίζονται στην κοστολόγηση.

«Αντί να έχει την κάθε δαπάνη κάθε χρόνο, τη διαιρεί στα τέσσερα», σχολίασε.

Για τους εκπαιδευτικούς ανέφερε ότι η εξαγγελία για αρχική αύξηση 300 ευρώ τον μήνα συνεπάγεται κόστος περίπου 840 εκατ. ευρώ τον χρόνο, θέτοντας αντίστοιχο ζήτημα για τον τρόπο με τον οποίο έχει υπολογιστεί η δαπάνη.

Δαπάνες για μία χρονιά

Στις προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι προβλέπεται κόστος για το 2027, όχι όμως και για τα επόμενα έτη.

«Θα προσληφθούν το ’27 και θα απολυθούν το ’28; Ποιος θα τους πληρώνει από το ’28 και μετά;», διερωτήθηκε.

Ανάλογη ένσταση διατύπωσε για τις δωρεάν αστικές μετακινήσεις, για τις οποίες, όπως ανέφερε, υπάρχει σχετική πρόβλεψη μόνο για το 2027.

Για τη διπλάσια έκπτωση φόρου στα παιδιά σημείωσε ότι η δαπάνη εμφανίζεται μόνο το 2028 και όχι το 2029 και το 2030, επικαλούμενος υπολογισμό του υπουργείου Οικονομικών που ανεβάζει το κόστος στο 1,04 δισ. ευρώ.

Στις 30.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών υποστήριξε ότι δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη για το 2027 και το 2028, ενώ το 2029 εμφανίζονται 15.000 προσλήψεις. Κατά τον ίδιο, το συνολικό κόστος των 30.000 φτάνει τα 569 εκατ. ευρώ και όχι τα 150 εκατ. ευρώ.

«Μιλάμε για κανονική απάτη. Πήγαμε από τις αυταπάτες στις απάτες», είπε.

Ευθεία βολή σε Χαριλάου Τρικούπη

Στα σενάρια πολιτικών συνεργασιών, ο Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε οποιαδήποτε συζήτηση συγκυβέρνησης της ΝΔ με τον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς την «αστεία».

Για το ΠΑΣΟΚ στάθηκε στην κατηγορία της Χαριλάου Τρικούπη ότι ο πρώην πρωθυπουργός αντέγραψε κατά 80% το πρόγραμμά της.

«Με έναν που συμφωνείς κατά 80% κάνεις μια προσπάθεια να φτάσεις στο 100%. Αφού ταιριάζουμε, γιατί δεν συμπεθεριάζουμε», σχολίασε.

«Αντίπαλός μας είναι τα παράπονα των πολιτών»

Απαντώντας στην αιχμή ότι η κυβέρνηση πριμοδοτεί τον Αλέξη Τσίπρα και επιχειρεί να τον επιλέξει ως βασικό αντίπαλο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Αντίπαλός μας είναι τα παράπονα των πολιτών».

«Αν βάλουμε τόσο χαμηλά τον πήχη, έχουμε χάσει πριν ξεκινήσει η μάχη», πρόσθεσε.

Για όσους, όπως είπε, ενοχλούνται επειδή «από δεύτεροι έγιναν τρίτοι» και αποδίδουν την εξέλιξη σε σχέδιο της κυβέρνησης, η απάντηση ήταν: «Κακό του κεφαλιού τους».

Ο «πρωθυπουργός των μουσαμάδων»

Για τις αναφορές Τσίπρα στο Μετρό Θεσσαλονίκης, ο Παύλος Μαρινάκης ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός.

«Αρκεί να πει μία συγγνώμη ο πρωθυπουργός των μουσαμάδων», είπε, υποστηρίζοντας ότι το έργο που είχε παρουσιαστεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν απλώς ημιτελές, αλλά δεν μπορούσε να λειτουργήσει.

Για την τηλεδιοίκηση στον σιδηρόδρομο κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι «κουνάει το δάχτυλο», ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνησή του την είχε παραδώσει «στο 1%».

Για την κριτική του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τον δημοσιονομικό χώρο, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε καυστικά: «Το να σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ για τον δημοσιονομικό χώρο είναι σαν να λες σε κάποιον που δεν έχει σχολιάσει ούτε λεπτό ποδοσφαιρικού αγώνα να σχολιάσει Μουντιάλ».

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