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«Σε εξέλιξη βρίσκονται από τις πρωινές ώρες έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα ύψη βροχής έχουν ξεπεράσει κατά τόπους τα 100 χιλιοστά ενώ σε ορισμένες περιοχές καταγράφονται τιμές άνω των 150 χιλιοστών», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Για την έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών έχουν ήδη αποσταλεί τρία μηνύματα μέσω του 112 ενώ υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε κατάσταση κινητοποίησης red code από χθες, Τετάρτη έως και την Κυριακή. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες καθώς και την περιφέρεια και τους δήμους της Κρήτης προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Η άσκηση από την Ελλάδα -για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της ως εκλεγμένο μέλος- της προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ήταν το επόμενο θέμα της ενημέρωσης. «Κατά τη διάρκεια της προεδρίας της η χώρα μας θα αξιοποιήσει το διεθνές κεφάλαιο που έχει αποκτήσει ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου. Στο πλαίσιο αυτό η κεντρική εκδήλωση υψηλού επιπέδου της ελληνικής προεδρίας θα πραγματοποιηθεί στις 29 Οκτωβρίου και θα αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τη θαλάσσια ασφάλεια με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις 4 στοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στο αυξημένο κόστος ενέργειας και τις συσσωρευμένες οφειλές που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Στα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, στη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών, στην προστασία των συνεπών οφειλετών, αλλά και στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης ανέφερε ότι στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ, δηλαδή την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή διάθεση στα τέλη Απριλίου. Συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν πριν από την έναρξη της διάθεσης στις 15 Οκτωβρίου. Τόνισε ότι θα πρόκειται για συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και διυλιστηρίων, το ύψος της οποίας θα διαμορφωθεί με βάση και την υψηλή μεταβλητότητα των διεθνών τιμών, ενώ παράλληλα θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης με εισοδηματικά και γεωγραφικά κριτήρια, ώστε να στηριχθούν περισσότερο όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε επίσης ότι από σήμερα έως τις 15 Οκτωβρίου αυξάνεται η επιδότηση στο δίκτυο για το πετρέλαιο κίνησης από τα 10 στα 15 λεπτά, ενώ τα διυλιστήρια προσφέρουν έκπτωση 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Έτσι, η συνολική ελάφρυνση για καταναλωτές και επιχειρήσεις στο πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να φτάσει τα 20 λεπτά.

Παράλληλα, ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 για παλιές οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Η ρύθμιση αφορά νοικοκυριά και επιχειρήσεις και καλύπτει οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 και δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι όσοι έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενίσχυση της προστασίας των συνεπών οφειλετών και στην αυστηροποίηση της εποπτείας και της λογοδοσίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων. Προβλέπονται σαφείς προθεσμίες και όρια, με άμεσες συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων των οφειλετών. Στις διμερείς ρυθμίσεις ο πιστωτής θα πρέπει να απαντά μέσα σε τρεις μήνες, η διαδικασία θα ολοκληρώνεται το αργότερο σε έξι μήνες, ενώ η προκαταβολή δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 15% της οφειλής, έναντι έως και 50% σήμερα. Ο συνεπής οφειλέτης, όσο τηρεί ενεργή ρύθμιση, δεν θα υπόκειται σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Σε περίπτωση παραβίασης, η πράξη θα είναι αυτοδικαίως άκυρη, θα πιστώνονται στον οφειλέτη πέντε μηνιαίες δόσεις και η ρύθμιση θα παρατείνεται για πέντε μήνες χωρίς επιβάρυνση, ενώ προβλέπονται πρόστιμα από 50.000 έως 500.000 ευρώ. Παράλληλα, ο οφειλέτης θα αποκτά πλήρη εικόνα του χρέους του και, εφόσον τα σχετικά στοιχεία δεν παρέχονται μέσα σε 45 ημέρες, η οφειλή θα παύει να παράγει νέους τόκους.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε ακόμη στην επιστολή που απέστειλε ο πρωθυπουργός στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας να εξεταστούν επιλογές για την παροχή πρόσθετης έκτακτης ευελιξίας στα κράτη-μέλη εν μέσω της κρίσης, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος.

Στην αγορά εργασίας, στάθηκε στην υποχώρηση της ανεργίας στο 7,4% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ποσοστό που αποτελεί το δεύτερο χαμηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, μετά το 7,3% του Μαΐου 2008. Ανέφερε ότι ο Αύγουστος ήταν ο τρίτος μήνας του 2026 κατά τον οποίο η ανεργία κινήθηκε κάτω από το 8%, ενώ ο αριθμός των ανέργων υποχώρησε για πρώτη φορά κάτω από τις 351.000, καταγράφοντας μείωση 16,1% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025.

Την ίδια στιγμή, οι απασχολούμενοι ξεπέρασαν τα 4,4 εκατομμύρια, για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Βελτίωση καταγράφηκε και στις επιμέρους κατηγορίες, με την ανεργία των ανδρών να υποχωρεί στο 4,9%, των γυναικών στο 10,3% και των νέων στο 15,6%, από 21,8% έναν χρόνο νωρίτερα. Ο κ. Μαρινάκης απέδωσε τη βελτίωση στη συνολική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, κάνοντας αναφορά στη μείωση των φόρων, την ψηφιοποίηση του κράτους, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της σταθερότητας της ελληνικής οικονομίας.

Σε ό,τι αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επεσήμανε ότι κατατίθεται στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση για την πρόσβαση ανηλίκων, με ελάχιστο όριο ηλικίας τα 15 έτη και έναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2027. Η ρύθμιση δεν επιβάλλει συγκεκριμένη μέθοδο επαλήθευσης ηλικίας, αλλά προβλέπει αποτελεσματικές και αξιόπιστες λύσεις με σεβασμό στην ιδιωτικότητα, με το Kids.gov.gr Wallet και το Gov.gr Wallet να αναφέρονται ως ενδεικτικά παραδείγματα. Στόχος είναι ο περιορισμός της πρώιμης έκθεσης των παιδιών σε κινδύνους που συνδέονται με την προβληματική χρήση των κοινωνικών δικτύων, τη διατάραξη του ύπνου, τη δυσκολία συγκέντρωσης και την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Στο μεταναστευτικό, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης θα παρουσιάσει στο Συμβούλιο Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου την πρόταση του πρωθυπουργού για τη θέσπιση έκτακτου μηχανισμού αντιμετώπισης μεταναστευτικών κρίσεων, με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα στη Θέουτα. Η ελληνική πρόταση, με βάση την εμπειρία του Έβρου, προβλέπει ενεργοποίηση του μηχανισμού σε περίπτωση αθρόων ροών ή εργαλειοποίησης μεταναστών από τρίτη χώρα, ενίσχυση της επιτήρησης και της αποτροπής στα ευρωπαϊκά σύνορα και επιτάχυνση της εξέτασης αιτημάτων ασύλου και των επιστροφών όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διεθνούς προστασίας.

Για τον πρωτογενή τομέα, αναφέρθηκε στην ενεργοποίηση ειδικού προγράμματος ύψους 50 εκατ. ευρώ για παραγωγούς που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τους παγετούς της άνοιξης του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Παράλληλα, καταβλήθηκαν 3,63 εκατ. ευρώ σε 7.715 καλλιεργητές μηδικής σε έξι Περιφερειακές Ενότητες, λόγω των οικονομικών απωλειών από τους περιορισμούς στη διακίνηση ζωοτροφών για την αντιμετώπιση της ευλογιάς. Συνολικά, οι δύο παρεμβάσεις αντιστοιχούν σε σχεδόν 54 εκατ. ευρώ στήριξης προς τον πρωτογενή τομέα.

Τέλος, αναφέρθηκε στην επιστροφή στην Ελλάδα 48 κειμηλίων από τη Βουλγαρία, τα οποία είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917, κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των υπουργών Πολιτισμού των δύο χωρών. Σε αντάλλαγμα, η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που εντοπίστηκαν στη Βασιλική του Αγίου Αχίλλειου το 1965 και έχουν ταυτοποιηθεί ως ανήκοντα στον τσάρο Σαμουήλ, μαζί με το υπόλοιπο ανθρωπολογικό υλικό από τις τέσσερις σαρκοφάγους της βασιλικής.

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι στις 17:30 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Σε εξέλιξη βρίσκονται από τις πρωινές ώρες έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα ύψη βροχής έχουν ξεπεράσει κατά τόπους τα 100 χιλιοστά, ενώ σε ορισμένες περιοχές καταγράφονται τιμές άνω των 150 χιλιοστών.

Για την έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών έχουν ήδη αποσταλεί τρία μηνύματα μέσω του 112, ενώ υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code από χθες, Τετάρτη, έως και την Κυριακή.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και την Περιφέρεια και τους Δήμους της Κρήτης, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Από σήμερα 1η Οκτωβρίου 2026, η Ελλάδα ασκεί, για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της ως εκλεγμένο μέλος, την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας της, η χώρα μας θα αξιοποιήσει το διεθνές κεφάλαιο που έχει αποκτήσει ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου. Στο πλαίσιο αυτό, η κεντρική εκδήλωση Υψηλού Επιπέδου της ελληνικής Προεδρίας θα πραγματοποιηθεί στις 29 Οκτωβρίου και θα αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τη θαλάσσια ασφάλεια με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Τέσσερις στοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στο αυξημένο κόστος ενέργειας και τις συσσωρευμένες οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.

Πρώτον, ο στόχος για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η τιμή του να διαμορφωθεί χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ, την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε, δηλαδή, η διάθεσή του στα τέλη Απριλίου. Συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν πριν ξεκινήσει η διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου. Θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση Κυβέρνησης και διυλιστηρίων και το ύψος της θα διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή μεταβλητότητα των διεθνών τιμών. Παράλληλα, θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης, με στόχο να συνεχίσει να στηρίζει όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη, με εισοδηματικά και γεωγραφικά κριτήρια.

Δεύτερον, αυξάνεται από σήμερα έως τις 15 Οκτωβρίου η επιδότηση στο δίκτυο για το πετρέλαιο κίνησης σε 15 λεπτά, από 10 λεπτά. Τα δε διυλιστήρια προσφέρουν έκπτωση τόσο στην αμόλυβδη ύψους 10 λεπτών όσο και στο πετρέλαιο κίνησης ύψους 5 λεπτών. Συνεπώς, η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να ανέλθει σε 20 λεπτά.

Τρίτον, διευρύνεται το πλαίσιο των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για παλιές οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 30 ευρώ. Η πρωτοβουλία αφορά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Καλύπτονται οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31.12.2024 και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30.09.2026. Πολίτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορούν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση.

Τέταρτον, ενισχύεται η προστασία των συνεπών οφειλετών και αυστηροποιείται η εποπτεία και η λογοδοσία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, των λεγόμενων services. Μεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:

-Σαφείς προθεσμίες, συγκεκριμένα όρια και άμεσες συνέπειες όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα των οφειλετών.

-Στις διμερείς ρυθμίσεις ο πιστωτής υποχρεούται να απαντά μέσα σε τρεις μήνες, η διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο σε έξι μήνες και η προκαταβολή δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% της οφειλής, όταν μέχρι σήμερα μπορούσε να φτάνει ακόμη και το 50%.

-Η προστασία του συνεπούς οφειλέτη ενισχύεται σημαντικά. Όσο τηρεί ενεργή ρύθμιση, δεν μπορούν να λαμβάνονται εις βάρος του μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Σε περίπτωση παραβίασης, η πράξη είναι αυτοδικαίως άκυρη, ο οφειλέτης πιστώνεται με πέντε μηνιαίες δόσεις, η ρύθμιση παρατείνεται κατά πέντε μήνες χωρίς επιβάρυνση και προβλέπονται πρόστιμα από 50.000 έως 500.000 ευρώ.

-Ο οφειλέτης αποκτά δικαίωμα σε πλήρη εικόνα του χρέους του και, εάν τα στοιχεία δεν δοθούν εντός 45 ημερών, η οφειλή παύει να παράγει νέους τόκους.

-Οι servicers εντάσσονται σε αυστηρότερο πλαίσιο διαφάνειας, ελέγχου και λογοδοσίας.

Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός απέστειλε στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιστολή, με την οποία ζητά την εξέταση των επιλογών, προκειμένου τα κράτη – μέλη να αποκτήσουν πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, με στόχο την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους και την προστασία του διαθέσιμου εισοδήματος, δίνοντας ανάσες στους πολίτες και στηρίζοντας τους συνεπείς.

Στο 7,4% υποχώρησε η ανεργία τον περασμένο Αύγουστο στη χώρα μας, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, που αποτελεί το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας, που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα. Μόνο τον Μάιο του 2008 είχε επιτευχθεί οριακά καλύτερο ποσοστό, όταν η ανεργία είχε υπολογιστεί στο 7,3%. Ο περασμένος Αύγουστος είναι ο τρίτος μήνας φέτος που η ανεργία βρέθηκε κάτω από το 8%, επιβεβαιώνοντας ότι η βελτίωση στην αγορά εργασίας έχει αποκτήσει σταθερή βάση.

Ο αριθμός των ανέργων τον Αύγουστο του 2026 υπολογίστηκε για πρώτη φορά κάτω από τους 351.000, σημειώνοντας υποχώρηση κατά 16,1% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Οι απασχολούμενοι τον Αύγουστο ξεπέρασαν τα 4,4 εκατομμύρια για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες καταγράφεται βελτίωση: στους άνδρες η ανεργία διαμορφώθηκε στο 4,9%, από 6,9% τον περσινό Αύγουστο, στις γυναίκες στο 10,3%, από 11,1%, ενώ σημαντική βελτίωση καταγράφεται και στην ανεργία των νέων, με το ποσοστό να υποχωρεί στο 15,6%, από 21,8%.

Η μείωση της ανεργίας αποτελεί αποτέλεσμα μιας συνεκτικής οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη: χάρη στη μείωση των φόρων, τη δημιουργία του ψηφιακού κράτους, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της σταθερότητας δημιουργήθηκαν συνθήκες εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, ώστε να επενδύσουν ακόμα περισσότερο οι επιχειρήσεις στην αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Κατατίθεται στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία θέτει ως ελάχιστο όριο ηλικίας τα 15 έτη.

Με ισχύ από 1.1.2027, η ρύθμιση δεν επιβάλλει μία αποκλειστική μέθοδο επαλήθευσης ηλικίας. Οι λύσεις που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές και αξιόπιστες, με σεβασμό στην ιδιωτική ζωή. Το Kids.gov.gr Wallet και το Gov.gr Wallet αναφέρονται ως ενδεδειγμένα παραδείγματα, χωρίς να καθίσταται υποχρεωτική η χρήση τους ή να αποκλείονται ισοδύναμες λύσεις.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι ο περιορισμός της πρώιμης έκθεσης των παιδιών σε κινδύνους, όπως η προβληματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η διατάραξη του ύπνου, η δυσκολία συγκέντρωσης, η έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και οι πιθανές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης θα παρουσιάσει, σήμερα, στο Συμβούλιο Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, στο Λουξεμβούργο, την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη θέσπιση έκτακτου μηχανισμού αντιμετώπισης μεταναστευτικών κρίσεων, με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα στη Θέουτα.

Η ελληνική πρόταση αξιοποιεί την εμπειρία του Έβρου, όπου αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και αποτράπηκε η μαζική είσοδος δεκάδων χιλιάδων μεταναστών προς την Ευρώπη.

Η πρόταση στηρίζεται σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:

1. Στην ενεργοποίηση του μηχανισμού σε περιπτώσεις αθρόων μεταναστευτικών ροών ή εργαλειοποίησης μεταναστών από τρίτη χώρα,

2. στην ενίσχυση της αποτροπής και της επιτήρησης των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

3. στην επιτάχυνση της εξέτασης των αιτημάτων ασύλου και των επιστροφών, με προτεραιότητα στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις διεθνούς προστασίας.

Η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά άμεσα και αποτελεσματικά σε μεταναστευτικές κρίσεις και να μην επιτρέψει την επανάληψη φαινομένων όπως αυτά που καταγράφηκαν στη Θέουτα.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, ξεκίνησε η διαδικασία για την ενεργοποίηση ειδικού προγράμματος 50 εκατ. ευρώ για παραγωγούς που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τους παγετούς της άνοιξης του 2025, σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Πρόκειται για μια εκκρεμότητα που αφορά χιλιάδες παραγωγούς σε πολλές περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, καταβλήθηκαν ήδη 3,63 εκατ. ευρώ σε 7.715 καλλιεργητές μηδικής σε έξι Περιφερειακές Ενότητες, οι οποίοι υπέστησαν οικονομικές απώλειες εξαιτίας των περιορισμών στη διακίνηση ζωοτροφών που είχαν επιβληθεί για την αντιμετώπιση της ευλογιάς.

Συνολικά, πρόκειται για σχεδόν 54 εκατ. ευρώ στήριξης προς τον πρωτογενή τομέα, με δύο συγκεκριμένες παρεμβάσεις που απαντούν σε πραγματικές απώλειες παραγωγών. Η κυβέρνηση συνεχίζει να κλείνει εκκρεμότητες και να στηρίζει στην πράξη τους ανθρώπους της παραγωγής, όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη».

Έπειτα από την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού Ελλάδας και Βουλγαρίας, Λίνας Μενδώνη και Εφτίμ Μιλόσεφ, επιστρέφουν στην Ελλάδα 48 κειμήλια προερχόμενα από την Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών και την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης, τα οποία είχαν μεταφερθεί στη Σόφια, το 1917, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που ανευρέθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Αχίλλειου, το 1965, που έχουν ταυτοποιηθεί ως ανήκοντα στον Τσάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας, μαζί με το λοιπό ανθρωπολογικό υλικό που βρέθηκε στις συνολικά τέσσερις σαρκοφάγους, εντός της Βασιλικής.

Στις 17:30, σήμερα, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας».

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