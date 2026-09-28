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Στη στρατηγική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου και στον ευρύτερο ρόλο που αποκτά η Ελλάδα στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εντάσσοντας το έργο στις μεγάλες ενεργειακές κινήσεις που, όπως είπε, «αλλάζουν επίπεδο την Ελλάδα».

Ο κ. Μαρινάκης συνέδεσε τον Κάθετο Διάδρομο με τις επενδύσεις των ExxonMobil και Chevron στις έρευνες υδρογονανθράκων, αλλά και με την προοπτική της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης στο Ιόνιο έπειτα από σχεδόν 50 χρόνια. Όπως τόνισε, η παρουσία δύο μεγάλων αμερικανικών ενεργειακών ομίλων, οι προοπτικές για νέες θέσεις εργασίας και η ενίσχυση της ενεργειακής θέσης της χώρας καταδεικνύουν τη σημασία των συγκεκριμένων εξελίξεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Κάθετο Διάδρομο, ο οποίος επιτρέπει τη διοχέτευση φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το έργο συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών και των οδεύσεων εφοδιασμού, ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας στην τροφοδοσία τρίτων χωρών.

«Η Ελλάδα μεγαλώνει σε όλα τα επίπεδα», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι συμφωνίες για τους υδρογονάνθρακες και ο Κάθετος Διάδρομος έχουν «τεράστιο ενεργειακό και όχι μόνο αποτύπωμα» για τη χώρα.

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