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Η επιστροφή της Space Hellas σε θετικό πρόσημο ως προς τους ρυθμούς ανάπτυξης των εσόδων της μετά από μήνες, συνδυάζεται με την εκπόνηση και σταδιακή υλοποίηση ενός νέου σχεδιασμού, σχετικά με τις ευκαιρίες που σκοπεύει να διεκδικήσει από έργα και συνεργασίες στην ευρύτερη διεθνή τεχνολογική αγορά τα προσεχή χρόνια.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ο εισηγμένος όμιλος εμφάνισε αύξηση του κύκλου εργασιών του σε ποσοστό 8,21% (77,9 εκατ. ευρώ, έναντι 72 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025) και διατήρησε τα EBITDA του στα 9,3 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, πέρσι στο εξάμηνο είχε υπάρξει πτώση των πωλήσεων της κατά -8,86% (72 εκατ. ευρώ), ενώ στο σύνολο του έτους έκλεισε με οριακή μείωση κατά -1,5% (152,9 εκατ. ευρώ).

Η διοίκηση, υπενθυμίζεται, προσπαθεί σταθερά να μειώσει τον δανεισμό της Space Hellas και, παράλληλα, τα χρηματοοικονομικά έξοδά της, σε συνδυασμό με την εκάστοτε διαμόρφωση του ύψους των επιτοκίων.

Όπως μάλιστα αναφέρει στα σχόλιά της για τις επιδόσεις του εξαμήνου «για το τέλος του 2026 στοχεύει σταθερά σε αύξηση τόσο της λειτουργικής κερδοφορίας, όσο και της κερδοφορίας μετά φόρων με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού δανεισμού».

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά την 30ή Ιουνίου 2026 παρουσιάζουν πάντως αύξηση σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2025, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων και έχει περιστασιακό χαρακτήρα, όπως τονίζεται.

Μέσα από την πολυσέλιδη οικονομική έκθεσή της, η ηγεσία του ομίλου επιβεβαιώνει ότι έχει στρέψει ήδη την προσοχή της σε νέα πεδία και σε νέους πόρους για τη «μετά RRF εποχή»:

«Η ολοκλήρωση των χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ακολουθείται από ένα νέο κύκλο προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας (ΕΤΑ) δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς τεχνητής νοημοσύνης, δορυφορικών συστημάτων, ψηφιακής πρωτοκαθεδρίας, ανθεκτικότητας, κυβερνοασφάλειας και άμυνας.

Επίσης, προγράμματα τα οποία εμπίπτουν στις δυνατότητες της Space Hellas είναι το νέο ΕΣΠΑ 2028-2034, έργα του ΕΛΚΑΚ, HELLAS-SPACE 2.0, Ευρωπαϊκά έργα άμυνας SAFE, EDF, EDIP, έργα της Ευρωπαϊκής επιτροπής GOVSATCOM, IRIS2, καθώς και ερευνητικά-αναπτυξιακά έργα Horizon Europe, Digital Europe και ESA.».

Δεν είναι μυστικό άλλωστε ότι η Space Helllas έχει προϋπολογίσει για τους ισολογισμούς της τα πρώτα έσοδα από την υλοποίηση έργων για την αμυντική βιομηχανία (από 10 έως 20 εκατ. ευρώ) και επιπλέον βάζει στο «μόνιτόρ» της τους διαγωνισμούς νέας γενιάς στην Ελλάδα, όπως το mega project των 515,4 εκατ. ευρώ για τις νέες ψηφιακές ταυτότητες, που ουσιαστικά έχει επαναπροκηρυχθεί.

Οι πληροφορίες θέλουν την Space Hellas να προχωρά τις συζητήσεις της για τη συμμετοχή της σε κοινοπρακτικό σχήμα με τη Nova ICT, τη βελγική Zetes και τη γαλλική Thales.

Αυτό, βέβαια, θα πρέπει να γίνει πράξη μέχρι το deadline της νέας προθεσμίας που τέθηκε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους αναδόχους (12 Οκτωβρίου 2026) του διαγωνισμού που τρέχει το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο για λογαριασμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μετά από 3 παρατάσεις της…

Ευκαιρίες και προκλήσεις

Η διοίκηση του ομίλου, υπό τον εκτελεστικό πρόεδρο Σπύρο Μανωλόπουλο, δηλώνει ότι η αγορά πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει επιχειρηματικές ευκαιρίες, καθώς συνεχίζονται οι επενδύσεις σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, κυβερνοασφάλειας, τηλεπικοινωνιακών υποδομών, εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης και εκσυγχρονισμού κρίσιμων υποδομών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, προσθέτει, η Space Hellas συνέχισε την υλοποίηση σημαντικών έργων τεχνολογίας και ψηφιακού μετασχηματισμού, αξιοποιώντας το ευρύ τεχνολογικό του χαρτοφυλάκιο και τις συνέργειες μεταξύ των εταιρειών του oμίλου SingularLogic, AgroApps, Web-IQ, Mobics, Radiant Technologies και Ελληνικά Αναμνηστικά.

Ακόμα, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της Sense One Technologies από τη μητρική εταιρεία, ενισχύοντας την οργανωτική ενοποίηση και τη συγκέντρωση τεχνογνωσίας στους τομείς του Internet of Things, της τηλεματικής, της «έξυπνης» ενεργειακής διαχείρισης και των προηγμένων εφαρμογών δεδομένων.

Επισημαίνεται στην έκθεση ότι η εξαγορά της Radiant Technologies και η δημιουργία της θυγατρικής Ελληνικά Αναμνηστικά σηματοδοτεί την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού.

Στο κομμάτι των εξαγορών, η διοίκηση έχει εξηγήσει ότι σε αυτή τη φάση γενικότερα ρίχνει το βάρος στις επενδύσεις που πραγματοποίησε τα προηγούμενα χρόνια και θα κινηθεί για μια νέα συμφωνία εφόσον εντοπιστεί ο κατάλληλος στόχος, που θα ανταποκρίνεται στα κριτήριά της…

Στους απρόβλεπτους παράγοντες, ικανούς να επηρεάσουν την αγορά, η εισηγμένη συμπεριλαμβάνει πάντως τον χρόνο υλοποίησης και τιμολόγησης μεγάλων έργων, την πορεία απορρόφησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων, τις μεταβολές στο κόστος τεχνολογικού εξοπλισμού και υπηρεσιών, την ένταση του ανταγωνισμού και τις ευρύτερες μακροοικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις.

Υπηρεσίες σε 170 χώρες

Στον ιδιωτικό τομέα, βασικός άξονας της στρατηγικής του ομίλου Space Hellas παραμένει, όπως επισημαίνεται η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών σε μεγάλους οργανισμούς του πελατολογίου της και η παροχή τεχνικής υποστήριξης.

Μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι, πάροχοι τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, αεροδρόμια, λιμάνια και βιομηχανίες, για παράδειγμα, επενδύουν συστηματικά σε Data Centers, Cloud, Cybersecurity, IT & Software-Defined Infrastructures, High-Speed Networking, πλατφόρμες λογισμικού και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Την ίδια ώρα, τρέχουν σημαντικά έργα και για το δημόσιο μέσα στο 2026, με επέκταση των φάσεων υλοποίησης συντήρησης και εγγύησης για τα επόμενα έτη.

Στο «μέτωπο» της εξωστρέφειάς της, η Space Hellas παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε περισσότερες από 170 χώρες, μέσω συνεργασιών με πάνω από 680 τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και παρόχους Global Data Centers.

Μέσω των θυγατρικών της σε Κύπρο, Μάλτα, Σερβία και Ιορδανία εξυπηρετεί, δε, μεγάλους πελάτες, όπως οι British Telecom, Deutsche Telekom, Colt, Vodafone, Orange και Telefonica.

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