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Σφοδρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, με αιχμή τις οικονομικές εξαγγελίες που παρουσίασε κατά τη συνέντευξη Τύπου, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «πλειοδοσία» παροχών δισεκατομμυρίων χωρίς κοστολόγηση και παραλληλίζοντας τις προτάσεις του με την εποχή του «λεφτά υπάρχουν» και του «δωσ’ τα όλα».

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης συνέδεσε την κριτική του με τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για έναν «αγώνα λαϊκισμού» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα.

Η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη

Ο κ. Ανδρουλάκης με τη σημερινή συνέντευξη Τύπου κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, στην εποχή του «λεφτά υπάρχουν» ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του «δωσ’ τα όλα», με τη μόνη διαφορά ότι, από τότε μέχρι σήμερα, έχουν τελειώσει οι ψευδαισθήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά.

Έταξε, μεταξύ άλλων, τετραήμερη εργασία, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, εξαγορά «κόκκινων» δανείων, γενικές μειώσεις άμεσων ή έμμεσων φόρων και άλλα μέτρα συνολικού κόστους πολλών δισεκατομμυρίων. Το μόνο που «ξέχασε» να μας πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό. Η απάντηση είναι εύκολη σε αυτό το ερώτημα: ο ελληνικός λαός.

Τελικά, αν σε κάτι είχαν δίκιο στο ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη ήταν ότι το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα αντέγραψε ένα μεγάλο μέρος του «προγράμματός» τους. Όπως και να έχει, αν και δεν μπορούμε να κάνουμε τον «διαιτητή» για το ποιος αντέγραψε πρώτος τον άλλον, τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο γήπεδο της πλειοδοσίας και ας κερδίσει ο καλύτερος λαϊκιστής».

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