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Με τη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη κορυφώνεται σήμερα η παρουσία του ΠΑΣΟΚ στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μία ημέρα μετά την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος του κόμματος.

Στόχος η πρώτη θέση του ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση καθώς, όπως είπε, ο σχηματισμός κυβέρνησης χωρίς το πρώτο κόμμα είναι σχεδόν ανέφικτος αν όχι αδύνατος. «Την ημέρα των εκλογών το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα για να υπάρξει πραγματική αλλαγή» είπε.

Κοστολογημένο και τεκμηριωμένο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι οι εξαγγελίες του είναι τεκμηριωμένες και κοστολογημένες και αρνήθηκε ότι έταξε δισεκατομμύρια. «Χθες στη Θεσσαλονίκη έβρεξε κανονικά και «δεν έβρεξε δισεκατομμύρια», όπως είχε γίνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη» υποστήριξε.

«Παρουσιάσαμε και συγκεκριμένα μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης, εμείς τους πολίτες δεν τους αντιμετωπίζουμε σαν πελάτες», τόνισε.

Επέμεινε για 13η σύνταξη, 13ο μισθό και ΕΚΑΣ, ενώ για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά είπε ότι αυτό είναι ένα μέτρο που αποφασίζεται σε περιόδους που υπάρχει μεγάλη αύξηση της ακρίβειας.

Δεν αλλάζει η συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει συνεργασία με τη ΝΔ

«Το ΠΑΣΟΚ είναι μία παράταξη με στελέχη, με όργανα και συνέδρια. Δεν είναι μία συσπείρωση εξουσίας που σήμερα υπάρχει και αύριο μπορεί να μην υπάρχει, που δημιουργείται σε συνθήκες που μπορεί να αλλάξουν αύριο. Έχει μία ιστορία και μία διαδρομή. Σε αυτήν την παράταξη το ανώτατο όργανο είναι το Συνέδριο του. Στο Συνέδριο μας πάρθηκε ομόφωνη απόφαση 5.000 συνέδρων για την πολιτική στρατηγική με την οποία θα πορευτούμε και την οποία έχουμε χαράξει και η οποία δεν αλλάζει»

Δεν έχω χάρισμα να σερβίρω ψέματα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ρωτήθηκε για όσους τον επικρίνουν ότι δεν έχει επικοινωνιακό χάρισμα ώστε να ξεκολλήσει η βελόνα των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ. «Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατύ χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί 7 ολόκληρα χρόνια και να υποδύομαι συγχρόνως τον φιλελεύθερο, τον φιλοευρωπαϊστή και τον μετριοπαθή δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντο υποκριτικής. Λέω στους πολίτες, αφήστε τα λόγια δείτε τι διαδρομές. Εγώ ξεκίνησα από μια γειτονιά του Ηρακλείου της Κρήτης, πήγα δημόσιο σχολείο, δημόσιο πανεπιστήμιο, όταν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα, δεν βολεύτηκα πουθενά, δεν πήρα καμία κρατική θέση και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτώ το έκανα στο προσκήνιο, με τον δικό μου αγώνα. Δεν είχα κανέναν πίσω μου ούτε ολιγάρχες, ούτε συμφέροντα ούτε πολιτικούς μπαμπάδες ούτε ανίερες συμμαχίες». Εκλέχτηκα δύο φορές ευρωβουλευτής και έκανα έργο στις Βρυξέλλες» τόνισε.

Όταν ρωτήθηκε ποιες είναι οι εξαρτήσεις των πολιτικών του αντιπάλων που καταγγέλλει και πώς επηρεάζει πιθανές μελλοντικές του συμμαχίες μίλησε γενικώς για ισχυρά συμφέροντα που φαίνονται καθημερινά. Είπε ότι η πορεία του ίδιου είναι διαυγής και ότι αυτά που λέει εμπεριέχουν σημαντικές συγκρούσεις με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα. «Άρα πώς θα τα κάνω αν έχει εξαρτήσεις. Τόνισε ότι υπάρχουν ολιγοπώλια σε υγεία, τράπεζες, ενέργεια για να προσθέσει: «Κάποιους εξυπηρετείς όταν δεν βάζεις κανόνες στην αγορά». Άφησε αιχμές για τις πολιτικές της κυβέρνησης που δεν βάζει κανόνες στο real estate με τις Golden Visa. «Γινόμαστε νοικάρηδες στον τόπο μας», είπε χαρακτηριστικά, ενώ έκανε λόγο για «καρτελοποίηση της υγείας». Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε τη στήριξη του ελληνικού λαού και δεσμεύτηκε για σύγκρουση «με μικρά και μεγάλα συμφέροντα» και επέμεινε σε «πολιτική αυτονομία, χωρίς εξαρτήσεις και ισχυρούς δεσμούς».

Δεν έχω εξαρτήσεις, δεν έχω χάρισμα να λέω ψέματα

Όταν ρωτήθηκε ποιες είναι οι εξαρτήσεις των πολιτικών του αντιπάλων που καταγγέλλει και πώς επηρεάζει πιθανές μελλοντικές του συμμαχίες μίλησε γενικώς για ισχυρά συμφέροντα που φαίνονται καθημερινά. Είπε ότι η πορεία του ίδιου είναι διαυγής και ότι αυτά που λέει εμπεριέχουν σημαντικές συγκρούσεις με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα. «Άρα πώς θα τα κάνω αν έχει εξαρτήσεις. Τόνισε ότι υπάρχουν ολιγοπώλια σε υγεία, τράπεζες, ενέργεια για να προσθέσει: «Κάποιους εξυπηρετείς όταν δεν βάζεις κανόνες στην αγορά». Άφησε αιχμές για τις πολιτικές της κυβέρνησης που δεν βάζει κανόνες στο real estate με τις Golden Visa. «Γινόμαστε νοικάρηδες στον τόπο μας», είπε χαρακτηριστικά, ενώ έκανε λόγο για «καρτελοποίηση της υγείας». Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε τη στήριξη του ελληνικού λαού και δεσμεύτηκε για σύγκρουση «με μικρά και μεγάλα συμφέροντα» και επέμεινε σε «πολιτική αυτονομία, χωρίς εξαρτήσεις και ισχυρούς δεσμούς».

Για το κόμμα Σαμαρά

«Δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ η ίδρυση ενός κόμματος Σαμαρά, αφορά τη ΝΔ σε οποιαδήποτε εκδοχή της», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Επίθεση σε Τσίπρα: Δεν υπάρχει συνέπεια λόγου και πράξεων

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παραδέχθηκε ότι υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση, ωστόσο επέκρινε τον Αλέξη Τσίπρα για έλλειμμα συνέπειας. «Το θέμα της συνέπειας έχει να κάνει με τη διαδρομή μας. Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κ. Τσίπρα. Υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση. Είναι μία πραγματικότητα και φαίνεται από τους αριθμούς. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια, 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν υπήρξε κόμμα που να ηττήθηκε 24%. Δεν υπήρχε ξανά. Ποιος ήταν αρχηγός αυτού του κόμματος; Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Το ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές με μεγάλο αγώνα και προσπάθεια αναδείξαμε άλλες πολιτικές, τη διαφθορά της ΝΔ, με θεσμικό αγώνα, όποιοι έχουν παραιτηθεί από τη ΝΔ είναι με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής να σχεδιάζουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης», είπε χαρακτηριστικά.

Δεν είναι πατριωτικός φόρος το 1%, είναι φόρος

Κληθείς να σχολιάσει τον πατριωτικο φόρο που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «πατριωτικός φόρος είναι η μείωση του ΦΠΑ. Δεν είναι πατριωτικός φόρος το 1%. Είναι φόρος».

Για τα σενάρια συνεργασίας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς τι κατά τη γνώμη του εξυπηρετεί να συνεχίζεται η συζήτηση εκ δεξιών και εξ αριστερών για συνεργασίες εφόσον το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του, τόνισε ότι «εμείς στην ΔΕΘ κάναμε το καθήκον μας και αυτό είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή κι άλλη πρόταση εξουσίας για τη χώρα».

«Η εμπλοκή σε σενάρια είναι χρήσιμη για αυτούς που δεν έχουν να κάνουν τίποτα για το πρώτο ζήτημα. Τα σενάρια τα επιλέγουν αυτοί που δεν έχουν χώρο και χρόνο να πουν κάτι σοβαρό για τη χώρα και τρέφονται με τα σενάρια και το παρασκήνιο. Δεν μας αφορά», τόνισε. Πρόσθεσε πως «το πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος θα το επιλέξει ο λαός την ημέρα των εκλογών» και πως αυτό που αφορά το ΠΑΣΟΚ είναι να γνωρίζει π.χ. ο μικρομεσαίος ότι το ΠΑΣΟΚ θα φέρει 120 δόσεις για να μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη του ο μικρομεσαίος. «Αυτό που είναι προτεραιότητα για εμάς είναι κάθε άνθρωπος μετά κι από την σημερινή παρουσία να γνωρίζει τι θα αλλάξει στη ζωή του», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν λεφτά υπάρχουν για την βελτίωση της ζωής των πολιτών και ερωτηθείς για την κριτική από αντιπάλους του ΠΑΣΟΚ ότι κυρίως αυτά που λέει για την 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό είναι συνταγές που οδήγησαν τη χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε: «Τις ξέρουν καλά αυτές τις συνταγές στη Νέα Δημοκρατία γιατί αυτοί οδήγησαν την χώρα σε χρεοκοπία. Έχουμε μνήμη και θυμόμαστε πάρα πολύ καλά πού πήγαν τη χώρα το 2009 και τι έκαναν και μετά». «Αν η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει ό,τι ψήφισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2010, σήμερα θα είχαμε δραχμή. Γι’ αυτό λοιπόν παιχνίδια υπευθυνότητας, ρεαλισμού και συνέπειας από τη Νέα Δημοκρατία πάει πολύ», σημείωσε. Σχολίασε ότι η ΝΔ δεν απαντά στα συγκεκριμένα γιατί θα εκτεθεί και ρώτησε:«Δύο μήνες επίδομα ανεργίας;». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να πιστέψει πως κάποιος θεωρεί ότι έχουν πετύχει οικονομικά όταν η αγοραστική μας δύναμη είναι τελευταία στην ΕΕ.

Για τα ελληνοτουρκικά

Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει, θα υπάρξει Κυβέρνηση κι αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Είχα χρέος να παρουσιάσω το πρόγραμμα ευθύνης και το κάναμε. Αν μας εμπιστευτούν οι πολίτες θα υπάρξει Κυβέρνηση αλλά όχι βυθισμένη σε διαφθορά και αναξιοπιστία είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πρόσθεσε πως «το Μητσοτάκης ή χάος είναι εκβιασμός και επικοινωνιακό τέχνασμα, αλλά το “Μητσοτάκης ή Ερντογάν” είναι αποκάλυψη της φαιδρότητας της κυβέρνησης». «Μαθήματα στα εθνικά δεν δεχόμαστε γιατί όλες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ με το Κυπριακό σημαντικότερη επιτυχία της μεταπολίτευσης» σημείωσε ενώ χαρακτήρισε επικοινωνιακό τέχνασμα τα «ήρεμα νερά».

Για υποκλοπές

Ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε στο θέμα των υποκλοπών λέγοντας πως «Η υπόθεση θα κλείσει όταν οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη όλοι όσοι είχαν την ιδέα να οικοδομήσουν παρακράτος. Δεν μπορείς να είσαι Υπουργός ή Πρωθυπουργός και να έχεις ανοχή στην ύπαρξη παρακράτους. Δεν μπορώ να το διανοηθώ πώς φιλοδοξούν να παίξουν ρόλο ενώ δεν έχουν διαβεί το κατώφλι της Δικαιοσύνης»

Η στρατηγική των «ήρεμων νερών» δεν απέδωσε

Να σχεδιάσουμε και να διεκδικήσουμε μια εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία γιατί η στρατηγική των «ήρεμων νερών» δεν απέδωσε, πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ.

«Ας σκεφθεί ο λαός ποιό κόμμα πήγε τα εθνικά θέματα μπροστά. Εμείς ή η ΝΔ», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πρόσθεσε ακόμη ότι σήμερα δεν υπάρχει μια εθνική συνεννόηση. «Δεν φτάνει η ενημέρωση που γίνεται από το υπουργείο Εξωτερικών. Χρειάζεται ειλικρίνεια, σοβαρότητα και σύγκλιση για τα θέματα που αφορούν το μέλλον της χώρας», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ως προς το ζήτημα της αύξησης των στρατιωτικών δαπανών στην ΕΕ είπε ότι δική του άποψη είναι σταθερά η ίδια, ότι η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει ευρωστρατό, κοινά εξοπλιστικά, κοινή άμυνα και κοινή εξωτερική πολιτική. «Είμαι σοσιαλδημοκράτης, αλλά είναι πάνω απ’ όλα Έλληνας και δεν μπορώ να επιτρέψω να πληρώνουμε εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας δισεκατομμύρια σε στρατιωτικές δαπάνες και την ίδια ώρα τα χρήματα αυτά οι Δανοί και οι Ολλανδοί να τα κάνουν νοσοκομεία, δρόμους, υποδομές, νηπιαγωγεία, πανεπιστήμια. Δεν το δέχομαι, είναι μια τεράστια εσωτερική αδικία της ΕΕ που εξελίσσεται εδώ και πολλά χρόνια και που έπρεπε χρόνια πριν η Ελλάδα να το έχει θέσει προτεραιότητα της σε κάθε διαπραγμάτευση» τόνισε. Άρα, υπογράμμισε, «πρέπει η Ευρώπη να προχωρήσει μπροστά στα θέματα αυτά για να καταφέρει η Ελλάδα να αποκλιμακώσει τις δικές της δαπάνες και να έχει περιθώριο να δώσει αλλού τα χρήματα αυτά που δίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια». «Δεν σημαίνει αυτό ότι θα αποδυναμώσουμε τις δαπάνες του κοινωνικού κράτους, τα ταμεία συνοχής πρέπει να μείνουν», είπε μεταξύ άλλων.

Να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός το χρονοδιάγραμμα για το καλώδιο σύνδεσης με την Κύπρο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης με την Κύπρο. Αφήνοντας εκ νέου σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής μίλησε για έλλειψη σοβαρότητας στη διαχείριση ενός τέτοιου μεγέθους γεωπολιτικού και ενεργειακού έργου. «Δεν έχει ξαναπροκύψει τέτοια αντιφατικότητα σε τόσο σοβαρά ζητήματα επικοινωνιακής διαχείρισης των ευθυνών. Καθαρά λόγια: Άμεσα ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κι ότι δεν θα περάσει ο τσαμπουκάς των Τούρκων» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Για την κοστολόγηση προγραμμάτων

Για την κοστολόγηση των προγραμμάτων από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι δεν πρέπει να περιοριστεί στα προβλεπόμενα από τον Προϋπολογισμό αλλά να αξιολογηθεί η επίπτωση συγκεκριμένων πολιτικών. Εφερε ως παράδειγμα τη μείωση του φόρου στα μερίσματα. «Είχε θετική συνέπεια ή διευκολύνθηκαν να φύγουν στο εξωτερικό κεφάλαια;» είπε και υπογράμμισε ότι «αυτά πρέπει να κάνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και τότε όλα τα προγράμματα των κομμάτων να αξιολογηθούν».

Για Αποστολάκη-Αυλωνίτη: Στη μάχη για την πολιτική αλλαγή ευπρόσδεκτοι όλοι με κοινές αρχές

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς για το ζήτημα της διεύρυνσης και των κριτηρίων της, αλλά και για το αν η παρουσία του Ευάγγελου Αποστολάκη και του Αλέξανδρου Αυλωνίτη στην ομιλία του είναι προανάκρουσμα προσχωρήσεων και αν έπονται κι άλλες, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «στην μάχη για την πολιτική αλλαγή είναι ευπρόσδεκτοι όλοι που θα αγωνιστούν δίπλα μας με κοινές αρχές, κοινές αξίες, αυτοί που πιστεύουν στο πρόγραμμα μας, αυτοί που πιστεύουν ότι τώρα είναι ανάγκη να αλλάξει η χώρα πορεία».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ανοιχτό κόμμα και το επόμενο διάστημα κι άλλοι άνθρωποι θα έρθουν κοντά μας για να αγωνιστούμε μαζί. Όμως πιο σημαντικές διευρύνσεις είναι οι κοινωνικές, γι’ αυτό επιμένουμε σε ένα πρόγραμμα που βάζει την κοινωνία στο προσκήνιο», τόνισε. Σημείωσε ότι «υπάρχουν σημαντικές κοινωνικές δυνάμεις που ασφυκτιούν και που μέσα από τις προτάσεις μας νομίζω μπορούν να δουν προοπτική και ελπίδα. Έτσι θα έρθει η πολιτική αλλαγή, με ισχυρή κοινωνική διεύρυνση της δημοκρατικής παράταξης».

Για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς για το θέμα των πολλών εν εξελίξει δημόσιων έργων που καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί «συνεχίζεται ένας χώρος αποζημιώσεων» και για το πώς προτίθεται το ΠΑΣΟΚ να αντιμετωπίσει αυτή την στρέβλωση εις βάρος των πολιτών ώστε αυτά τα χρήματα να διατεθούν για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, επεσήμανε ότι χθες παρουσίασε τρεις πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα: προληπτικός έλεγχος από την πλευρά του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε όλες τις συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας για να εντοπίζουμε εγκαίρως φωτογραφικούς όρους υπερκοστολογήσεις, τεχνικές κατατμήσεις κτλ. Για τις απευθείας αναθέσεις πλαφόν επί του συνόλου των πιστώσεων, εξαιρώντας μόνο τους μικρούς δήμους. Και ακόμα πιο ισχυρή Διαύγεια. «Αυτές οι τρεις πρωτοβουλίες βοηθούν να μην χάνονται χρήματα στην κατασπατάληση και την κακοδιαχείριση και να έχουμε ένα δημοσιονομικό όφελος και ένα μεγαλύτερο περιθώριο για καλύτερες υποδομές και ισχυρότερο κοινωνικό κράτος», είπε.

Η πολιτική μας για τη στέγαση θα είναι από την πρώτη μέρα προτεραιότητα

Ερωτηθείς για το ζήτημα της στέγασης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι από το 2022 είχε πει δημόσια ότι το θέμα της στέγασης θα εξελιχθεί στο μεγαλύτερο κοινωνικό θέμα. «Το κόστος των ακινήτων έχει αυξηθεί ραγδαία σε σχέση με τις εισοδηματικές δυνατότητες του λαού και έχουμε μια κυβέρνηση που λέει ότι κάποιος κερδίζει και κάποιος χάνει. Αυτοί όμως που χάνουν, μπορεί να μην μπορούν να κάνουν οικογένεια, μπορεί να συνεχίζουν να μένουν με τους γονείς τους, μπορεί να μην μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους γιατί εξοικονομούν χρήματα για το ενοίκιο», είπε. «Η πολιτική μας για τη στέγαση θα είναι από την πρώτη μέρα προτεραιότητα», υπογράμμισε, επαναλαμβάνοντας τις βασικές παραμέτρους του σχεδίου του για την αντιμετώπιση του στεγαστικού.

Για αποφυλάκιση Κασιδιάρη: Αξίζουν ένα like οι οπαδοί του Χίλτερ που κατέσφαξαν τον ελληνκό λαό;

«Όταν επιχαίρεις με τη ρητορεία του Τραμπ, της Λεπέν και άλλων πολιτικών σε παγκόσμιο επίπεδο που ανοίγουν το δρόμο στη μισαλλοδοξία, στην ακροδεξιά και στην απανθρωπιά τότε μην ρίχνεις κροκοδείλια δάκρυα όταν αυτές οι δυνάμεις αποκτούν ακροατήριο και στην πατρίδα σου. Το ΠΑΣΟΚ ουδέποτε δεν θεώρησε ότι αυτές οι δυνάμεις έχουν κάτι να προσφέρουν στον κόσμο», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε σχετική ερώτηση για την ακροδεξιά και την αποφυλάκιση Κασιδιάρη στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

«Το μήνυμά μου λοιπόν σε κάθε Έλληνα και ιδιαίτερα στη νέα γενιά είναι να σκεφτούν: Αξίζει να επικροτούν έστω και με ένα like τους οπαδούς του Χίλτερ που κατέσφαξαν τον ελληνκό λαό; Αξίζει να κάνουν like σε αυτούς που χαιρετούν ναζιστικά; Έχουμε μια ιστορία. Αυτός ο λαός και η εθνική του αντίσταση ήταν από τις πιο ισχυρές σε όλη την Ευρώπη. Με βαρύ φόρο αίματος. Πρέπει να σκεφτούν εάν αξίζει να κάνουν έστω και ένα like σε δολοφόνους», συμπλήρωσε την σκέψη του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Θα απαντήσουν οι πολίτες με ποιους θα συνεργαστούμε μετεκλογικά

Σε ερώτηση με ποιους θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε: «Με ποιους θα συνεργαστούμε θα το απαντήσει ο πολίτης, ο ελληνικός λαός την ημέρα των εκλογών», συμπληρώνοντας πως «το χρέος μας είναι είναι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας ο κάθε Έλληνας να ξέρει τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ, τι σημαίνει να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ και πως αυτά που προτείνουμε αλλάζουν τη ζωή του ίδιου και της οικογένειας του. Είμαι σίγουρος και αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Ερωτηθείς αν στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, αλλά χωρίς αυτοδυναμία, το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει μαζί της ζητώντας όμως την απομάκρυνση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία και, συνεπώς με ποιο πρόσωπο από τη ΝΔ θα συνομιλούσε, τόνισε: «Εμείς αγωνιζόμαστε για την απομάκρυνσή τους από την κυβέρνηση, τα εσωκομματικά τους ας τα λύσουν μόνοι τους».

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