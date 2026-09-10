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«Από το μηδέν» θεωρεί ότι πρέπει να ανοίξει η συζήτηση για το επίδομα ανεργίας ενόψει των εκλογών ο Παύλος Μαρινάκης, εκφράζοντας την προσωπική του άποψη ότι δεν θα πρέπει να χορηγείται για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για κυβερνητική εξαγγελία, αλλά για πρόταση που σκοπεύει να υποστηρίξει και προεκλογικά. «Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες», είπε στην ΕΡΤ, προτείνοντας οι πόροι που θα εξοικονομούνταν να κατευθυνθούν στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και στην εργασία. Αντίθετα, τόνισε ότι επιδόματα όπως της μητρότητας και τα αναπηρικά πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν.

Η αυτοδυναμία και το ΠΑΣΟΚ

Ο στόχος της ΝΔ παραμένει η αυτοδυναμία, αν και ο κ. Μαρινάκης παραδέχθηκε ότι σήμερα «έχει μια απόσταση από το να επιτευχθεί» και απαιτεί «δουλειά, προσπάθεια, αποτέλεσμα και ταπεινότητα».

Εάν η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, είπε ότι πρόθεση του Πρωθυπουργού είναι «να εξαντλήσουμε τα περιθώρια» για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Για τις πιθανές συνεργασίες ήταν συγκεκριμένος: «Η μόνη πολιτική δύναμη που θα μπορούσαμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, με βάση το παρελθόν του κόμματος αυτού, θα ήταν το ΠΑΣΟΚ».

Με τη σημερινή γραμμή του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, πάντως, θεωρεί ιδιαίτερα δύσκολη μια τέτοια προοπτική. «Η συγκυβέρνηση είναι μια άσκηση για δύο. Είναι ένα τανγκό που θέλει δύο», είπε.

«Αν τότε ενοχλούσαν μία φορά, τώρα ενοχλούν εκατό»

Για την κριτική περί αλαζονείας παραδέχθηκε ότι υπήρξαν συμπεριφορές που ενόχλησαν. «Για να γραφτεί αυτή η κριτική από έγκριτους δημοσιογράφους, δεν ξύπνησαν ένα πρωί και τρελάθηκαν, κάτι είδαν και τους ενόχλησε», ανέφερε.

Και πρόσθεσε για τέτοιες συμπεριφορές όσο πλησιάζουν οι εκλογές: «Αν τότε ενοχλούσαν μια φορά, τώρα ενοχλούν εκατό».

«Ουτοπική» η συζήτηση με Σαμαρά

Κατηγορηματικός ήταν για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά, εφόσον ο πρώην πρωθυπουργός προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος.

Όπως είπε, δεν μπορεί κάποιος μέχρι την Παρασκευή πριν από τις εκλογές να χαρακτηρίζει «μειοδοτική» την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και τη Δευτέρα να κάθεται μαζί της στο ίδιο τραπέζι.

«Ο ίδιος ο κ. Σαμαράς με τις θέσεις που έχει διατυπώσει, τις εκφράσεις που έχει χρησιμοποιήσει, έχει κάνει μια τέτοια συζήτηση ουτοπική. Δεν έχει νόημα να το συζητάμε», ανέφερε.

Αναγνώρισε, πάντως, την «καταλυτική συνεισφορά» του Αντώνη Σαμαρά στην εκλογική μάχη της ΝΔ το 2023, όταν, όπως σημείωσε, βρέθηκε «στην πρώτη γραμμή».

«Παραμένουν δύο τα φύλα» – Η woke ατζέντα

Από τη λεγόμενη woke ατζέντα διαχώρισε τον νόμο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών ο Παύλος Μαρινάκης.

«Παραμένουν δύο τα φύλα γιατί αυτό ισχύει επιστημονικά. Αυτό ισχύει για εμάς, αυτό ισχύει νομικά και θα συνεχίσει να ισχύει νομικά», είπε. «Υπάρχει ο πατέρας και η μητέρα. Δεν υπάρχει γονέας 1 και γονέας 2», πρόσθεσε.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι οι «υπερβολικές αντιδράσεις και πανηγυρισμοί» γύρω από την ψήφιση του νόμου στενοχώρησαν δικαίως ένα κομμάτι των παραδοσιακών ψηφοφόρων της ΝΔ, διευκρινίζοντας ότι οι οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου είναι νομικά ισότιμες.

Χωρίς ραντεβού Μητσοτάκη–Ερντογάν προς το παρόν

Στα ελληνοτουρκικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει κλιμάκωση, εκτίμησε όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ορατός κίνδυνος μεγάλης έντασης.

Για πιθανή συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη – Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη είπε ότι «δεν είναι αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Έλληνα Πρωθυπουργού», προσθέτοντας: «Δεν το αποκλείω, αλλά αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα δεν υπάρχει».

Για ενδεχόμενη συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη – Χακάν Φιντάν, σημείωσε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας υπάρχουν και «πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν».

Ακρίβεια, ΦΠΑ και νέα μέτρα

Για την ακρίβεια αναγνώρισε ότι η πίεση παραμένει στο σούπερ μάρκετ, τη στέγη και το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων. «Όποιος δεν το παραδέχεται αυτό ζει σε άλλο πλανήτη», είπε.

Άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων μόνιμων μέτρων, εφόσον υπάρξουν περισσότερα έσοδα χωρίς να παραβιαστούν οι οροφές δαπανών.

Για τον ΦΠΑ ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη επί της αρχής σε περαιτέρω μειώσεις, αλλά με τα σημερινά δημοσιονομικά περιθώρια προτιμά τις μειώσεις των άμεσων φόρων, θεωρώντας ότι είναι πιο στοχευμένες.

«Μία από τις μεγαλύτερες αστοχίες» η πανεπιστημιακή αστυνομία

Για την πανεπιστημιακή αστυνομία έκανε αυτοκριτική, χαρακτηρίζοντάς την «μία από τις μεγαλύτερες αστοχίες των επτά ετών».

Όπως είπε, οι αστυνομικοί μετακινήθηκαν στη συνέχεια σε μάχιμες υπηρεσίες, ενώ στη δεύτερη τετραετία ακολουθήθηκε διαφορετική πολιτική για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια.

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