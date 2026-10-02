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Το μήνυμα ότι η περιφέρεια δεν μπορεί να κινείται με διαφορετικές ταχύτητες έστειλε από τον Κολινδρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βάζοντας στο επίκεντρο τις ίσες ευκαιρίες και την πρόσβαση των πολιτών στις ίδιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου ζουν. Πρώτος σταθμός της περιοδείας του Πρωθυπουργού στην Πιερία ήταν το Δημαρχείο Κολινδρού, όπου έφτασε μέσα σε χειροκροτήματα.

«Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες πρέπει να έχουν «ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες» και αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην περιφερειακή σύγκλιση.

Ο δήμαρχος έδωσε στην υποδοχή και καθαρό πολιτικό τόνο. «Είναι το κάστρο της Νέας Δημοκρατίας και θα παραμείνει. Είμαστε δίπλα σου», είπε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στον Πρωθυπουργό προσφέρθηκαν μία εικόνα με τον πολιούχο του Κολινδρού και ένα βιβλίο για την ιστορία της περιοχής.

Το πιο αυθόρμητο στιγμιότυπο ήρθε στην υποδοχή, όταν ο μικρός Χρήστος τού πρόσφερε λουλούδια.

«Πώς σε λένε εσένα, ρε μεγάλε;», τον ρώτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Χρήστο. Κύριε Πρωθυπουργέ, καλωσορίσατε στον Κολινδρό», του απάντησε.

«Να ’σαι καλά, ρε Χρήστο. Τι τάξη πας;»

«τετάρτη».

«Την κοπανήσαμε σήμερα, ε; Εντάξει, δεν πειράζει. Ειδική μέρα», σχολίασε ο Πρωθυπουργός.

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