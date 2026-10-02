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Δεκαπέντε χιλιάδες ψηφοδέλτια. Τόσα είχε μετρήσει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πιερία, όταν πριν από τις ευρωεκλογές του 2024 είχε μιλήσει από την Κατερίνη για τους ψηφοφόρους που στις εθνικές εκλογές είχαν στραφεί σε κόμματα δεξιότερα της ΝΔ.

Σήμερα επιστρέφει στον ίδιο νομό, όπου η τελευταία ευρωκάλπη άφησε στη ΝΔ έναν δύσκολο αριθμό: 25,94%, σχεδόν 13 μονάδες κάτω από το 38,8% των εθνικών εκλογών του 2023.

Η Πιερία είναι μία από τις περιοχές όπου η ΝΔ έχει έδαφος να ανακτήσει. Και το διήμερο του Πρωθυπουργού στον Βορρά δεν σταματά εκεί. Το Σάββατο θα βρίσκεται ξανά στη Θεσσαλονίκη, για τρίτη φορά μέσα σε λίγο περισσότερο από έναν μήνα, σε μια πόλη για την οποία έχει ήδη θέσει δημόσια έναν προσωπικό εκλογικό στόχο.

Τα 15.000 ψηφοδέλτια

Η Πιερία δεν μπήκε τώρα στο μικροσκόπιο του Μεγάρου Μαξίμου. Στην προηγούμενη επίσκεψή του στην Κατερίνη, τον Μάιο του 2024, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μιλήσει ευθέως για τις απώλειες της ΝΔ προς τα δεξιά.

«Εδώ στην Πιερία 15.000 συμπολίτες μας ψήφισαν κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας», είχε πει, καλώντας τους να επανεξετάσουν την επιλογή τους ενόψει των ευρωεκλογών.

Η κάλπη που ακολούθησε έδειξε ότι η απόσταση παρέμενε μεγάλη.

Στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023 η ΝΔ είχε πάρει στην Πιερία 38,8%, εκλέγοντας τρεις βουλευτές. Η ΝΙΚΗ είχε 9,15%, η Ελληνική Λύση 7% και οι Σπαρτιάτες 5,41%. Μαζί, οι τρεις σχηματισμοί ξεπερνούσαν το 21%.

Στις ευρωεκλογές του 2024 η ΝΔ υποχώρησε στο 25,94%, ενώ η Ελληνική Λύση ανέβηκε στο 14,17% και η ΝΙΚΗ στο 10,48%.

Υπάρχει και μια λεπτομέρεια που ξεχωρίζει την Πιερία στον εκλογικό χάρτη: η ΝΙΚΗ κατέγραψε στον νομό το υψηλότερο ποσοστό της πανελλαδικά, όπως είχε συμβεί και στις εθνικές εκλογές του 2023. Είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του προέδρου της, Δημήτρη Νατσιού, ενώ το κόμμα εξέλεξε βουλευτή στον νομό.

Η Κατερίνη στο τέλος της διαδρομής

Το σημερινό πρόγραμμα ξεκινά στις 11:00 από τον Δήμο Πύδνας-Κολινδρού, όπου ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Χρήστο Κομπατσιάρη, και συνεχίζεται στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο.

Στις 17:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στο Λιτόχωρο στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης.

Η πολιτική στάση έρχεται στο τέλος της ημέρας. Στις 19:00 θα συναντηθεί με πολίτες στην Κατερίνη, στην ίδια πόλη όπου το 2024 είχε βάλει αριθμό στη διαρροή προς τα δεξιά: 15.000 ψηφοδέλτια.

Τρίτη φορά στη Θεσσαλονίκη

Από την Κατερίνη, η διαδρομή συνεχίζεται το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί, μαζί με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Rumen Radev, στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση και παραλαβή κειμηλίων μεταξύ των δύο χωρών, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

Θα είναι η τρίτη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη μέσα σε λίγο περισσότερο από έναν μήνα.

Στις 27 Αυγούστου είχε βρεθεί στην πόλη για την παράδοση της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά και είχε συναντηθεί με τους βουλευτές της ΝΔ. Ακολούθησε στις αρχές Σεπτεμβρίου η πολυήμερη παρουσία του για τη ΔΕΘ και τώρα επιστρέφει στις 3 Οκτωβρίου.

Στη ΔΕΘ, μάλιστα, ο ίδιος είχε βάλει τον πήχη.

Ερωτηθείς εάν θα είναι ξανά υποψήφιος στην Α΄ Θεσσαλονίκης, δεν είχε ανοίξει τα χαρτιά του. Είχε όμως πει: «Έχω θέσει έναν προσωπικό στόχο: τα ποσοστά μας στην Α΄ Θεσσαλονίκης να είναι τουλάχιστον στον εθνικό μέσο όρο», είχε αναφέρει.

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