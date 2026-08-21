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Ευχές για τα γενέθλια της Madonna έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβάζοντας story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο πρωθυπουργός αναδημοσίευσε βίντεο από τις διακοπές της Madonna στην Ελλάδα γράφοντας «Happy Birthday Madonna! So glad you had a great time in Greece! Come back next year!»

Σημειώνεται πως η Μαντόνα γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της στην Κέρκυρα πριν από μερικές ημέρες και δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο από τους εορτασμούς σε σκάφος, αλλά και σε μεζεδοπωλείο του νησιού.

Η τραγουδίστρια στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 21 Αυγούστου, παρουσιάζεται να χορεύει μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα σε γιοτ και να σβήνει τούρτα πάνω σε αυτό, ενώ στο βίντεο συμπεριλαμβάνονται και πλάνα από την επίσκεψή της στα Μετέωρα λίγες ημέρες πριν την άφιξή της στο νησί του Ιονίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Madonna (@madonna)

Στα στιγμιότυπα από την Κέρκυρα, η Μαντόνα φαίνεται να τραγουδά και να χορεύει με ορχήστρα στο γραφικό χωριό Κουραμάδες όπου δοκίμασε εποχικά πιάτα σε παραδοσιακό μεζεδοπωλείο, κρατώντας ντέφι στα χέρια της. Στη λεζάντα της ανάρτησης της σημείωσε χαρακτηριστικά: «Είναι η Ημέρα Γενεθλίων μου! Σηκωθείτε και χορέψτε!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Madonna (@madonna)

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