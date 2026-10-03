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Μία ημέρα πριν από τον εντός έδρας αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία για την 4η αγωνιστική του ομίλου της στην πρώτη κατηγορία του Nations League, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η ομάδα.

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τους ποδοσφαιριστές και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά και τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση που ήταν παρών, με την ομάδα να του επιφυλάσσει κι ένα ιδιαίτερο δώρο.

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο ξενοδοχείο της Εθνικής ομάδας🤝 https://t.co/LCZJziqTjQ — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) October 3, 2026





Ο Σέρβος τεχνικός έδωσε στον πρωθυπουργό μία εμφάνιση της Εθνικής, η οποία πίσω έφερε το επώνυμο του πρωθυπουργού και από κάτω το «Νο.10» ευχαριστώντας τον έτσι για την κίνηση στήριξης που έκανε, με το να τους επισκεφθεί.

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