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Μήνυμα με σαφή αποδέκτη το Λονδίνο για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την επιστροφή κειμηλίων από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα.

Μιλώντας στην τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου για την παράδοση-παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τη συμφωνία των δύο χωρών με τη συζήτηση για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και πέρασε ευθέως στα Γλυπτά του Παρθενώνα.

«Η αρχή της ακεραιότητας του μνημείου διαπερνά την προσπάθειά μας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα», τόνισε.

Και έθεσε ξεκάθαρα τη θέση της Αθήνας: «Η πατρίδα μου δεν πρόκειται να δεχτεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης και της ηθικής».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαχώρισε την υπόθεση του Παρθενώνα από μια γενικευμένη διεκδίκηση επιστροφής αρχαιοτήτων από τα μεγάλα μουσεία.

Όπως είπε, η ελληνική θέση «δεν υπαγορεύεται από μία αόριστη διεκδίκηση» ούτε θέτει υπό αμφισβήτηση την αποστολή των μουσείων σε όλο τον κόσμο.

«Ο Παρθενώνας αποτελεί μια αυτοτελή και μοναδική περίπτωση», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί να φυλακιστεί στα όρια νομικών, τεχνικών ζητημάτων». «Αφορά στην αποκατάσταση ενός οικουμενικού μνημείου το οποίο παραμένει βίαια διαμελισμένο», ανέφερε.

Στη συνέχεια επανέλαβε τον πυρήνα του ελληνικού αιτήματος: «Τα Γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί. Με οπτική επαφή με τον βράχο με τον οποίο σμιλεύτηκαν», σημειώνοντας ότι αυτή την ανάγκη ήρθε να υπηρετήσει το Μουσείο της Ακρόπολης.

Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την επιστροφή των κειμηλίων από τη Βουλγαρία με την αλλαγή στάσης απέναντι στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. «Οφείλουμε όλοι να επανεκτιμήσουμε παλιές δοξασίες και βεβαιότητες», είπε, υπογραμμίζοντας ότι «τα μνημεία δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου».

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